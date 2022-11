–

El jueves 17 de noviembre se realizar谩 una jornada nacional en defensa de la salud p煤blica, del salario y condiciones laborales, con paro y movilizaci贸n llamado por las Federaciones nacionales, luego que se votase en la asamblea de residentes de provincia de Buenos Aires, en el Hospital Garrahan, Posadas, G眉emes de Haedo y en residencias nacionales y frente a los conflictos crecientes en varias provincias. Hacemos un repaso por los principales conflictos en la salud. Por Mario Hernandez.



Trabajadores de la salud en guerra con el Gobierno porte帽o

Trabajadores de la salud nucleados en la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes realizaron un nuevo paro de actividades, y se movilizaron a la sede del ministerio de Salud porte帽o, para 芦exigir respuestas al Gobierno禄 de Horacio Rodr铆guez Larreta y hacia la sede de Federaci贸n de Profesionales de la Salud para reclamar aumento de salarios y 芦pedir que las concurrencias sean pagas y con ART.

Los trabajadores del sector de la salud porte帽a se concentraron en el Obelisco y desde all铆 marcharon a las inmediaciones de avenida de Mayo y Bol铆var, sede del ministerio de Salud de la Ciudad, donde mantuvieron una 芦sentada de protesta禄.

Los residentes y concurrentes mantuvieron una reuni贸n con la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales (AMM) en la que les indicaron que era posible que se reunieran con el Gobierno porte帽o para discutir una soluci贸n.

芦M茅dicos Municipales nos dijo que si hay una reuni贸n va a ser sin los residentes porque no est谩n agremiados禄, dijo la residente de la Maternidad Sard谩, Carina Goya.

En este sentido, Goya indic贸 que 芦quieren participar de la reuni贸n禄, pero entienden que 芦no es la pelea principal禄.

Tras finalizar la convocatoria y realizar una asamblea, decidieron continuar con el paro y se concentraron en el Obelisco, cortando la intersecci贸n de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, acompa帽ados por trabajadores y dirigentes de la Agrupaci贸n Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de ATE.

Asimismo, otro grupo de residentes y concurrentes se dirigi贸 hacia la sede de Federaci贸n de Profesionales de la Salud ubicada en Avenida Callao 384, para mantener una reuni贸n con el dirigente Andr茅s A帽贸n.

芦Ayer M茅dicos Municipales y el gobierno dijeron que no est谩n dispuestos a negociar las concurrencias. El salario de las residencias es fundamental, pero es fundamental que los concurrentes no est谩n cobrando un peso, son profesionales de la Salud trabajando gratis y sin ART芦, indic贸 la jefa de residentes del Hospital Santojanni, Bel茅n D铆az.

Terminada esta reuni贸n, se unieron a los residentes y concurrentes emplazados en Bol铆var 1 donde se desarrollaba una 芦sentada de protesta禄 y donde se definir铆a como continuar con el conflicto.

En las protestas se mantienen las consignas de un 芦urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos禄 y la 芦incorporaci贸n inmediata禄 de nuevos profesionales de la salud para los hospitales porte帽os.

El personal de Enfermer铆a -nucleados en ATE y ALE- no particip贸 de la acci贸n pero s铆 del reclamo.

芦Si se cierra algo hoy veremos la propuesta, las medidas contin煤an hasta que podamos ver bien c贸mo es la propuesta禄, sostuvo la residente.

En tanto, el Consorcio de M茅dicos Cat贸licos de Buenos Aires emiti贸 un comunicado en el que expres贸 芦su preocupaci贸n acerca de la situaci贸n que se est谩 viviendo en el pa铆s con los m茅dicos residentes禄.

芦Muchos colegas reci茅n recibidos no quieren iniciar su formaci贸n en el sistema de residencias y concurrencias hospitalarias禄, dice la nota, seg煤n indic贸 la agencia cat贸lica AICA.

Tambi茅n se explic贸 que 芦despu茅s de una pandemia tan dura, muchos m茅dicos a lo largo del pa铆s sienten un gran cansancio y agobio, y cuestionan que su trabajo no es remunerado acorde a su formaci贸n y esfuerzo, que deben realizar largas jornadas de trabajo y guardias, corriendo de un centro de salud a otro, y que el mismo no es reconocido por las instituciones p煤blicas y privadas a las que pertenecen禄.

La asamblea de residentes y concurrentes continu贸 con una campa帽a de recolecci贸n de firmas (www.change.org/RecomposicionSalarial) que ya lleva reunidas m谩s de 80.000 adhesiones, en la que reclama 芦sueldo digno para la salud p煤blica禄 al plantear que, 芦con un sueldo de $121.000 equivalente a $340 la hora, no se llega a fin de mes禄.

En caso de no ser recibidos por Quir贸s, los trabajadores de la Salud realizar谩n una asamblea frente a la puerta del Ministerio para acordar c贸mo continuar谩n con las medidas de fuerza.

M茅dicos municipales

El 8 de noviembre la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales convoc贸 a un paro de 24 horas con movilizaci贸n en reclamo de una inmediata revisi贸n de la paritaria salarial.

