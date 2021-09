–

Puedes colaborar en la publicaci贸n de este libro in茅dito de Joaquim Basson Vi帽as sobre su vida.

http://www.mecenix.com/cm-es/page-vida-en-campos-de-concentracion-58538.html

Autor: Joaqu铆n Bassons Vi帽as

Edici贸n, pr贸logo, ep铆logo y notas: Jorge Bassons Ba帽a

Resumen del contenido del libro

La publicaci贸n del diario in茅dito e imprescindible de Joaqu铆n Bassons Vi帽as, que comprende aproximadamente el a帽o que transcurre desde su partida al destierro junto a su familia y un grupo de compa帽eros en los 煤ltimos compases de la Guerra Civil espa帽ola hasta su salida definitiva de los 鈥渃ampos de internamiento鈥 franceses, nace primero de su propia voluntad de preservar de forma indeleble en la memoria de todos como un legado al futuro este mensaje, testimonio familiar de contenido universal. Como 茅l indica claramente en este diario:

鈥淵o sigo escribiendo la verdad de lo que vivo, import谩ndome un bledo si me creen o no mis hijos, nietos, familiares, conocidos y desconocidos. Escribo parte de una verdad como otros pueden escribir la suya. Yo lo que intento es que la historia de la odisea vivida por los republicanos espa帽oles en Francia no la olvide nadie y s铆 que la recuerden todos. Ello es mi voluntad en escribir para ese ma帽ana que yo no ver茅鈥.

En segundo lugar, habiendo permeado este mensaje durante a帽os a sus hijos Joaquim, Carmen, Mario, Jos茅 y Ariel, a cada uno de los cuales fue dedicada una copia mecanografiada de este diario compilado tras su jubilaci贸n, ellos mismos quisieron impulsar la conservaci贸n de este legado, alejado de cualquier prop贸sito o finalidad pol铆tica y ateni茅ndose a su valor hist贸rico, colaborando en ello Mario, Jos茅 y Ariel, as铆 como uno de sus muchos nietos, el aclamado ciclista Christophe Bassons.

En tercer lugar, cabe destacar la especial significaci贸n hist贸rica del documento impresionante tanto en s铆 mismo como espec铆ficamente para las familias de apellido Bassons.

Esta historia est谩 contada en primera persona con la voluntad, como se ha dicho, de perdurar en la memoria de todos y muy particularmente en el c铆rculo familiar para evitar que el tiempo borre las huellas del dolor y el sufrimiento y mostrar al mundo lo que no se deber铆a volver a repetir ni en nuestra sociedad, ni en nuestro pa铆s ni, en general, en la humanidad. Tambi茅n era voluntad manifiesta del autor recordar y transmitir a su familia informaci贸n sobre personajes notorios que de una manera u otra compartieron este periodo y avatares con 茅l. As铆, en su correspondencia, que tambi茅n se ha empleado para complementar el diario y los hechos posteriores, encontramos m煤ltiples anotaciones aut贸grafas de este tipo, referidas a alg煤n amigo:

鈥淸…] 隆Cu谩nta no ser谩 mi satisfacci贸n si mis hijos leen esta carta鈥 y que alg煤n d铆a la lean mis nietos, si llego a tenerlos! […]鈥, o 鈥淸…] Pasar谩n y pasar谩n los a帽os, pero entre los amigos y compa帽eros de coraz贸n, de valor y sentimiento como ellos, dudo encontrar otros. Queridos hijos: leedle y no los olvid茅is nunca […]鈥

El odio nacido al llevarse al extremo la confrontaci贸n de ideas y creencias estuvo en el origen de la guerra civil espa帽ola, as铆 como en la cadena de represalias que de forma maniquea unos contra otros, todos hermanos, perpetraron de forma cada vez m谩s acusada y violenta con el desarrollo del conflicto. En este ambiente de confrontaci贸n sin terrenos neutrales, envilecido hasta lo inimaginable, se desarrollan los 煤ltimos episodios de la guerra, cuando el ej茅rcito republicano est谩 en retirada y pierde d铆a a d铆a posiciones en el frente de Catalu帽a. Mientras tanto, buena parte de la poblaci贸n civil y, sobre todo, aquellos que m谩s hab铆an manifestado un claro compromiso con la defensa del gobierno republicano o las organizaciones sindicalistas, comunistas, nacionalistas o libertarias, se ven abocadas, por temor a las m谩s que posibles represalias del bando vencedor, a un 茅xodo masivo que pocos pudieron aventurar se tendr铆a que realizar de forma tan urgente y desordenada, abandon谩ndose toda la vida anterior en cuesti贸n de d铆as. Es 鈥淟a Retirada鈥, como es conocida principalmente en Francia.

