May 18, 2022

L’association 24 ao没t 1944

Dans le cadre du mois de la m茅moire

La mairie du 19e arrondissement de Paris et L’association 24 ao没t 1944

vous invitent 脿 la projection du film :

La Nueve

ou les oubli茅s de la Victoire

Un film de Alberto Marquardt

le 19 mai 2022

90mn, 2009, VO esp. sous-titr茅e fran莽ais.

Pour la premi猫re fois : Version longue augment茅e des entretiens r茅alis茅s par le r茅alisateur aupr猫s de t茅mions et d’historiens. (90 mn).

Plusieurs centaines des R茅publicains Espagnols exil茅s en f茅vrier 1939 脿 la chute de la r茅publique, se sont int茅gr茅s 脿 la 2e division blind茅e (2e DB) du g茅n茅ral Leclerc. Au sein de cette division, la 9e compagnie, nous trouvons la Nueve, dont le capitaine, Raymond Dronne, est un fran莽ais parlant l’espagnol. Sur 160 hommes, 130 sont des r茅publicains espagnols. La langue de la compagnie est le castillan et une forte composante des hommes est anarchiste et antimilitariste…

Le 24 ao没t 1944, la Colonne Dronne entre dans Paris. Ils sont 170 hommes dont 90% sont des Espagnols de la Nueve. En t锚te de la colonne, derri猫re la jeep Mort aux cons du capitaine Dronne, se trouve le half-track Guadalajara. Cette colonne parvient 脿 l’H么tel de Ville, vers 21h20. Le capitaine Dronne suivi du son second, le lieutenant Amado Granell sont les premiers soldats de la 2e DB 脿 rencontrer les repr茅sentants de la R茅sistance. Le 25 ao没t, Les Espagnols de Leclerc et ceux de la R茅sistance parisienne combattent ensemble. Et le 26 ao没t les hommes de la Nueve seront choisi pour servir d’escorte rapproch茅e au g茅n茅ral de Gaulle et aux repr茅sentants du Conseil National de la R茅sistance.

La projection sera suivie d’un d茅bat en pr茅sence de membres de l’association 24 ao没t 1944.

Le jeudi 19 mai 2022 脿 19h

Paris’Anim ; Centre Place des F锚tes

2/4 rue des Lilas

75019 Paris

Entr茅e gratuite (dans le respect des consignes sanitaires)