El gremio exige un salario inicial no menor a $200.000 de bolsillo para todos los profesionales de la salud.

Este paro se realiza en conjunto con la Federaci贸n de Profesionales de la Salud y Sutecba en defensa de nuestros derechos y de la salud p煤blica, que atraviesa una crisis a causa de una pol铆tica sanitaria que no contempla las necesidades de las instituciones de salud ni de sus trabajadores ni de los pacientes.

Por otra parte, la AMM emiti贸 un comunicado conjunto con la Federaci贸n de Profesionales y Sutecba en donde sostienen: 鈥淟as organizaciones que representan al conjunto de Trabajadoras/es pertenecientes al Ministerio de Salud de CABA en su conjunto exigimos una revisi贸n inmediata de la Paritaria salarial y la resoluci贸n de los temas pendientes de cada organizaci贸n elevados oportunamente sin resoluci贸n a la fecha. Por lo expuesto decretamos paro el d铆a 8 de noviembre y Movilizaci贸n, con la garant铆a de las guardias cubiertas de los servicios correspondientes鈥.

Enfermer铆a

El personal de Enfermer铆a de CABA a trav茅s de la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a (ALE) realiz贸 el martes 8 de noviembre un paro junto a la Federaci贸n de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada incluy贸 una movilizaci贸n, a partir de las 10:00, desde Callao y Corrientes hasta las oficinas del ministerio de Salud, a cargo de Fern谩n Quir贸s, en Bol铆var 1, pasando por el Obelisco.

Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y presidenta de la ALE, expres贸: 鈥淓l martes 8 hay una convocatoria hist贸rica y necesaria: un paro general de hospitales y CESAC en CABA. La lucha de residentes es uno de los ejes que nos moviliza, y apoyamos, y a la vez la Enfermer铆a tiene sus propios reclamos, en lo inmediato que Larreta cumpla el fallo judicial que le ordena aplicar la Ley N掳 6035 a la Enfermer铆a. Si no lo hace, se lo advertimos: va a tener una rebeli贸n de la primera l铆nea鈥.

Por su parte, Carolina C谩ceres, enfermera del Hospital Torn煤 y secretaria de prensa de Federaci贸n de Profesionales en representaci贸n de Enfermer铆a, agreg贸: 鈥淗ace muchos a帽os que no hay una medida de fuerza de toda la salud de CABA. Y es tan necesario como l贸gico: no se puede trabajar con salarios de miseria, y en el caso de nuestro colectivo, adem谩s, con una postergaci贸n directamente ilegal como es la exclusi贸n de la Carrera Profesional. Vamos por el cumplimiento del fallo de la jueza L贸pez Vergara, por el reconocimiento salarial, profesional y laboral de toda la Enfermer铆a, y por una recomposici贸n salarial para todo el equipo de salud que en el nivel inicial se equipare la canasta familiar b谩sica禄.

El gobierno porte帽o apel贸 el fallo judicial que favorece a Enfermer铆a

Se trata del dictamen que ordenaba al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a aplicar el r茅gimen de la Carrera Profesional a la Enfermer铆a. Desde la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a repudian la decisi贸n y convocan a una movilizaci贸n para el jueves 17 de noviembre en el Obelisco.

鈥淎l filo del plazo legal, nuestro abogado nos inform贸 que el gobierno de la CABA apel贸 el fallo de la jueza L贸pez Vergara que nos da la raz贸n en nuestro reclamo de Reconocimiento. De una primera lectura, surge que la apelaci贸n es un manotazo de ahogado, sin argumentos nuevos, copiando y pegando p谩rrafos enteros de otras apelaciones e inconsistente. Tenemos tres d铆as h谩biles para responder, y a la vez, somos categ贸ricos: estamos cada vez m谩s cerca de nuestro justo objetivo de ser consideradas profesionales de la salud: lo que en realidad somos鈥, expres贸 Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y presidenta de la ALE.

Por su parte, Carolina C谩ceres, enfermera del Hospital Torn煤 y secretaria de prensa de Federaci贸n de Profesionales por ALE, se帽al贸: 鈥淪i Larreta y Quir贸s creen que nos vamos a cansar ante tanta maniobra, dilaciones y obst谩culos, no entendieron absolutamente nada: esta generaci贸n de la Enfermer铆a, se plant贸, se empoder贸 y no vamos a parar hasta lograr el reconocimiento salarial, laboral y profesional de todo nuestro colectivo. El jueves 17, desde las 14:00 concentramos en Obelisco. Toda la enfermer铆a en su D铆a Nacional va a seguir en las calles. Somos imparables鈥.

Adem谩s, desde ALE adelantaron que la manifestaci贸n confluir谩 en la jornada de paro nacional de salud convocada tambi茅n para el 17.

Hospital Garrahan

La Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos del Hospital Garrahan adhiri贸 al paro de Residentes y Concurrentes de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires el martes 8 de noviembre. La medida fue de 6:00 a 21:00, e incluy贸 una movilizaci贸n desde la entrada de la calle Combate de los Pozos, a las 9:30, hacia Callao y Corrientes, y desde all铆 al Obelisco y a Bol铆var 1.

