De nuevo 19 y 20, 驴qu茅 recordamos del 2001? De mi parte, un detalle, que se me aclara leyendo a Franz Kafka: 鈥淟a parte m谩s noble e insondable de toda la creaci贸n, el tiempo, est谩 prisionero de las redes de intereses mercantiles impuros鈥. 2001 no tiene vigencia -no constituye una generaci贸n-, sino como memoria de la suspensi贸n de esta prisi贸n del tiempo.

