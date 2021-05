–

De parte de Valladolor May 1, 2021 98 puntos de vista

1

掳 de mayo de 2021: 驴qu茅 lucha para el proletariado?

A d茅cadas de ilusiones reformistas y democr谩ticas, de pol铆ticas

colaboracionistas por parte de los sindicatos tricolores y los partidos

falsamente obreros, se ha sumado una crisis sanitaria por coronavirus

que ha fortalecido el sentimiento de resignaci贸n que ya trabajaba

desde hace tiempo para debilitar las energ铆as de lucha proletarias.





La

crisis sanitaria, todav铆a en pleno apogeo, se ha sumado a una crisis

econ贸mica ya evidente y, como todas las crisis de la sociedad

capitalista, ha golpeado sobre todo a las masas proletarias.







Mujeres,

j贸venes, trabajadores en la cincuentena, son las categor铆as

proletarias m谩s afectadas y que van a aumentar ese ej茅rcito de

parados que ya era particularmente sustancial antes del Covid-19.





Ante

el desastre econ贸mico que se cuantifica en cientos de miles de

trabajadores expulsados 鈥嬧媎e sus puestos de trabajo, en cientos

de millones de j贸venes que no encuentran trabajo y, cuando lo

encuentran, es totalmente precario, y en cientos de millones de

trabajadores y jubilados arrojados al pozo de una pobreza cuyo fin no

est谩 a la vista; a este desastre, se ha sumado el desastre de la

salud p煤blica: absoluta falta de prevenci贸n, hospitales

ineficientes, personal hospitalario insuficiente, cuidados intensivos

y subintensivos totalmente insuficientes, pacientes abandonados en

sus propios hogares, ancianos abandonados para morir en las

residencias, la medicina primaria destruida. Los gobiernos llevan m谩s

de un a帽o preocupados sobre todo en limitar el da帽o que esta crisis

podr铆a causar a la econom铆a capitalista. Y as铆 los trabajadores

fueron enviados a trabajar en ambientes insalubres, sin protecci贸n

individual y bajo el chantaje de perder sus trabajos o de sufrir un

recorte salarial. Aunque asustados por una pandemia que mat贸 a

muchos como moscas, muchos proletarios se rebelaron, lucharon por al

menos el m铆nimo de protecci贸n individual que las empresas y los

gobiernos promet铆an. Pero la desconfianza en sus propias fuerzas y

en los sindicatos era y sigue siendo demasiado grande para devolver a

los proletarios la fuerza para hacer frente a un enemigo todav铆a tan

poderoso como la clase burguesa dominante.





La

colaboraci贸n de clases, perseguida persistentemente por las fuerzas

oportunistas que se presentan como “defensores” de los

intereses de los trabajadores pero que en realidad los sabotean, es

una pol铆tica que se basa precisamente en la debilidad de la clase

obrera; una vez inclinada a las necesidades del capital, la clase

obrera est谩 envuelta en una red de intereses “en com煤n”

con la burgues铆a, est谩 convencida de que puede obtener algunas

migajas m谩s s贸lo si sacrifica mucha m谩s energ铆a de la que ya ha

dado y da a los capitalistas. Los colaboracionistas, verdaderos

agentes burgueses en las filas proletarias, tienen de hecho la tarea

de hacer trabajar a los proletarios seg煤n las necesidades que tienen

las empresas con respecto a sus mercados de referencia y, en la

medida en que hagan este trabajo sucio de forma continua y con 茅xito,

obtienen a cambio privilegios, tranquilidad, trabajos menos exigentes

y menos estresantes. A la alta direcci贸n de las empresas, que alguna vez

tuvo que tratar directamente con los trabajadores y sus comisiones o

asambleas internas, no le result贸 dif铆cil transformar estas en

贸rganos al servicio de la empresa y no de los intereses de los

trabajadores. Con la lucha directa, los trabajadores se deshicieron de

los 贸rganos de representaci贸n empresarial y organizaron los comit茅s

de base eligiendo delegados de confianza. Pero el clima social

general de una democracia que se percib铆a como el terreno en el que

los conflictos de clases pueden encontrar una soluci贸n ventajosa

para los trabajadores en realidad fortalece la colaboraci贸n de

clases no solo en el nivel pol铆tico general, sino a todos los

niveles, hasta en el m谩s b谩sico, entregando incluso los intereses

proletarios m铆nimos y elementales a quienes siempre se han hecho

pasar por los campeones de las negociaciones con los patrones y el

Estado, y que, en realidad, est谩n al servicio de los patrones y

del Estado burgu茅s. La colaboraci贸n de clases no disminuye, ni

mucho menos elimina, la competencia entre proletarios 隆la aumenta,

la organiza, la institucionaliza!





