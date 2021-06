–

De parte de CNT-AIT Ayuntamiento De Madrid June 11, 2021

Los

sindicatos Co.bas, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederaci贸n Intersindical han

convocado el 18 de junio una jornada de Huelga de todo el sector p煤blico

estatal.

La Federaci贸n Local de la CNT-AIT Madrid apoya este paro, como

punto de partida hacia la Huelga Indefinida que obligue al estado a retroceder

en sus pretensiones de reformar el articulo 10 del EBEP. La reforma que

pretende el ministro Iceta consiste en el despido directo de todas las personas

interinas que lleven 3 a帽os en su puesto, es decir, hacer pagar a las

trabajadoras, de las que se ha aprovechado durante lustros, por la inutilidad

y el despotismo de la administraci贸n.

Se

estima que alrededor de 800.000 personas est谩n trabajando en la actualidad con

un contrato precario en el conjunto de todas las administraciones p煤blicas del

estado: sanidad, ense帽anza, ayuntamientos, comunidades aut贸nomas鈥 Esta

precariedad est谩 causada por la dejadez de quien las ha gestionado (y sigue

gestionado) con la colaboraci贸n de las empresas sindicales presentes en cada

organismo. Durante d茅cadas se han aprovechado de la temporalidad al no

convocar, como obligan sus propias leyes, las ofertas de empleo p煤blico

necesarias para mantener los servicios que se necesitan en cada administraci贸n.

En concreto el art. 10 del EBEP obliga a realizar dichas convocatorias, pero el

gobierno pretende modificarlo para flexibilizar a煤n m谩s el despido en el 谩mbito

p煤blico (recordamos que, al contrario que en el sector privado, las interinas y

temporales del sector p煤blico no tienen derecho a indemnizaci贸n por finalizaci贸n

de contrato temporal).

Existe

en Europa una directiva de obligado cumplimiento (1999/70) que obliga a dar

estabilidad fija en el empleo a las personas que tienen una duraci贸n en el

trabajo superior a tres a帽os. Se acepta esta directiva en este estado

exclusivamente para la empresa privada y no para las AA.PP.

Las

empresas sindicales CCOO, UGT y CSIF, firmaron en los a帽os 2017 y 2018 con el

ministro de Hacienda Cristobal Montoro, sendos acuerdos mal llamados 鈥淎cuerdo

para la mejora del empleo p煤blico I-II鈥, en los que pretenden sacar todas esas

plazas ocupadas durante d茅cadas por personas con contratos precarios a Oferta

P煤blica de Empleo.

Sea lo

que sea lo que quieran legislar los pol铆ticos y sentenciar los jueces, la

CNT-AIT, como organizaci贸n obrera anarcosindicalista, no puede sino

posicionarse al lado de las/os trabajadoras/es que, actualmente y durante los

煤ltimos a帽os, forman parte de las plantillas de las distintas administraciones.

No solo de las pagadas directamente por 茅stas, sino tambi茅n de las/os

compa帽eras/os que, trabajando para ellas, son pagadas por empresas de servicios

cuyo 煤nico objetivo es el beneficio econ贸mico y no la calidad del servicio.

Estas empresas deber铆an desaparecer, y las compa帽eras/os pasar a ser

contratadas de manera directa por cada una de las administraciones: limpieza,

mantenimiento, ayuda domiciliaria y muchos otros servicios que se han

privatizado durante d茅cadas para el beneficio de unos pocos con la ayuda de

nuevo de los 鈥渟indicatos鈥. Unos 鈥渟indicatos鈥 que llevan en su discurso, dentro

de las AA.PP. eliminar los grupos E (agrupaciones profesionales) en definitiva

los m谩s esenciales y a la vez peor remunerados, para que estos trabajos se

externalicen ofreci茅ndoselo a las antiguas constructoras ahora dedicadas a estos

negocios (Ferrovial, Sacyr, Acs, FCC. etc. etc.)

Apoyamos

la huelga y todas las movilizaciones para evitar el despido de miles de

compa帽eras/os que ahora pueden perder su puesto para que gobierno y sindicatos

obtengan sus cuantiosos beneficios, unos ahorr谩ndose trienios y pluses de

trabajadores/as estables y los otros vendiendo temarios para oposiciones.

Por la regularizaci贸n del personal v铆ctima del abuso.

Por la contrataci贸n directa y fija del personal de los todos

servicios p煤blicos.

Paralizaci贸n de todas las OPES que

afecten al personal contratado.