Norma Lezana, secretaria General de la Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos del Hospital Garrahan (APyT), se帽al贸: 芦El actual plan de lucha de la APyT comenz贸 el 25 de agosto pasado con un abrazo al Hospital Garrahan en su 35掳 aniversario, y luego dos jornadas de paro: los d铆as 29 de septiembre y 19 de octubre pasados. En esas oportunidades, con marchas al ministerio de Salud de la Naci贸n y al ministerio de Econom铆a de la Naci贸n, respectivamente, para reclamar al Gobierno nacional un 80 % de recomposici贸n salarial por la p茅rdida desde 2017 m谩s el ajuste por inflaci贸n de este a帽o, que llegar谩 aproximadamente al 100 %禄, detalla.

Se agrava el conflicto con residentes: casi 50 d铆as de lucha y sin atenci贸n m茅dica en hospitales porte帽os

Este lunes 7 inici贸 la octava semana de lucha con charlas y consejer铆as en salud. Para el martes 8 lograron que los gremios mayoritarios decretaran un paro total. 鈥淭enemos mucha fuerza para continuar con el paro indeterminado鈥, afirman residentes. Por Mart铆n Su谩rez



Mientras el jefe de gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta, contin煤a con su campa帽a presidencial por todo el pa铆s, los hospitales p煤blicos de la Ciudad est谩n desbordados, con turnos que se reprograman, especializaciones sin profesionales y consultorios vac铆os: la ausencia de m谩s de 4.500 m茅dicos residentes, tras doce d铆as de paro ininterrumpido, se siente. Cuando el pasado 21 de septiembre realizaron el primer cese de actividades nadie imagin贸 que el ministro de Salud porte帽o, Fern谩n Quir贸s, iba a llevar esta situaci贸n al borde del colapso. Incluso los gremios del sector confiaron a este medio que no se involucraron desde el primer momento, seg煤n ellos, dado que 鈥渆l ministro tambi茅n est谩 en campa帽a y se ve obligado a dar una pronta soluci贸n鈥. Lo cierto es que pasaron 48 d铆as desde el inicio del conflicto y este lunes se cumple la 12陋 jornada de paro indeterminado en los hospitales porte帽os, y todo indica que el conflicto se extender谩 por varias semanas si el titular de la cartera sanitaria no ofrece un aumento acorde al reclamo de los profesionales.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA ratific贸 este 煤ltimo viernes 4 el paro por tiempo indeterminado y llam贸 a movilizar el martes 8 en el marco de la medida de fuerza de los gremios de salud. 鈥淗asta que los responsables nos reciban y nos den una respuesta urgente y concreta鈥, adujeron. 鈥淣ecesitamos un salario de 250.000 pesos en mano para residentes ingresantes y salario y ART para concurrentes鈥, destac贸 la Asamblea el viernes en la 煤ltima conferencia de prensa y denunci贸 que el ministro de Salud, Fern谩n Quir贸s, lleva adelante 鈥渦na campa帽a totalmente enga帽osa hacia nosotros y hacia la poblaci贸n en general鈥.

鈥淣osotros tenemos mucha fuerza para continuar con las medidas y el paro indeterminado y para seguir visibilizando nuestra situaci贸n鈥, advierte Sebasti谩n Goin, m茅dico residente del Hospital Torn煤. Desde las 12 de este lunes habr谩 postas de salud en Av. de Mayo frente a las oficinas del ministerio de Salud, con charlas y consejer铆as en nutrici贸n, salud mental, salud reproductiva y salud sexual.

En los 煤ltimos d铆as, el titular de la cartera sanitaria, dijo que hab铆a ofrecido un salario inicial de 200.000 pesos para los y las residentes: 鈥渆s mentira鈥, destac贸 el sector, 鈥渆se ofrecimiento es en bruto, y en mano quedar铆an alrededor de 160.000 pesos y mucho menos para residentes de primer a帽o. El ministro brinda informaci贸n insuficiente para deslegitimar nuestros reclamos, la oferta solo significa 100 pesos m谩s por hora, y no propuso nada para los concurrentes禄, destacaron desde la Asamblea.

鈥淟as respuestas del gobierno ya no solamente son insuficientes sino que no nos est谩 convocando para poder continuar con el di谩logo. Necesitamos una respuesta urgente, los residentes de primer a帽o contin煤an estando por debajo de la canasta b谩sica familiar鈥, destaca Goin. El m茅dico del Torn煤 asegura que, tras ocho semanas del conflicto, la situaci贸n es alarmante 鈥減orque las autoridades en vez de resolver el conflicto cada vez se manifiestan m谩s esquivas a escuchar y a entender nuestro reclamo y a brindar soluciones urgentes鈥.

Tanto el jefe de gobierno porte帽o como el titular de la cartera sanitaria local, manifestaron estos 煤ltimos d铆as que est谩n haciendo lo imposible para solucionar el conflicto. 鈥淟a verdad que en la pr谩ctica eso no se est谩 viendo, del mismo modo a los gremios m茅dicos que logramos arrancarle un paro para este martes, creo que deber铆an estar a la par del conflicto y de lo que la Asamblea CABA est谩 planteando鈥, termina Goin.