Cuando cruzaron la frontera en direcci贸n a Francia en Portbou, los hijos de Joaqu铆n Bassons Vi帽as y su mujer Carmen Calvo que los acompa帽aban eran Joaquim (con 8 a帽os), Carmen (con 5 a帽os) y Mario (con 3 a帽os). Una vez que Joaqu铆n fue enviado a los campos de concentraci贸n, primero de Argel猫s-sur-Mer y despu茅s de Bram, su mujer, Carmen Calvo, fue destinada con los hijos a Aveyron (regi贸n de Occitania) a cuidar de una casa, quedando separados largo tiempo.

En el libro se muestra la historia en propia voz de la lucha por la supervivencia ante toda la degradaci贸n de la condici贸n humana sufrida por Joaqu铆n Bassons en los campos de refugiados por los que pas贸, verdaderos campos de concentraci贸n de infausto recuerdo establecidos en una naci贸n francesa que se dec铆a defensora de las libertades, y su lucha por volver a encontrarse con su familia, disgregada durante el 茅xodo, y recuperar la dignidad que les fue robada, mientras los acontecimientos mundiales se encaminaban hacia el desastre de la guerra mundial y la prolongaci贸n de la desgracia para los refugiados republicanos espa帽oles, acabando muchos sus d铆as en campos de exterminio nazis, como refleja la correspondencia estudiada de la 茅poca.

No queda m谩s que sumergirse en el relato abrumador que nos lleva a trav茅s de un continuo oscilar de emociones, desde el abatimiento m谩s profundo, fruto de los extremos de las situaciones narradas, a la m谩s elemental esperanza, muestra a su vez de la fuerza contenida en el coraz贸n humano.

Los autores

Joaqu铆n Bassons Vi帽as.- Naci贸 el 20 de abril de 1903 en Cervell贸 (Barcelona) y muri贸 el 19 de julio de 1993 en Labastide-Rouairoux (Francia). Con cinco hijos de los que viven actualmente tres. Como diversos miembros de su familia, trabaj贸 como vidriero desde su juventud en Valencia, a donde se trasladaron sus padres, y luego en Badalona. En fecha muy temprana comenz贸 su vinculaci贸n con grupos anarcosindicalistas y en especial la C.N.T. (Confederaci贸n Nacional del Trabajo), siendo representante del Sindicato del Vidrio y miembro del comit茅 nacional en este sector, con sede en Matar贸. A partir de 1931 fue secretario de la Secci贸 d鈥橝utobusos del Sindicat del Transport de la C.N.T. en Barcelona. Por su militancia fue detenido y encarcelado varias veces, coincidiendo con otras figuras notables de la 茅poca. Al estallar la revoluci贸n del 19 de julio de 1936 tras el golpe militar de Franco, fue uno de los responsables de la colectivizaci贸n de los autobuses y tranv铆as de Barcelona. El 24 de enero de 1939 parte de Barcelona con su familia hacia el exilio en Francia, cuando comienza el diario presentado en este volumen y su 鈥渙disea鈥, como 茅l se帽alaba, por los campos de concentraci贸n en Francia.

Jorge Bassons Ba帽a.- Nacido en 1967 en Madrid, con tres hijos, es familiar lejano de Joaqu铆n Bassons Vi帽as, procediendo su familia paterna de Matar贸 y, con anterioridad, de Cervell贸. Aunque trabajando como ingeniero de dise帽o en el sector aeroespacial en Getafe (Madrid), titulado como Ingeniero Aeron谩utico en la Universidad Polit茅cnica de Madrid y como Ingeniero de Materiales en la Universidad Complutense de Madrid, es aficionado entre otros temas a la investigaci贸n geneal贸gica y hechos hist贸ricos relacionados con su familia. En este sentido durante el 煤ltimo a帽o ha colaborado con Josep Llurba Rigol, historiador y cronista de Cervell贸 y Vallirana, en aspectos espec铆ficos relacionados con la historia de la familia Bassons de Cervell贸 para diversas publicaciones. Aparte de la lengua inglesa, que usa en su trabajo, ha estudiado alem谩n, ruso y franc茅s y es un gran aficionado a la m煤sica, tocando el violonchelo.

Opciones de mecenazgo

1. Comprador lector: 14 euros

2. Libro firmado: 16 euros

3. Mecenazgo particular: dos libros con dedicatoria manuscrita del autor y agradecimiento personalizado en el interior del libro: 45 euros

4. Mecenazgo corporativo: tres libros con dedicatoria manuscrita del autor y agradecimiento personalizado en el interior del libro, m谩s logotipo de la empresa o instituci贸n en la p谩gina de cr茅ditos: 75 euros

Fecha l铆mite de suscripci贸n: 25 de octubre de 2021