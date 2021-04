–

MANIFIESTO 1潞 DE MAYO 2021 鈥 GRANADA

Otro a帽o m谩s con motivo del 1潞 de Mayo, los sindicatos de clase combativos CGT, SAT y USTEA aunamos nuestras fuerzas y salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, poniendo en el centro de la movilizaci贸n reivindicaciones como la derogaci贸n de las reformas laborales, de la ley mordaza, por las pensiones p煤blicas, por la reducci贸n de la edad jubilaci贸n, por una vivienda y por unos servicios p煤blicos dignos, por la reducci贸n del tiempo de trabajo sin rebaja salarial, por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, 鈥

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID, la clase trabajadora est谩 viendo c贸mo la aparici贸n de una pandemia mundial se utiliza de excusa, tanto a nivel del gobierno andaluz, como del gobierno central, para eliminar, una vez m谩s, derechos laborales y sociales, para seguir empobreci茅ndonos, mientras que aquellos que nos explotan permanecen con sus privilegios intactos, recibiendo incluso millones de euros en ayudas p煤blicas.

Desde Andaluc铆a vemos todav铆a m谩s crecidas las diferencias y la brecha econ贸mica que se ahonda y profundiza con la llegada de la Crisis sanitaria.

Las clases privilegiadas aguantan el tir贸n del par贸n de la econom铆a, con la riqueza acumulada por la apropiaci贸n de nuestro trabajo, como demuestran los enormes beneficios de las grandes empresas del IBEX-35, mientras el resto nos vemos abocados/as a depender de ayudas estatales en el mejor de los casos, o a la ya conocida cola de paro y cola del hambre en la inmensa mayor铆a -que en nuestra tierra adquiere proporciones dantescas y que nos condena a seguir estando en las 煤ltimas posiciones en cuanto a beneficios y desarrollo social-. Con los barrios obreros sumidos en una econom铆a absolutamente precarizada, sin contratos ni derechos laborales, la imposibilidad de trabajar durante tanto tiempo nos ha condenado una vez m谩s a la pobreza extrema.

Esta situaci贸n ha afectado en mayor medida al trabajo feminizado de cuidados, ya que una inmensa mayor铆a del mismo se realiza en precario, al margen de los derechos laborales que dan cobertura legal ante estas situaciones, lo que ha aumentado a煤n m谩s las desigualdades econ贸micas entre mujeres y hombres.

Frente a esto, todav铆a siguen sin derogarse las reformas laborales, mientras Los ERTES, que se han vendido como una medida en defensa de la clase trabajadora, han quedado a voluntad del empresario, siendo un recurso a su servicio para ahorrarse costes pagados con dinero p煤blico. Y por si fuera poco, muchos de estos ERTES por supuesto est谩n convirti茅ndose en ERES, agudizando la crisis que se nos viene encima si no le ponemos remedio con la 煤nica herramienta posible: nuestra lucha.

Es absolutamente inaplazable que se pongan en marcha las medidas necesarias destinadas a paliar y revertir esta situaci贸n, impidiendo que sea una vez m谩s la clase trabajadora la que pague, como ya est谩 haciendo, las consecuencias de una crisis econ贸mica. Crisis que es intr铆nseca al sistema capitalista y de la que no saldremos sin enfrentarnos a los intereses de los que acaparan la riqueza.

Ante esto, la paz social no puede ser la respuesta y el sindicalismo de concertaci贸n ha demostrado sobradamente su complicidad con el desmantelamiento del Estado social y la pauperizaci贸n y p茅rdida de derechos de amplios sectores sociales. Es necesaria, por tanto, una fuerte contestaci贸n social de la clase trabajadora, tal como est谩 sucediendo en la actualidad en empresas como Tubacex, en huelga desde hace m谩s de dos meses o en Airbus, con el anunciado cierre de la planta de Puerto Real con el benepl谩cito de los gobiernos andaluz y central. La movilizaci贸n por el 1潞 de Mayo debe servir tambi茅n para apoyar de manera concreta estas luchas.

Aquellos trabajadores/as cuyos salarios han disminuido o desaparecido, deben quedar libres de pagar hipotecas, alquileres, impuestos, recibos de agua, gas y electricidad. No debemos nada a nadie, la econom铆a nace y muere en la fuerza de nuestro trabajo. Que paguen los mismos que se han apropiado de 茅l en vez aumentar la distancia social por en茅sima vez. Movilic茅monos por un verdadero reparto de la riqueza.

Es necesario asegurar unos servicios sociales p煤blicos y dignos para todos y todas, con capacidad de respuesta ante las situaciones de necesidad de todas las personas que viven en una comunidad. Sanidad, Educaci贸n, Vivienda, Suministros B谩sicos, etc. deben ser considerados como derechos intocables que aseguren una m铆nima equidad social hasta que la Clase Trabajadora conduzca a Andaluc铆a a un sistema econ贸mico y pol铆tico que nos permita disponer de Soberan铆a para poder ser 芦socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres禄. Huir de la beneficencia y las soluciones paternalistas, estableciendo un verdadero sistema p煤blico de protecci贸n social, bajo el control de la clase trabajadora, los recursos nos pertenecen porque nosotros y nosotras los generamos. Rechazamos toda forma de privatizaci贸n de los servicios p煤blicos, ya sean externalizaciones o concertaciones, que s贸lo sirven para recortarlos, degradarlos, precarizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales y crear mayores desigualdades, mercantilizando los derechos b谩sicos y propiciando el beneficio de unos pocos. Es preciso aumentar ostensiblemente la inversi贸n en empleo p煤blico en todos los sectores de la administraci贸n. Los recortes en sanidad y la privatizaci贸n de las residencias de mayores est谩n en el origen de muchas muertes durante la pandemia, de las que nadie se hace responsable.