En la Ciudad de Buenos Aires hay m谩s de 4.500 trabajadores y trabajadoras residentes y concurrentes, que representan alrededor del 50% de los profesionales de la salud de todos los hospitales p煤blicos porte帽os. El primer escalaf贸n de residentes cobra un salario por debajo de la canasta b谩sica familiar que no llega a 120.000 pesos mensuales, alrededor de 300 pesos la hora de trabajo, con jornadas que pueden alcanzar las 36 horas y un total de 360 horas mensuales de trabajo. Al reclamo de una recomposici贸n salarial del 100% en una cuota, se le suma, un salario digno para las y los m茅dicos concurrentes (ya que carecen de sueldo) y ART.

La historia les da la raz贸n

鈥溍塻ta tambi茅n la vamos a ganar鈥, aseguran desde la Asamblea CABA. La lucha de m茅dicos y m茅dicas residentes cuenta con una gran victoria en su haber. Sobre finales de noviembre de 2019, la administraci贸n de Rodr铆guez Larreta, envi贸 un proyecto de Ley a la Legislatura que blanqueaba la precarizaci贸n de m茅dicos residentes de la Ciudad. El 28 de noviembre de ese a帽o el oficialismo porte帽o vot贸 en soledad esa iniciativa, y esto provoc贸 la unidad de todo el sector con una multitudinaria movilizaci贸n hacia la Legislatura que se opon铆a a la sanci贸n de la norma. Esa jornada, los m茅dicos residentes fueron brutalmente reprimidos por la polic铆a mientras el larretismo aprobaba la Ley que precarizaba a los profesionales de la salud. Tras la sanci贸n, la Asamblea CABA vot贸 un paro general por tiempo indeterminado en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad. Esta medida de fuerza puso en jaque a la administraci贸n de Rodr铆guez Larreta que, a los pocos d铆as de aprobada la Ley, prometi贸 que iba a dar marcha atr谩s con la medida. Finalmente el 5 de diciembre de 2019 la Legislatura porte帽a derog贸 la Ley de Residentes y Concurrentes.

M茅dicos concurrentes

Macarena Machado es concurrente de Psicolog铆a del hospital Penna. Entrevistada por ANCCOM, sostuvo que el paro se debe a que el gobierno de la Ciudad no da respuestas: 芦Ni Horacio Rodr铆guez Larreta ni Fern谩n Quir贸s ni el Ministerio de Salud porte帽o contestan. El trabajo de los concurrentes no est谩 reconocido, no solo de manera econ贸mica, sino que ni siquiera nos reconocen como trabajadores de la salud p煤blica鈥, asegura.

Otra de las problem谩ticas por las que los concurrentes reclaman es que, a pesar de que rinden el mismo examen que los residentes, que hacen las mismas rotaciones y que tienen las mismas responsabilidades, no perciben un salario. 鈥淣o tenemos ni vi谩ticos, ni ART. Por eso tambi茅n estamos parando鈥, contin煤a Macarena.

Gisel es m茅dica concurrente de quinto a帽o del Servicio de Neurolog铆a del hospital Durand. Dice que 鈥渢rabaja cuatro d铆as por semana sin cobrar un peso鈥. Al respecto, asegura que hace 鈥渢odo tipo de procedimientos a la par que los residentes禄, y a帽ade una larga lista de tareas no reconocidas: 芦A la vez, superviso a los concurrentes y residentes de a帽os anteriores, hago historias cl铆nicas, las firmo y estoy expuesta a much铆simas enfermedades en sala: trabaj茅 en plena pandemia en la parte de cl铆nica m茅dica sin ning煤n tipo de cobertura ni ART, obligada adem谩s a concurrir bajo amenazas (en el hospital 脕lvarez). Esto que pedimos es para que se nos considere como trabajadores, que se nos pague por lo que estamos haciendo, que nos den ART y obra social como a cualquier trabajador鈥.

A lo largo de estas semanas, distintas pancartas se leyeron en el centro porte帽o: 鈥淟a UBA me hizo m茅dica, Larreta piquetera鈥, 鈥淩esidentes y concurrentes en lucha鈥, 鈥淩ecomposici贸n salarial ya鈥, 鈥淓studi茅 8 a帽os para ser pobre鈥, 鈥淎tiendo a tu hijx por 300 pesos la hora鈥, entre otras.

Mario Mateo es bioqu铆mico, m茅dico de planta del Hospital Mu帽iz y subraya: 鈥淔ui residente, conozco bien la problem谩tica. Ganan 120.000 pesos por mes. 驴Te parece que es un sueldo para gente que ha estudiado toda su vida? Es la precarizaci贸n absoluta. Adem谩s de eso, los hospitales cada vez est谩n peor, sin infraestructura, sin insumos. 驴Es m谩s importante arreglar una vereda o mantener la salud de la gente? Hay muchas personas que no tienen recursos, que vienen al hospital p煤blico. El d铆a que no exista m谩s, 驴qu茅 van a hacer? Esa es la problem谩tica. El plan es luchar y luchar, son a帽os de estudio, de vocaci贸n, para que despu茅s no puedas ganar un sueldo que ni siquiera llegue a la canasta b谩sica鈥, dijo en di谩logo con ANCCOM.

