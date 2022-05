–

De parte de SAS Madrid May 2, 2022 248 puntos de vista

Unas tres mil trabajadoras y trabajadores nos hemos manifestado este 1掳 de Mayo tras la pancarta TODO PARA LA CLASE OBRERA, del Bloque Combativo y de Clase, desde las 12 del mediod铆a por la calle Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente.

Marchaban primero los distintos sindicatos alternativos del Bloque Combativo: ASC, CoBas, PS EMT, SAS y Solidaridad Obrera. Despu茅s la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid Unidad, detr谩s el cortejo del Bloque Antirrepresivo, tras 茅ste Pan y Rosas, Contracorriente y CRT, despu茅s el Bloque Comunista y cerrando la manifestaci贸n el Bloque Juvenil e IzCa.

Durante todo el recorrido se corearon consignas reivindicativas en todo el grueso de la manifestaci贸n, las m谩s coreadas: Primero de Mayo Revolucionario; Viva la lucha de la clase obrera; Reforma Laboral negocio patronal; La lucha es el 煤nico camino; No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera; los servicios p煤blicos no se venden se defienden; CCOO-UGT sindicatos del poder; Yolanda, Yolanda, la vida las vueltas que da, mira qu茅 contenta tienes a toda la patronal; libertad presos pol铆ticos, basta ya de precariedad, Sanidad p煤blica, Nada nada nada para la privada, la lucha est谩 en la calle y en los puestos de trabajo, etc, etc

Ya en la Plaza Jacinto Benavente hubo oportunidad de intervenir para todas las organizaciones sindicales sociales y pol铆ticas que hab铆an participado en la manifestaci贸n. Por parte del Bloque Combativo y de Clase intervino Teresa de ASC y Manolo de Solidaridad Obrera, despu茅s y siempre durante tres minutos cada intervenci贸n lo hizo la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid Unidad, la Asamblea de colectivos Barrios y Pueblos, el Bloque Antirrepresivo, Per煤 Libre, Iniciativa Comunista, PCPE y CRT, cerrando el acto Teresa que nos di贸 pie a todas a cantar coralmente La Internacional.

A las dos de la tarde se cerr贸 el acto agradeciendo la participaci贸n y llamando a la organizaci贸n y lucha obrera.

Cr贸nica de lxs compxs de Solidaridad Obrera.