April 27, 2022

de MAYO. NADA QUE FESTEJAR

Mientras

masas de inmigrantes mueren al atravesar el mar, son amasados en

campos de concentraci贸n, explotados, torturados, violentados,

asesinados; mientras la desocupaci贸n asola los pa铆ses del mito del

bienestar, la intensidad del trabajo de las masas ocupadas aumenta

cada vez m谩s y el trabajo se vuelve cada vez m谩s precario

aumentando inevitablemente la inseguridad de la vida; mientras las

desgracias en los puestos de trabajo no cesan y tienden a ser cada

vez m谩s frecuentes, as铆 como lo hacen las enfermedades

鈥減rofesionales鈥 a causa de la nunca controlada nocividad del

trabajo (como los casos cada vez m谩s frecuentes de muertes por

amianto); mientras los salarios en general bajan a帽o a a帽o con

respecto al coste de la vida que tiende a aumentar y la competencia

entre proletarios llega a niveles de ferocidad extremos. Mientras

sucede todo esto, en el marco internacional las guerras de rapi帽a

por parte de las potencias imperialistas no han dejado nunca de estar en el

centro de los acontecimientos pol铆ticos y militares y las

condiciones de existencia proletarias empeoran cada vez m谩s.

Los

sindicatos colaboracionistas claman por su 鈥減reocupaci贸n鈥 por

esta situaci贸n y apelan a los gobiernos con el fin de que promulguen

alg煤n tipo de reforma que aten煤e el empeoramiento general de las

condiciones de los trabajadores. Como siempre ha sucedido desde que

se organizaron al final de la II陋 Guerra Mundial, los sindicatos

colaboracionistas siguen una escala de prioridades en la defensa de

los 鈥渋ntereses鈥: primero viene la patria, la naci贸n, el Estado y

su Constituci贸n, por lo tanto la econom铆a nacional; despu茅s la

defensa de la espa帽olidad de las empresas y su competitividad;

despu茅s la productividad del trabajo que se liga a la necesidad de

la reanudaci贸n econ贸mica; despu茅s la salvaguarda de los puestos de

trabajo, no importa con qu茅 salario, incluido el llamado 鈥渟alario

de solidaridad鈥 con el cual los trabajadores se gravan con el fin

de permitir el mantenimiento del puesto de trabajo a compa帽eros

amenazados con el despido; despu茅s los convenios nacionales, que al

mismo tiempo son renovados cada cierto tiempo; despu茅s los salarios,

para los cuales no se pueden pedir aumentos decentes porque la crisis

econ贸mica ha golpeado los beneficios de todas las empresas,

comprendido el Estado; despu茅s la desocupaci贸n juvenil, como

problema general para el cual se pide simplemente una reforma…;

despu茅s, si no hay m谩s remedio, y s贸lo idealmente, de los

trabajadores en peores condiciones, como los de la log铆stica y los

inmigrantes. En suma, los sindicatos colaboracionistas demuestran

constantemente que los intereses que defienden y para los cuales

movilizan, o paralizan, a sus afiliados, son los intereses del

capital y no del trabajo. En cuanto sindicatos colaboracionistas no

es como para sorprenderse. Pero, dado que cada a帽o quieren pasear al

personal como si todav铆a fueran los que luchan en los tajos鈥

mientras el resto del a帽o se las pasan sentados con las asociaciones

patronales y el gobierno, y lanzando migajas a las masas, HAY QUE

DENUNCIAR a estas burocracias sindicales, que cuentan con el

apoyo constante del Estado y de las fuerzas pol铆ticas burguesas.

A

los trabajadores y las trabajadoras, para defender nuestras propias

condiciones de existencia, nos sirven solo las organizaciones

realmente de

clase,

organizaciones que no nacen de la nada, sino de las luchas de los

proletarios mismos, de las luchas que rompen los lazos que nos atan a

los intereses de la empresa, de la productividad, de la

competitividad, a los intereses de la econom铆a nacional. Si

no es hoy, ser谩 ma帽ana.

Pues ser谩n las mismas condiciones de supervivencia insostenibles las

que nos obligar谩n a reaccionar鈥 a romper la paz social y retomar

los medios y m茅todos de LA

LUCHA OBRERA CONTRA EL CAPITAL.