La mayor铆a de los profesionales que atiende en hospitales p煤blicos son residentes y concurrentes: 鈥渘o estamos atendiendo para que el impacto sea mayor y que toda la poblaci贸n que se atiende en el hospital p煤blico vea lo que est谩 pasando鈥, concluy贸 Macarena Machado.

Marcha nocturna

Este lunes 14 de noviembre, los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una movilizaci贸n distinta. A partir de las 20:00 convocaron a una marcha nocturna por la salud p煤blica, desde Juan B. Justo y Santa Fe, invitando a asistir con velas y linternas.

鈥淓l lunes movilizamos de una manera diferente. Entre tanta oscuridad, buscamos mantener encendida la luz de esta lucha por la salud p煤blica. Te invitamos para que nos acompa帽emos para que #noseapaguelasalud y para que Fern谩n Quir贸s, ministro de Salud porte帽o, nos reciba a la brevedad. La #mareablanca te espera鈥, afirmaron desde la Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de CABA.

Hospital Durand en estado cr铆tico

El Hospital Durand se encuentra en una situaci贸n cr铆tica, el servicio de recuperaci贸n cardiovascular fue cerrado y se encuentran suspendidas las cirug铆as desde fines de octubre, a ra铆z de la falta de presupuesto y de profesionales.

Se suspendieron las operaciones programadas, siendo que el servicio de recuperaci贸n cardiovascular no solo atiende pacientes de cirug铆as cardiol贸gicas, tambi茅n reciben pacientes de urolog铆a; no hay camas en terapia. Por lo tanto, es importante la sala para recuperaci贸n de cirug铆as limpias. Es el 煤nico servicio que est谩 al lado del quir贸fano donde se realiza la cirug铆a card铆aca, que es una cirug铆a muy compleja, es el 煤nico servicio en el gobierno de la Ciudad. El 谩rea fue cerrada por falta de nombramientos de m茅dicos, que fueron renunciando por los magros sueldos, entonces no se pudo continuar con el funcionamiento de la misma.

El recorte de presupuesto se hace cada d铆a m谩s concreto en los hospitales, pese a las denuncias no se ha dado ninguna respuesta, ya que el acuerdo por el Presupuesto 2023 deja a las claras que todos los gobiernos est谩n recortando la salud p煤blica, as铆 como la educaci贸n y la vivienda.

芦En Salud p煤blica hay un recorte acumulado del 35% en t茅rminos reales, si lo tomamos entre el 2021 y el 2023禄.

芦El otro d铆a recibimos con mi compa帽era, Myriam Bregman, a residentes, concurrentes, m茅dicas, m茅dicos, enfermeros, camilleros, y sectores de salud de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores del hospital Garrahan nos dec铆an que adem谩s ya hay un vaciamiento de algunas especialidades porque muchos no quieren trabajar all铆 porque no se les paga lo que corresponde. Est谩n reclamando por salario y por condiciones laborales, que este presupuesto no se plantea resolver鈥, expuso el diputado nacional, Nicol谩s del Ca帽o, en el Congreso.

Por otro lado, la falta de m茅dicos y especialistas cada vez se hace notar m谩s, as铆 como la falta de enfermeros, se hace cada vez m谩s evidente que de llamarlos h茅roes durante la pandemia, ahora los tratan como basura, como descartables que ya cumplieron una funci贸n en una situaci贸n de emergencia.

M谩s de 300 profesionales del Posadas realizaron un abrazo al hospital

Los profesionales de la salud del Hospital Posadas elevaron al ministerio de Salud de la Naci贸n un pedido de 100% de aumento salarial y un bono de $100.000, el cual no tuvo respuesta.

Luego de esta acci贸n de paro y abrazo al hospital decidieron en asamblea:

-Paro de 48 horas los d铆as 16 y 17 de noviembre, con movilizaci贸n al ministerio de Salud en fecha a definir.

-Paro de 72 horas para los d铆as 22,23 y 24. El 22 apoyar谩n la movilizaci贸n por el D铆a de la Enfermer铆a e impulsar谩n una medida nacional con otros actores en lucha para el d铆a 23.

En la segunda asamblea del jueves 10 se abord贸 la modalidad del paro, donde se defini贸 finalmente movilizarse el 17N a CABA, en el marco de la jornada nacional de la salud. Previamente se realiz贸 una nueva ronda de protesta en la entrada del Hospital y se reparti贸 la carta a todos los trabajadores que se hab铆a decidido en la asamblea anterior.

Laura Bogado, integrante de La Marr贸n y minor铆a de la Cicop seccional, fue la primera en intervenir: 鈥渜uiero plantear ac谩, para que se vote, como votaron los residentes de provincia de Buenos Aires movilizar el 17 a Plaza de Mayo. Tenemos la posibilidad de reconstruir la fuerza enorme que ya mostramos, como cuando nos movilizamos junto a los residentes y los trabajadores del Garrahan鈥. Distintas intervenciones reforzaron este planteo y se vot贸 por unanimidad movilizarse el 17 de noviembre a CABA, pasando por el ministerio de Salud para terminar en Plaza de Mayo. Casi a la misma hora la asamblea de residentes de Caba y la del Hospital Garrahan tambi茅n terminaron decidiendo movilizarse juntos el pr贸ximo jueves 17 a CABA.

