–

De parte de SAS Madrid November 25, 2021 14 puntos de vista

Apenas 20 kilómetros separan el centro de salud de La Princesa, en Móstoles, y el Vicente Soldevilla, en el distrito de Puente de Vallecas; pero ambos comparten el mismo problema. La escasez de médicos de familia en esos dos ambulatorios ha llegado a provocar que en algún momento no haya ni un solo facultativo disponible en el turno de tarde.

El sindicato AMYTS denuncia que el centro cuenta con 14 plazas de Medicina de Familia, pero solo cuatro de ellos están actualmente pasando consulta. Ninguno después de comer. En un comunicado lo achaca a la sobrecarga de trabajo, que califica de “brutal”, y que ha provocado –dice- renuncias y bajas entre los profesionales.

La Consejería de Sanidad reconoce a través de una portavoz la situación en el centro. Explica que han coincidido en el tiempo varias bajas laborales, una renuncia y permisos por vacaciones. El resultado es que ninguno de los seis médicos de familia de este turno está ahora mismo pasando consulta. Algo que, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, achacan al “déficit generalizado de médicos de familia que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud”.

“La atención de los usuarios del centro de salud La Princesa de Móstoles -unas 19.000 personas, según los datos del propio Servicio Madrileño de Salud- está garantizada con las medidas organizativas que se han desarrollado”, insiste la citada portavoz. Pasan básicamente por derivar la atención presencial no demorable a los dos ambulatorios más cercanos: Presentación Sabio y Alcalde Bartolomé González.

Esas medidas son insuficientes para Silvia Durán, médica y portavoz de Atención Primaria de AMYTS. “Necesitamos una inversión suficiente para que los médicos de familia y pediatras no se vayan a otros niveles asistenciales u otras Comunidades”, denuncia esta facultativa. Su organización, junto con los otros cuatro sindicatos que se sientan en la mesa sectorial –CCOO, UGT, SATSE y CSIT-, consideran que el plan de mejora de la Atención Primaria que les ha presentado la Consejería de Sanidad se queda corto para evitar la fuga de profesionales a los hospitales o a otros servicios autonómicos de salud. Mientras tanto, en La Princesa, ya saben que no habrá solución inmediata. Los refuerzos -según confirma la propia Consejería de Sanidad- no llegarán antes de “la próxima semana”.

Enlace relacionado CadenaSer.com (24/11/2021)