De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 18, 2023





El 1er de maig, dia internacional de la classe treballadora, reivindiquem el valor del treball i el valor de la lluita col路lectiva per tal de millorar la societat des dels seus fonaments. Aquest any, la CGT sortir脿 al carrer amb el lema 鈥淐onstruir per v猫ncer鈥.

Construir perqu猫 des de la CGT exigim el reconeixement de tot tipus de treball, tant el realitzat a les empreses a canvi d鈥檜n salari, com el que es desenvolupa sense cap tipus de remuneraci贸, majorit脿riament per dones, en les tasques de cures. Ambd贸s s贸n la 煤nica font de generaci贸 de riquesa i de construcci贸 d鈥檜na societat millor. Sense aquests treballs, el m贸n s鈥檃turaria.

Construir perqu猫 reivindiquem tamb茅 el valor de la lluita col路lectiva per a generar una societat a mida de les persones i crear alternatives anarcosindicalistes al capitalisme despietat que patim. Els aven莽os socials s鈥檋an aconseguit amb organitzaci贸 i amb mobilitzacions, tant ahir com avui: des de la vaga de la Canadenca a Barcelona de 1919, que va aconseguir la reducci贸 de la jornada laboral a 8 hores en tot el pa铆s, fins a les vagues de les treballadores d鈥橧nditex el 2022 i 2023, que han aconseguit apujar el sou un 25%, passant pels aven莽os en els drets de les dones, fruit de les mobilitzacions del moviment feminista en els darrers anys. Millores que ha estat conseq眉猫ncia de la lluita col路lectiva de la classe treballadora.

Construir perqu猫 avui en dia, quan els dos sindicats institucionals de l鈥橢stat espanyol pacten amb el Govern espanyol una nova reforma de les pensions que implica perllongar l鈥檈dat de jubilaci贸, disminuir la quantitat a percebre, augmentar el temps de cotitzaci贸 i apostar pels fons privats d鈥檌nversi贸 i la privatitzaci贸, des de la CGT reivindiquem un sistema p煤blic de pensions, gestionat amb fons p煤blics, que elimini la bretxa salarial i de g猫nere entre pensionistes. Per aix貌 tenim el deure i l鈥檕bligaci贸 de treballar i confluir amb altres col路lectius des de la base de l鈥檃cci贸 directa i la solidaritat.

Construir perqu猫 no podem consolar-nos amb el creixement de les nostres organitzacions i amb l鈥櫭▁it de les mobilitzacions i conflictes oberts, sin贸 que hem de buscar aliances perqu猫 la pobresa, la desigualtat i la precarietat, cada dia m茅s esteses, especialment entre les dones, les joves i la gent gran i les migrants, siguin combatudes i quedin finalment erradicades.

Construir perqu猫 el 2023 hauria de ser l鈥檃ny en qu猫 el sindicalisme de classe i combatiu, comen莽ant per sindicats implantats en tot el territori i tots els sectors, com 茅s la CGT, i continuant per aquells sectors organitzats en noves formes de sindicalisme, com el sindicat de manters, sindicat de cuidadores, associacions de treballadores de la llar, las Kellys, sindicats de barri, les plataformes pel dret a la vivenda, sindicat de llogaters, etc. fem un primer pas cap a una conflu猫ncia 脿mplia disposada avan莽ar i conquistar drets socials i laborals, disposats a defensar les pensions p煤bliques i els serveis p煤blics com la sanitat i l鈥檈ducaci贸 entre d鈥檃ltres. Contra la pujada galopant de la inflaci贸 que deixa salaris empobrits i contra la sinistralitat laboral que tantes vides s鈥檈mporta per davant.

Perqu猫 un any despr茅s de l鈥檈ntrada en vigor de la Reforma Laboral del Govern, la situaci贸 laboral a l鈥橢stat espanyol continua sent dram脿tica per a milers de persones, essent m茅s necessari que mai un front ampli que lluiti per a exigir la derogaci贸 per complet de la Reforma Laboral.

Nom茅s d鈥檃questa manera la classe treballadora sortir脿 refor莽ada davant dels atacs del capitalisme. Nom茅s si unim les nostres forces podrem revertir el retroc茅s dels drets laborals que patim des de fa d猫cades. Nom茅s construint podrem aconseguir una societat m茅s justa, ecol貌gica, solid脿ria i feminista. Recuperem les lluites unit脿ries feministes, socials, ecol貌giques, antimilitaristes i sindicals.

PER UN 1er DE MAIG DE TOTA LA CLASSE TREBALLADORA