Nuestra lucha que est谩 creciendo, impactados por la marea blanca de los residentes y concurrentes de CABA y la importante jornada del pasado martes 8, se da en el marco del ajuste del Gobierno nacional a pedido del FMI. Tambi茅n pelean porque les indigna que haya que esperar meses para conseguir un turno, que haya que llamar cientos de veces sin obtener respuesta, que tengan que elegir qui茅n se atiende y qui茅n no, seg煤n su diagn贸stico, que haya que esperar 10 o 12 horas en las guardias que no dan abasto, que la salud sea expulsiva, que se cierren consultorios porque empujan a excelentes profesionales elegir entre la salud p煤blica y la privada y podr铆an seguir enumerando los padecimientos de los pacientes, porque no son indiferentes.

Por eso hacia la pr贸xima jornada nacional por la salud del 17N apuestan a construir la unidad y coordinaciones entre los trabajadores, junto a pacientes y vecinos, por una salud p煤blica, gratuita y de calidad.

Hospital G眉emes de Haedo: Asamblea y jornada de lucha

Cerca de las 10:00 del jueves 10, las puertas del Hospital G眉emes, comenzaron a mostrar un escenario diferente al que se ve a diario. Una nueva jornada de lucha comenzaba a aparecer, sum谩ndose a las acciones que ya hab铆an votado con anterioridad. El 17 se suman al paro y jornada nacional de lucha en salud

La semana pasada, en la ronda del Posadas, hab铆a participado una delegaci贸n del Hospital en solidaridad y mostrando la unidad que se da entre hospitales. All铆, contaron que se hab铆a votado esta jornada en el hospital.

El paro y medidas fueron conocidos por profesionales de la salud pero contaron con el apoyo de residentes del hospital que se organizaron como autoconvocados y vienen de participar en la enorme movilizaci贸n de residentes de CABA y PBA.

La denuncia del pluriempleo est谩 en el centro, junto al problema salarial que justamente lleva a la sobrecarga de trabajo para llegar a fin de mes.

鈥淪e decidi贸 en asamblea un paro para el d铆a de hoy que la verdad la convocatoria es muy muy importante. Esto es debido a que nosotros estamos haciendo un reclamo salarial. Pero podemos decir que realmente estamos enojados porque el pluriempleo nos est谩 quitando la salud. Ganar tan poco, estamos muy por debajo de lo que debiera ser y eso hace que tengamos que trabajar muchas, pero much铆simas horas y el rendimiento nunca va a ser el mismo. Sabemos que esto se est谩 replicando en otros hospitales鈥, afirm贸 Mar铆a In茅s de CICOP.

Testimonios como este, se replican en cada acci贸n de salud que se vienen realizando desde hace semanas, que comenz贸 como un reclamo de los y las residentes de CABA, pero que se ha extendido a residentes de Naci贸n y de Provincia, y a los Hospitales, ya no solo que pertenecen a Naci贸n como el Garrahan o el Posadas, sino tambi茅n a diferentes Hospitales que son provinciales y municipales como podemos ver en la zona oeste como el Hospital Posadas, el Carrillo e incluso el Hospital de Mor贸n, como as铆 tambi茅n los centros de atenci贸n primaria de la salud, de este distrito, mostrando que la crisis que atraviesa este sector, no se trata solo de salarios sino que es la cruda expresi贸n de un recorte en salud que afecta la atenci贸n a los y las pacientes, adem谩s de las condiciones de vida y salud de quienes son los que prestan la atenci贸n en el cuidado de la poblaci贸n.

芦Llamen al gobierno nacional para que vean, que este equipo no cambia de idea y pelea禄 cantaban, mientras recorr铆an el hospital y en el corte que realizaron por unos minutos en la avenida Rivadavia para visibilizar el conflicto

芦Ac谩 tenemos que unirnos, todos los hospitales para hacer m谩s fuerza禄, dec铆a otro trabajador, y agregaba 芦Fuimos la primera l铆nea en la pandemia y mir谩 c贸mo nos tratan禄. Se hicieron presentes de CICOP Hospital Posadas y docentes de La Marr贸n, como Jorgelina Esteche dirigente del PTS FITU Mor贸n. Nicol谩s del Ca帽o y Myriam Bregman sumaron su apoyo difundiendo en Twitter.

Al finalizar la acci贸n realizaron una asamblea donde votaron sumarse al paro del 16 y 17 de noviembre, a煤n a definir c贸mo participar谩n de la movilizaci贸n del 17. Esta acci贸n ya fue votada que participar谩n residentes de CABA y del Hospital Garrahan. En las asambleas que se realizaron en el Hospital Posadas tambi茅n votaron participar.

