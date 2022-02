–

Presentación del libro 1976, el año que vivimos peligrosamente. Las instituciones provinciales franquistas y la conflictividad sociolaboral (Postmetrópolis, 2021). Conversatorio a cargo del autor, Enrique González de Andrés y Julián Vadillo Muñoz.

1976 fue un año esencial para la transición hacia la democracia en España. Comenzó con el fallecimiento del dictador Franco en noviembre de 1975, y culminó en torno al asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977. Durante esos más de doce meses, se sucedieron acontecimientos políticos y económicos decisivos, como la caída del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, la aprobación de la Ley para la reforma política y la profundización de la crisis económica, entre otros. Sin embargo, uno de los elementos más determinantes de ese periodo fueron las innumerables luchas sociolaborales que se produjeron por toda la geografía española, y que este libro recoge de forma exhaustiva provincia a provincia. Las estadísticas o!ciales del franquismo no tuvieron más remedio que anotar miles de huelgas, con millones de trabajadores participando en ellas, a pesar de que la !abilidad de dichas cifras debe ser puesta en entredicho, especialmente al no registrar multitud de confictos. Este trabajo se concentra en la información recabada por los cargos franquistas provinciales más relacionados con dicha con?ictividad: los gobernadores civiles y los delegados provinciales de la Organización sindical española, que registraron en sus informes internos y notas con!denciales una parte relevante de las protestas desarrolladas en el interior de los centros de trabajo y en las calles durante 1976. Del estudio que se ha llevado a cabo sobre la documentación interna elaborada por aquellas autoridades provinciales hemos podido concluir que, en su mayoría, coincidían en cali!car 1976 como histórico en cuanto a con?ictividad sociolaboral, siendo considerado por dichos cargos como un antes y un después en gran parte de las provincias españolas. De hecho, no se puede entender la conversión política de un sector amplio de las élites que validaban el franquismo a favor de un régimen democrático sin el peligro que suponían las extraordinarias movilizaciones de los trabajadores para el mantenimiento de sus privilegios.

Enrique González de Andrés doctor en Historia por la UNED y actualmente trabaja en el CSIC. Se ha especializado en el estudio del Partido comunista de España durante el franquismo y la transición, la evolución de la clase trabajadora y la economía española en la segunda mitad del siglo XX, así como sobre las transiciones políticas. Destacan sus libros La economía franquista y su evolución. Los análisis económicos del Partido Comunista de España (Catarata, 2014), Las transiciones políticas. Enfoque ideológico y discurso académico. Una mirada crítica (Académica española, 2016) y ¿Reforma o ruptura? Una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España entre 1973 y 1977. (Viejo topo, 2017). Ha publicado artículos en diferentes revistas y obras colectivas y mantiene una web con otros trabajos: https://lahistoriaradical.wordpress.com