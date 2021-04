No s贸lo las personas que pueden optar a un trabajo asalariado aceptado por el sistema capitalista que nos oprime. Aqu铆 tambi茅n estamos las que cuidan y ejercen trabajos no remunerados, estudiantes, amas de casa, pensionistas. La clase trabajadora no son s贸lo hombres blancos cis-heteros, aqu铆 estamos les vidas negras y marrones, gitanas, asi谩ticas, migrantes, trabajadoras sexuales, trans, juventud, infancia y mayores, disidentes de g茅nero, sexuales y/o cuerpo, discas, supervivientes de la psiquiatr铆a, precarias, obreras, jornaleras, trabajadoras dom茅sticas.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajos m谩s esenciales para el sostenimiento de la vida, a menudo realizados por personas migrantes en situaci贸n irregular, en condiciones de semiesclavitud, as铆 como todo el trabajo de cuidados no remunerado. Estas personas han estado durante toda la pandemia expuestas, sobre todo las mujeres pobres, y tambi茅n han sido estigmatizadas y criminalizadas por los gobiernos acus谩ndolos de 鈥減ropagar el virus por sus modos de vida鈥.

La pandemia ha aumentado de forma salvaje el racismo y la xenofobia sist茅micos, estructurales y sociales hacia las personas racializadas, especialmente hacia las personas asi谩ticas, quienes est谩n sufriendo todo tipo de vejaciones. La pandemia ha sido el caldo de cultivo del autoritarismo racista que legitima las redadas y detenciones por perfil 茅tnico con la excusa de la seguridad sanitaria. La violencia policial ha ido en aumento, ceb谩ndose contra quienes est谩n en situaci贸n de m谩xima vulnerabilidad. Tambi茅n han aumentado las agresiones y cr铆menes machistas, contra las mujeres* y disidentes de g茅nero y sexuales.

Vivimos en una sociedad que encarcela a las personas que se oponen a las jerarqu铆as existentes, ya sea a trav茅s de canciones, de manifestaciones o de diferentes tipos de acci贸n directa. La existencia de estas instituciones de castigo y de encierro no es casual: est谩n dise帽adas tanto para acabar con la disidencia pol铆tica como para reforzar la marginaci贸n de las personas pobres, migrantes y racializadas.

Nos oponemos frontalmente a una estructura que defiende los privilegios de los verdaderos criminales: quienes gobiernan, ya sean de la derecha o se llamen a s铆 mismos 鈥減rogresistas鈥, que reinan y ostentan el monopolio de la violencia a trav茅s de su sistema legal y penitenciario para defender la propiedad y los privilegios de los capitalistas. Aparte de las c谩rceles y otras instituciones de encierro como los CIEs, el sistema se vale de leyes autoritarias y arbitrarias que anulan la existencia de las personas como la Ley Mordaza y la Ley de Extranjer铆a.

Nos oponemos a un sistema que castiga al antifascismo y deja propagar mensajes filonazis y de odio con total impunidad. Que se vale de unos medios de comunicaci贸n adictos al r茅gimen que limpian la cara a la extrema derecha y estigmatizan constantemente a las personas migrantes. Un sistema que se sostiene mediante la aplicaci贸n de pol铆ticas neocoloniales que dan validez al expolio de tierras, oc茅anos y cuerpos ajenos para satisfacer la voracidad ilimitada de las transnacionales, como ahora mismo est谩 ocurriendo con el robo del pescado senegal茅s por multinacionales europeas o con el Tratado entre la Uni贸n Europea y Mercosur que contribuir谩 a saquear m谩s f谩cilmente la selva amaz贸nica y los recursos de Abya Yala, generando un desequilibrio clim谩tico que crear谩 un futuro a煤n m谩s incierto e inseguro para las clases trabajadoras. Un sistema en el que a煤n se debate si las personas trans* existimos y merecemos ser tratadas como seres humanas con plenos derechos civiles. Un sistema y sus gobiernos, que por m谩s que se digan 鈥減rogresistas鈥, permiten que haya personas viviendo en la Ca帽ada Real sin luz durante meses. Un sistema que dificulta el asilo a las personas migrantes encerr谩ndoles en CIEs improvisados como el campamento de migrantes en Gran Canaria. En definitiva, un sistema que a la vez que genera pobreza y precariedad, criminaliza y persigue a las personas pobres.

Compa帽eras, compa帽eros, compa帽eres, hoy nos unimos para luchar contra la patronal, contra un sistema econ贸mico creado para explotar a la clase trabajadora, sea asalariada, no asalariada o pagada sin contrato de trabajo.

Porque no queremos ser precarias en el trabajo, ni esclavas en casa. Frente a la sed de ganancias de los capitalistas que nos explotan y precarizan, extendiendo nuestras jornadas laborales mientras condenan a millones al paro, exigimos la prohibici贸n de despidos y EREs y el reparto de las horas de trabajo para trabajar menos y para trabajar todes, todas y todos con el mismo salario y pensi贸n suficiente y que nadie quede excluide de poder ganarse la vida, ya sea por su origen, por ser trans* o disidente de g茅nero, por su diversidad funcional o diagn贸stico psiqui谩trico. Tambi茅n luchamos por la ocupaci贸n bajo control obrero de toda empresa que pretenda cerrar o despida masivamente para preservar las fuentes de trabajo.

Luchamos juntas contra las burocracias sindicales de CCOO y UGT que se han convertido en aliados del gobierno y la patronal pacificando y dividiendo a la clase trabajadora.

Luchamos porque la vivienda es un derecho y 隆si no podemos tener casa, la cogemos! Por ello, exigimos la expropiaci贸n y uso social de los pisos en manos de la SAREB, los grandes bancos y especuladores.