芦No solo es por nosotros es la defensa del hospital p煤blico, estamos hablando de que es para la sociedad, por los magros salarios en el hospital tenemos especialidades que ya no se consiguen como cl铆nica m茅dica y pediatr铆a, es por todos禄.

Residentes de PBA se suman a la marea blanca

Llegando al l铆mite de participantes en zoom y grupos de WhatsApp, representantes de m谩s de 70 residencias de toda la provincia se reunieron en asamblea despu茅s de ver en sus recibos de sueldos que los aumentos pautados y prometidos por el gobierno provincial para este mes no fueron computados, provocando que en algunos casos haya residentes que cobraron incluso menos que el mes pasado.

Hace pocas semanas les residentes de PBA consiguieron la modificaci贸n del reglamento que regula sus condiciones laborales. Con cambios sustanciales como las guardias de 12 horas, el plus por guardia y los aportes previsionales, es una hist贸rica conquista producto de la incansable lucha de les residentes.

En el anexo salarial del nuevo reglamento figura la grilla de lo que cobrar铆an seg煤n cada a帽o de residencia. En esa tabla, se puede ver c贸mo el salario de lxs residentes pierde mes a mes.

Esta situaci贸n despert贸 la bronca y se expres贸 claramente la consigna: 隆Que ning煤n trabajador cobre por debajo de la canasta familiar!

A su vez, la necesidad de unificar las demandas de todxs lxs residentes y de lxs dem谩s trabajadores de la salud fue otra de las conclusiones. Fue por esto, que se defini贸 iniciar el plan de lucha con un paro el martes 8, coordinando esta medida con CABA, Naci贸n y municipios que est谩n movilizando, tanto residentes como trabajadores de limpieza. En ese sentido, convocaron a CICOP a apoyar la medida e impulsar el paro extendido a todo el equipo de salud en esa fecha, para impactar en el centro pol铆tico del pa铆s y darle un nuevo impulso a la Marea Blanca.

El mi茅rcoles 16 habr谩 paro y movilizaci贸n de trabajadores de la salud en C贸rdoba

Este mi茅rcoles habr谩 paro y movilizaci贸n de las y los trabajadores de la salud de la provincia. Concentrar谩n en el Polo Sanitario a las 10:00 y marchar谩n hacia Patio Olmos, por aumento al b谩sico y el pase a planta.

La semana pasada explot贸 la bronca en las y los trabajadores de salud a partir de la renuncia masiva de una veintena de m茅dicos del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de R铆o Cuarto. Las causas fueron los bajos salarios y la respuesta negativa frente a los reclamos por parte de la ministra de Salud, Silvina Barb谩s.

Esta situaci贸n moviliz贸 a las y los trabajadores de la salud de toda la provincia que hicieron asambleas en todos los hospitales y en algunos se hicieron cortes de calle. Las y los trabajadores de los Centros de Atenci贸n Primaria de la Salud (CAPS) dependientes de la provincia tambi茅n se sumaron a las asambleas en sus lugares de trabajo.

La medida de acci贸n que se vot贸 es un paro y movilizaci贸n el mi茅rcoles 16. Concentrar谩n en el Polo Sanitario a las 10:00 y marchar谩n hacia Patio Olmos.

La demanda m谩s sentida es salarial, quieren que se aumente el b谩sico en lugar de los bonos que el Gobierno de Schiaretti acostumbra a darles como aumento. Adem谩s, que la medida alcance a sus compa帽eros jubilados. Tambi茅n, exigen el fin de la precarizaci贸n laboral y el pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores que est茅n bajo contrato o monotributo.

Para el mi茅rcoles se espera la llegada de trabajadores sanitarios del interior provincial y se sumar谩n a esta movilizaci贸n residentes y concurrentes, que vienen organiz谩ndose hace tres semanas en asambleas comunes.

Trabajadores de la salud se manifestaron contra las medidas tomadas por el gobierno de la provincia de San Luis

Algunas de las solicitudes y exigencias son:

隆Pase a planta permanente YA!

Basta de contratos temporarios.

隆Nombramientos Carrera Sanitaria!

Basta de monotributo.

Mesa de Negociaci贸n Salarial, por una Ley provincial de paritarias para salud.

Nueva Ley de Carrera Sanitaria.

Cumplimos la carga horaria m谩s alta del pa铆s.

Recategorizaciones.

Pago por Bloqueo al 100%

Ambientes libres de violencia laboral.

Daer firm贸 otra revisi贸n paritaria por debajo de la inflaci贸n y en 5 cuotas

Luego de levantar el paro convocado el martes 1潞 para acatar la conciliaci贸n obligatoria, el gremio de Sanidad cerr贸 la revisi贸n en un 37 % en 5 c贸modas cuotas.

El descontento no se hizo esperar en las redes llovieron los comentarios negativos sobre este acuerdo, con frases como 芦otra vez porcentaje de una cifra en c贸modas cuotas禄, 芦una verg眉enza禄, 芦No nos alcanza nos gana siempre la inflaci贸n禄.

Daer anunci贸 con bombos y platillos un 96 % anual, sin bono y sumando las cuotas que faltaban de la paritaria anterior.

