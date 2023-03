–

Juan Carlos Rois.

Remito un texto con un documento que Utop铆a Contagiosa elabor贸 y present贸 en la Comisi贸n Mixta Congreso Senado para la profesionalizaci贸n de las fuerzas armadas en 1997, donde propon铆amos un proceso de transarme para cambiar el modelo de defensa.

RECUPERAR LA MEMORIA: CUANDO EL PARLAMENTO ESCUCH脫 UNA 鈥淧ROPUESTA

ANTIMILITARISTA ALTERNATIVA AL MODELO MILITAR DE DEFENSA鈥

Durante el a帽o 1996, y cuando el imparable impacto de la insumisi贸n en la sociedad abri贸 evidentes fisuras en la capacidad de respuesta punitiva y represiva del Estado frente a la disidencia antimilitarista, el gobierno de Aznar aceler贸 el proceso de profesionalizaci贸n del ej茅rcito. Para ello se vali贸 de la constituci贸n de una Comisi贸n Mixta Congreso-Senado con el encargo de elaborar una ponencia 鈥減ara la plena profesionalizaci贸n de las fuerzas armadas鈥, que deber铆a servir como te贸rico foro de debate parlamentario y lugar de consenso que justificara la supresi贸n del servicio militar y la adopci贸n de un modelo de ej茅rcito profesional y no de

conscriptos.

La Comisi贸n se constituy贸 el 15 de octubre, seg煤n se refleja en los Diarios de Sesiones correspondientes y se disolvi贸 el 9 de junio de 1998. Participaron en ella 41 miembros entre diputados y senadores (15 del PP, 13 del PSOE, 3 de IU, 2 de Convergencia, y uno por cada uno de los partidos PNV, Coalici贸n Canaria y Grupo mixto). De ellos 4 eran mujeres y 37 varones, lo que nos permite comprobar un primer sesgo de g茅nero m谩s que elocuente. De los 37 varones, al menos 36 hicieron el servicio militar (alguno incluso con fuertes v铆nculos de juventud en Falange y otros grupos militaristas). Tambi茅n alguno de los parlamentarios participantes hab铆an tenido responsabilidades en el Ministerio de Defensa, entre ellos el exministro Su谩rez Pertierra, y otros eran diplomados en Altos Estudios

Militares gracias a su pertenencia a la Comisi贸n de Defensa, como Marsal (PSOE) y Meyer de IU (este 煤ltimo nos lo confes贸 en alg煤n momento): Todo ello nos permite adem谩s comprobar un segundo sesgo no menos elocuente que el primero: una comisi贸n militarista al 100%.

Se designaron cuatro redactores que deber铆an elaborar el texto final que fue sometido a aprobaci贸n: Fern谩ndez de Mesa, por el PP, Marsal por el PSOE; Mayer por IU y Campuzano por Convergencia. Para su funcionamiento se celebraron 23 sesiones de trabajo y se propusieron comparecencias de 54 expertos que informaran sobre distintos aspectos. El listado de expertos es abrumador y, de nuevo, muestra el sesgo militarista de la propuesta. De los 54 expertos propuestos, 21 fueron miembros del Ministerio de Defensa o del ej茅rcito. Otros 2 eran miembros de la industria militar (m谩s del 40%). A ello se junt贸 la propuesta de 9 representantes de pa铆ses 鈥渁migos鈥, 3 representantes de otras administraciones (el Defensor del Pueblo, el Ararteko vasco y la directora del CIS), 3 expertos de universidades y 16 personas de la 鈥渟ociedad civil鈥 (29%).

Es en ese contexto en el que el 13 de junio de 1997 Pepe Ambrona, de Utop铆a Contagiosa, present贸 ante la Comisi贸n Mixta el informe, 鈥淎n谩lisis cr铆tico desde la perspectiva pacifista del nuevo modelo de Fuerzas Armadas鈥 (71 p谩ginas), que es el documento que aqu铆 presentamos. En el anecdotario de la sesi贸n se encuentra el enorme cabreo del presidente de la Comisi贸n, el se帽or de Mesa, que incluso apag贸 le micro para que no se escuchara la exposici贸n antimilitarista, que para 茅l era un insulto. No fue la 煤nica an茅cdota. Quienes nos hab铆an invitado y propuesto no estaban all铆 cuando Pepe acudi贸 a emitir su informe.

Pero, an茅cdotas al margen, el documento propone cinco l铆neas criticas al modelo de defensa que la Comisi贸n Mixta tenia la misi贸n de aprobar y aplaudir, y una alternativa radical a todo ello. Las l铆neas de cr铆tica, que se desarrollaron y argumentaron en el documento, son las siguientes:

1) La sociedad civil est谩 privada de soberan铆a en temas de defensa y no es tenida absolutamente en cuenta:

2) Desde el MInisterio de Defensa se est谩 publicando un debate de mero se帽uelo para emboscar la verdadera y oculta reforma.

3) La legitimaci贸n moral y pr谩ctica con las que argumenta el Ministerio la reforma en lo concerniente a la pol铆tica de exteriores es nula desde su ra铆z.

4) El aspecto econ贸mico de la propuesta ministerial descansa sobre la insolidaridad interna y exterior. Por ello es contraria al inter茅s p煤blico de conseguir un

desarrollo humano sostenible.

5) El Ministerio de Defensa, previendo las dificultades de colaboraci贸n que va a encontrar en la poblaci贸n para enrolarse en el ej茅rcito profesional propone un amplio programa de ventajas econ贸micas y sociales (con los que comprar la colaboraci贸n) que tiene un cariz de claro agravio para el resto de la poblaci贸n.

Pero el informe no se limitaba a desenmascarar la reforma que buscaba militarizar m谩s a la sociedad, sino que propon铆a un proceso alternativo conducente a superar el militarismo y suprimir sus estructuras. Los diputados y senadores que escucharon la intervenci贸n, fieles a su ideolog铆a militarista y a su papel de mero aplauso del consenso desde arriba sobre el ej茅rcito, no fueron permeables a sus planteamientos y desde luego, no se sintieron nada c贸modos con la cr铆tica.

El texto, de hace mas de 25 a帽os, merece la pena ser rele铆do, tanto como recuperaci贸n de memoria del antimilitarismo y sus propuestas, como por la actualidad que gran parte de la cr铆tica que se les hizo en sus propias narices a los representantes del consenso militarista sigue siendo oportuna y v谩lida.

NOTA: Con las flechas que aparecen al pinchar a la izquierda en la l铆nea inferior de la portada del documento se accede solo al 脥ndice y a las 煤ltimas p谩ginas, en que se presenta , en la PARTE III, un planteamiento alternativo desde la Noviolencia al modelo de Defensa Militar.

Al documento completo se accede desde el enlace https://drive.google.com/file/d/1JdAGWdSx-66DJlLbscmelDmoBMHHa8n8/view?usp=sharing