Los sectores sanitario y educativo, dos de los m谩s feminizados, se han mostrados como imprescindibles y esenciales para la sociedad sin que esto haya tenido repercusiones reales en las condiciones laborales de las trabajadoras que los desarrollan. M谩s all谩 de los aplausos en los balcones y el reconocimiento formal a su labor, ambos sectores tienen una infravaloraci贸n social que se traduce en menores salarios y mayor temporalidad que otros sectores de los servicios p煤blicos que se encuentran masculinizados. Las trabajadoras queremos que se valore el impacto p煤blico y social de nuestro trabajo y que se traduzca en derechos laborales consolidados.

No vamos a permitir que se trafique con los derechos de nuestros/as hijos/as como se ha hecho durante la pandemia. Los ni帽os y las ni帽as de la clase trabajadora no pueden verse en la situaci贸n de no poder estudiar por no tener medios tecnol贸gicos a su alcance, record谩ndonos una vez m谩s que la educaci贸n gratuita nunca estuvo garantizada. Los recursos educativos deben ser de la escuela p煤blica, y deben garantizar el acceso de todos/as en condiciones de igualdad. Los recortes en la educaci贸n p煤blica contribuyen a la desigualdad y a la segregaci贸n, propiciando el fortalecimiento del sector privado que ve en la educaci贸n una fuente de negocio y de selecci贸n social. Todo lo que no sea invertir en la educaci贸n p煤blica es robarnos el futuro.

Otro sector que necesita indispensablemente nuestra defensa es el de los trabajadores y trabajadoras del Sector Primario: reconocer los derechos de los jornaleros y de todas y todos los trabajadores del Campo los almacenes y la mar, huyendo de modelos como el que representa la agricultura intensiva capitalista que asegura inmensos beneficios para unos pocos, pero cada vez ocupa menos manos y condena al medio rural a la ruina vaciando los pueblos de Andaluc铆a y neg谩ndoles el necesario e irrenunciable futuro que aporta un desarrollo sostenible apuntalado sobre una explotaci贸n agro-ecol贸gica y una que asegure la soberan铆a alimentaria partiendo de una explotaci贸n racional de los recursos agr铆colas y marinos. Hay que acabar con la odiosa realidad de los subsidios para crear empleo sostenible y respetuoso con el Medioambiente para asegurar el futuro de nuestras hijas e hijos en el mundo rural.

El sistema econ贸mico se ha apoyado, como siempre lo hace, pero especialmente en momentos de crisis, sobre la base de un sistema de cuidados, desarrollado fundamentalmente por las mujeres. Se da por hecho que las mujeres debemos soportar el peso del cuidado de nuestros/as peque帽os/as y de las personas mayores, recortando y privatizando todos los recursos p煤blicos de cuidado (con consecuencias especialmente dram谩ticas, como el caso de las residencias) y traspasando directamente esa carga a las mujeres, como si el sostenimiento de la vida no fuese una responsabilidad social.

La postraci贸n y el papel asignado a Andaluc铆a, como fuente y mina del extractivismo humano, material, econ贸mico y de recursos naturales a que nos somete el Capitalismo y las pol铆ticas neoliberales que aplican los gobiernos -ora socialdem贸cratas, ora liberales- a su servicio, condena a nuestros j贸venes al desempleo, cuando no a la interinidad del infraempleo o la emigraci贸n forzosa y al conjunto de andaluzas y andaluces a una subsistencia miserable sin un futuro de progreso social que nos permita vivir y trabajar en nuestra tierra.

Por supuesto nada de todo esto ser铆a posible si no hubiese ido acompa帽ado de una fuerte criminalizaci贸n de la protesta, ayud谩ndose para ello de una ley mordaza que todav铆a sigue sin ser derogada. Vendiendo en los medios de comunicaci贸n el miedo a las movilizaciones, acus谩ndonos de irresponsables por organizar movilizaciones porque nos quieren en casa callados/as y desorganizados/as mientras nos lo quitan todo.

Por eso, es imprescindible una clase trabajadora fuerte, organizada y sin miedo. No les compramos el discurso de que todos estamos juntos en esto, mientras somos la mayor铆a quienes perdemos y unos pocos los que se benefician. Es urgente imponer mediante la movilizaci贸n un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los/as trabajadoras y de la juventud. Las pol铆ticas de los gobiernos actuales no van en ese sentido. Es urgente revertirlas. En el caso contrario seguir谩 creciendo la derecha y la extrema derecha que ya se atreve incluso con convocar manifestaciones el 1潞 de mayo. Que no nos enga帽en, la extrema derecha siempre ha defendido los intereses de los m谩s ricos dividiendo a nuestra clase entre nativos y extranjeros.

Con pandemia o sin pandemia, la lucha de clases contin煤a y la clase trabajadora s贸lo podr谩 autoemanciparse enfrent谩ndose a quienes hacen posible este sistema injusto y criminal.

_manifiesto1潞MayoGranada_CGT_SAT_USTEA_Marchas_2021