Inspecció de treball es persona d’urgència a Correos per possible vulneració de drets fonamentals

Més de 600 persones en la concentració per la reobertura de la línia de tren convencional entre Utiel i Conca, per un servei de rodàlies a València, Castelló i Alacant i per unes inversions econòmiques destinades als serveis que utiliza la ciutadania i no a infraestructures innecessàries