Una vez m谩s el sindicato de Sanidad demuestra que est谩 dispuesto a entregar el salario a complacencia empresarial.

Sabiendo que hay disposici贸n a la lucha decide firmar acuerdos a la baja en cuotas sin consultar a las bases, la palabra asamblea parece ser un pecado para estos hist贸ricos dirigentes que est谩n acostumbrados a entregar derechos sin consultar.

Ahora que les trabajadores de Salud est谩n en lucha era el momento de plantear la unidad tanto de p煤blicos como privados. Despu茅s de lo sacrificado que fue soportar la pandemia este sector se merec铆a un 芦reconocimiento禄.

Lejos de eso, el Gobierno autoriz贸 a las prepagas a realizar nueve aumentos en un a帽o, llegando a un 114% de suba. Sin embargo, dej贸 correr las maniobras empresarias para trabar la revisi贸n paritaria, luego dict贸 la conciliaci贸n ante la medida gremial y finalmente homologa un acuerdo que deja a los trabajadores y trabajadoras por debajo de la inflaci贸n. Hoy los salarios en bruto del sector, seg煤n la escala salarial de FATSA, van de 90.000 a 140.000 pesos. Sin embargo, hay miles que est谩n tercerizados, son monotributistas o cobran solo una parte de esos sueldos.

Fesprosa en la Mesa Sindical por Ganancias

Con la firma del legislador Sergio Palazzo, la Mesa Sindical que integra Fesprosa respald贸 en Diputados un proyecto de ley para que no paguen ganancias los trabajadores que cobren hasta $641.070.

Se llev贸 adelante una nueva reuni贸n de la Mesa Sindical que integra Fesprosa, de la que particip贸 Jos茅 Luis Lotoquis (Fesprosa Buenos Aires) en la sede de APSEE.

En la misma se habl贸 del Proyecto de Ley para que no paguen ganancias los trabajadores que cobren hasta $641.070, que present贸 la Mesa Sindical.

El 27 de octubre ingres贸 a la C谩mara de Diputados de la Naci贸n el Proyecto de ley 5675-D-2022 firmado por el diputado Sergio Palazzo y los diputados de origen sindical que modifica sustancialmente la Ley de impuesto a las ganancias y except煤a del pago de este injusto tributo a la mayor铆a de los trabajadores en relaci贸n de dependencia.

La primera referencia es la razonabilidad: se toma como punto de partida el mayor de los valores entre el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil ($47.850 en agosto) y la Canasta Total del Hogar Tipo 2 ($128.214,11). El proyecto estipula que sean eximidos del impuesto a las ganancias los trabajadores que no superen cinco veces el valor de la Canasta Total. Esa cifra es equivalente a $641.070 mensuales a agosto 2022.

La segunda referencia es el criterio reparador: el proyecto except煤a del c谩lculo para tributar a los siguientes rubros: antig眉edad, zona desfavorable, adicionales por turno, horas extras, adicional funci贸n o por responsabilidad jer谩rquica y fallo de caja. Tambi茅n a los bonos por productividad, bonificaciones, gratificaciones o conceptos de similar naturaleza hasta el 40% de la ganancia no imponible para salarios que no superen 15 veces el valor del SMVM u 8 veces el valor de la Canasta Total del Hogar Tipo 2. Es decir, para aquellos salarios que no superen $1.025.712,88.

La tercera referencia es el sentido com煤n: el proyecto except煤a del pago del impuesto a las ganancias a todos los jubilados y pensionados.

En otro orden, estipula un aumento de las deducciones especiales incrementales, una reforma de la tabla del Art铆culo 94 que la dota de mayor progresividad y sostiene el aumento del 22% de los valores econ贸micos a tomar en cuenta cuando se trate de trabajadores de la Patagonia.

En los considerandos sostiene con claridad que el salario no es ganancia porque tiene car谩cter alimentario y detalla la historia del tributo en cuesti贸n: el Impuesto a los R茅ditos (decreto 11.682) naci贸 para las empresas y la Ley del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) naci贸 para evitar la evasi贸n fiscal de los empresarios que simulaban sus ganancias y las camuflaban como remuneraciones. Evidentemente, con el tiempo este principio se fue degradando y su ampliaci贸n deriv贸 en la actual situaci贸n que, en muchos casos, tiene caracter铆sticas confiscatorias.

鈥淪ostenemos que las y los trabajadores tenemos una nueva herramienta para disputar el principio de igual trato ante la ley. Necesitaremos un alto grado de unidad, organizaci贸n y participaci贸n para impulsar la sanci贸n de este proyecto de ley鈥, se帽alaron desde la Mesa Sindical El Salario No es Ganancia.

Y finalizaron: 鈥淪omos m谩s de un mill贸n de trabajadores involucrados contra el injusto impuesto al salario. Esa energ铆a organizada puede democratizar parcialmente la cuesti贸n impositiva en nuestro pa铆s. No hace falta que castiguen a los trabajadores. Busquen donde realmente hay ganancias. Son muchos menos y se apropian de mucho m谩s鈥.

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Prensa Fesprosa, Tiempo Argentino, ANCCOM, Red Eco Alternativo