–

De parte de CNT-AIT Albacete May 1, 2023 292 puntos de vista





Con la cabecera 鈥淐ONTRA LA EXPLOTACI脫N, LUCHA ANARCOSINDICAL鈥 la militancia de la CNT-AIT de Albacete junto a trabajadorxs y vecinxs de Hell铆n han conmemorado y revindicado el D铆a de la Clase Obrera por las calles de esta localidad de Albacete, dejando claro cual debe ser la herramienta hacia la emancipaci贸n de todxs lxs trabajadorxs; el anarcosindicalismo.

Frente al abandono, el mercadeo y las traiciones del sindicalismo de Estado, el anarcosindicalismo sigue asumiendo y defendiendo que llegar al fin completo de la explotaci贸n, debe ser obra de los propios trabajadorxs, sin delegacionismo, sin autoritarismo, sin jerarquizaci贸n.

鈥淨ue viva la lucha de lxs trabajadorxs, sin liberados y sin subvenciones鈥, 鈥渓a fuerza de la obrera la solidaridad鈥, 鈥渆l patr贸n solo entiende un lenguaje boicot, huelga y sabotaje鈥 o 鈥淯ni贸n, acci贸n, autogesti贸n鈥 son algunas de las consignas que hoy han sonado en las calles de Hell铆n. Seg煤n nos han comentado hacia m谩s de 40 a帽os que no hab铆a una manifestaci贸n por el 1潞 de MAYO en esta localidad, y m谩s de 80 a帽os que esta movilizaci贸n no ten铆a una fundamentaci贸n anarquista como hoy.

La manifestaci贸n ha llamado la atenci贸n de la sociedad hellinera, desde nuestra salida de la Plaza del Ayuntamiento hacia el parque municipal, tanto las consignas como las octavillas repartidas, han generado sorpresa e inter茅s, no han sido pocas las personas que se asomaban a terrazas y balcones mientras sonaba la realidad en las calles 鈥淥brero despierta, el paro est谩 en tu puerta鈥濃 No hemos dejado de se帽alar a los traidores CC.OO y UGT al paso por su sede -sede que comparten con la patronal- pero no esper谩bamos de ellos ni la verg眉enza, ya que se encontraban en Albacete llen谩ndoles la movilizaci贸n medi谩tica a su jefes con lxs liberadxs de la provincia.

Al llegar a la entrada del parque municipal, se ha decidido realizar el mitin en el recinto ferial junto a la avenida para tener m谩s visibilidad, all铆 una compa帽era ha le铆do con fuerza y raz贸n nuestro manifiesto donde seguimos incidiendo en la importancia de llegar a una potente organizaci贸n econ贸mica, y no pol铆tica, para llegar a tener control sobre la base organizativa de la sociedad, la econom铆a, porque entendemos que el gran fracaso del movimiento obrero en su historia reciente, tiene mucho que ver precisamente con buscar y materializar la organizaci贸n pol铆tica estatalizada.

Otro compa帽ero recordado el origen anarquista del 1潞 de Mayo y su vinculaci贸n directa a la lucha por la jornada de 8 horas, una lucha que fue fuertemente reprimida tanto en las calles como desde los tribunales, desde donde se responsabiliz贸 a 8 personas por la muerte de un polic铆a, sin pruebas solo por su condici贸n de anarquistas, un juicio pol铆tico, injusto que condeno a muerte a 6 de ellos y a penas terribles a otros 2, marcando para siempre en el calendario y la memoria obrera esta fecha.

La palabra de lxs compa帽xs no se deten铆a en el mitin, enlazando aquellos sucesos de la historia obrera con los logros de nuestra organizaci贸n la CNT-AIT en el ayer con la vigencia del ahora, la jornada de 8 horas en este pa铆s es un logro fundamentalmente de la lucha anarcosindical, demostrando que organizadxs y con la solidaridad y la acci贸n directa como bandera la clase obrera puede parar y cambiar el mundo.

Para ello hay que empezar por el d铆a a d铆a, luchando conflicto a conflicto as铆 nos lo ha recordado un trabajador de Rodenas Y Rivera S.A de Hell铆n contado como esta empresa se ha enriquecido a costa de los trabajadorxs ya que aplica el convenio del textil cuando es una empresa de transformaci贸n de pl谩sticos. Y como ha ido creciendo la presi贸n obrera contra la direcci贸n ejercida por nuestra Secci贸n Sindical en esta empresa, tanto que, la cercan铆a de una victoria casi se pod铆a tocar, pero el Comit茅 de Empresa dirigido por bur贸cratas sindicales se ha aprovechado de la inmadurez obrera de gran parte de la plantilla para colar un convenio de empresa ilegal pero a medida del inter茅s patronal, a la vez que la represi贸n sindical se ha hecho notar con el despido de un compa帽ero de la secci贸n, que seguimos y seguiremos peleando, porque la solidaridad y el apoyo mutuo son nuestra fuerza, por eso estamos hoy en Hell铆n.

POR UN 1潞 DE MAYO ANARCOSINDICALISTA

VIVA EL ANARCOSINDICALISMO.

VIVA LA CNT-AIT.