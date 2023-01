19 años del Enero zapatista, San Diego, California 2023.

–

19 a├▒os del Enero zapatista, San Diego, California 2023.

Enero Zapatista 2023

A los adherentes a la Sexta Declaraci├│n de la Selva Lacandona del EZLN en los EE.UU.

A las redes de solidaridad, apoyo, resistencia y rebeli├│n con el EZLN y el CNI, o como se llamen

A todos aquellos que resisten el capitalismo desde abajo y a la izquierda y se sienten inspirados por la lucha del EZLN

Compa├▒eras, compa├▒eros, compa├▒eroas, compas, hermanas, hermanos, parientes:

¡Feliz Enero Rebelde!

Enero Zapatista es una serie de eventos con conciencia pol├ştica y cultural que se ha llevado a cabo por 19 a├▒os en tierra Kumiai/Kumeyaay, jam├ís cedida, (en lo que se conoce hoy d├şa como San Diego, California), y que a lo largo de todo un mes conmemora el levantamiento de los Zapatistas en enero de 1994.

El tema de Enero Zapatista este a├▒o esÔÇŽ. ┬┐Qu├ę es la Justicia Comunitaria?

Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Ya no queremos velorios!

Las anteriores son consignas comunes entre los movimientos de familiares y simpatizantes de compas desaparecidxs, asesinadxs como defensores del agua o de la tierra, como estudiantes, como v├şctimas de feminicidios dentro del narco/estado de M├ęxico y en otros pa├şses dominados por mercados capitalistas que desplazan a millones de sus comunidades ind├şgenas en todo el mundo. La exhibici├│n en el Centro Cultural de la Raza proporcionar├í una cronolog├şa desde que la administraci├│n de AMLO asumi├│ el cargo en M├ęxico, que honrar├í a todos aquellos que han perdido la vida expresando su protesta contra los llamados megaproyectos de muerte de la 4ta Transformaci├│n y aquellos que han perdido la vida injustamente como consecuencia de la violencia narco/estatal y las estructuras patriarcales que contin├║an discriminando y oprimiendo a las poblaciones vulnerables. Esperamos revelar todas aquellas heridas que a├║n no han cicatrizado y que contin├║an persistiendo en estos tiempos, no solo en M├ęxico sino en todo el mundo, mientras vivamos en una sociedad capitalista donde no se valora la vida humana. Estamos con todos los pueblos y las comunidades Ind├şgenas en sus luchas contra los megaproyectos de muerte.

Le invitamos a todes a reflexionar sobre c├│mo se ve la justicia comunitaria aqu├ş en el territorio Kumiai/Kumeyaay, en sus vecindarios locales, en sus ciudades de origen y m├ís all├í. Esperamos que este tema les inspire a conectar historias pasadas, presentes y futuras y crear arte que pueda ayudar a iluminar espacios y personas que pueden necesitar justicia, al igual que sanaci├│n para unx mismo y sus comunidades e inspirar caminos hacia la justicia comunitaria colectiva. Aqu├ş, a nivel local, esperamos que la gente pueda presentar propuestas de di├ílogo sobre c├│mo, d├│nde y qui├ęn determina la justicia mientras se vive en un estado capitalista.

Nosotros, la Sexta en territorio Kumiai/Kumeyaay, condenamos al gobierno de AMLO y a todo mal gobiernos, pasados, presentes y futuros, que imponen megaproyectos de muerte y siguen desplazando a millones de personas, obligándoles a emigrar a nivel mundial.

Exigimos el cese de la extracci├│n de recursos naturales y la protecci├│n de todos los elementos naturales que pertenecen a nuestra Madre Tierra.

En solidaridad,

Comit├ę de coordinaci├│n de Enero Zapatista

Curadoras del CompArte: Ymoat Luna, Nadia LaHomie Cruz Tapia, Samantha de Los Cabos

Enero Zapatista 2023

Únase a nosotros para la 19ª serie anual de eventos de Enero Zapatista.

Inauguraci├│n el 7 de enero de 2023, de 6:30 pm a 9:00 pm en el Centro Cultural de la Raza

2004 Park Blvd, San Diego, CA 92101 o via Zoom: https://SDSU.zoom.us/j/86318300248

┬íMant├ęnganse atentxs del calendario de eventos!

Siga a @enerozapatista o https://enerozapatista.wordpress.com para obtener más información sobre el horario y la ubicación de los eventos. Para consultas, correo electrónico: enerozapatistasd@gmail.com