Sobre

los hombros de todo proletario pesa no s贸lo la acci贸n diaria de los

capitalistas, su estado y todas sus instituciones pol铆ticas,

administrativas, sociales, culturales y militares, sino tambi茅n la

acci贸n diaria de los profesionales de la colaboraci贸n de clases. Y

este es verdaderamente un peso enorme, y para quit谩rnoslo de los

hombros necesitamos una fuerza social que todav铆a hoy nos falta: la

fuerza social dada por la unidad de clase, por la solidaridad de

clase, por la lucha que se libra en el terreno de la defensa

exclusiva los intereses inmediatos.





Los

proletarios, con las derrotas de los a帽os veinte del siglo pasado y,

sobre todo, con el triunfo de la democracia imperialista a partir de

la Segunda Guerra Mundial, han sido colocados en situaci贸n de tener

que volver a organizarse en sindicatos clasistas como en el siglo

XIX y el siglo XX. Esta situaci贸n puede parecer imposible de

superar; despu茅s de cien a帽os, 驴c贸mo es posible conquistar a la

burgues铆a que entre tanto se ha hecho mucho m谩s fuerte que

entonces? Hoy la burgues铆a imperialista parece invencible y este es

el principal argumento de los colaboracionistas.





Incuestionablemente

el capitalismo se ha desarrollado en el mundo, incuestionablemente

las burgues铆as se han vuelto mucho m谩s fuertes y dominantes de lo

que eran hace cien a帽os. Pero deben esta fuerza a la explotaci贸n de

la mano de obra asalariada, sin la cual el capital no ser铆a

valorado, sin la cual los capitalistas no podr铆an extorsionar la

plusval铆a del trabajo de los trabajadores. Los obreros son

indispensables para los capitalistas, y son tan indispensables que

todo el desarrollo capitalista en todo el mundo no ha podido

realizarse sino constituyendo ej茅rcitos cada vez m谩s numerosos de

proletarios, de trabajadores asalariados en todos los rincones del

pa铆s y del mundo all铆 donde una vez fueron s贸lo campesinos y gente

primitiva.





Hoy

m谩s que ayer el lema comunista: 隆Proletarios

de todos los pa铆ses, un铆os! asusta

a los ministerios de todo el mundo, porque este enorme ej茅rcito de

esclavos asalariados, tomando conciencia de su fuerza y 鈥嬧媎ej谩ndose

llevar por su partido de clase, representa la pesadilla de toda

burgues铆a.





Las

crisis econ贸micas, las crisis de guerra que salpican todos los

continentes est谩n destinadas a provocar continuamente la ira y la

lucha de los proletarios y las poblaciones oprimidas. Millones de

migrantes, tratando de escapar de las consecuencias de estas crisis,

llegan a presionar en las fronteras de los pa铆ses capitalistas

avanzados, y tratan de sobrevivir en los pliegues de una sociedad

opulenta que en parte los rechaza y margina y en parte los absorbe

porque constituyen una fuerza de trabajo m谩s barata y 煤til para

aumentar la competencia con los proletarios locales. Pero

son proletarios que llevan consigo los signos f铆sicos y psicol贸gicos

de la violencia m谩s espantosa que ha generado el propio imperialismo

blanco y contra la que han reaccionado huyendo, pasando por todos los

peligros para llegar a un pa铆s donde al menos no existen esas

violencias. Las fronteras de Estados Unidos y Europa no han terminado

de cruzarse, a pesar de las barreras y guardias armados en su

defensa. As铆 como los medios de producci贸n capitalistas no se han

detenido y ninguna frontera los detiene, tampoco ninguna frontera

puede detener la fuerza de producci贸n humana que el capitalismo crea

en todo el mundo.





La

unidad proletaria, por tanto, no debe establecerse por fuerza a

trav茅s de los v铆nculos entre un continente y otro, entre un pa铆s y

otro, sino que puede crearse dentro de un mismo pa铆s entre

proletarios de diferentes nacionalidades y de diferentes razas. La

base de esta unidad, sin embargo, no cambia: est谩 dada por el

inter茅s com煤n de todos los proletarios en defender sus condiciones

de asalariados de la explotaci贸n burguesa, sea de tal o cual

empresa, de tal o cual sector, de esta o aquella categor铆a, de este

o aquel pa铆s. Pero este inter茅s com煤n no puede constituir una

fuerza si no se combate la competencia entre proletarios; s贸lo

superando esta competencia es posible unificar fuerzas, y s贸lo

luchando por los mismos objetivos, por los mismos intereses, es

posible crear esa solidaridad de clase que es la verdadera fuerza del

proletariado.





En

cierto sentido, es el capitalismo mismo, en su desarrollo, y en la

lucha entre las clases que objetivamente brota en su sociedad, lo que

sienta las bases para el renacimiento del movimiento de clases

proletario. Si los proletarios no quieren ser asfixiados por la

explotaci贸n burguesa, s贸lo les queda un camino por recorrer: la

lucha de clases contra el principal enemigo, la burgues铆a

capitalista, sin olvidar a los enemigos m谩s insidiosos, los

profesionales de la colaboraci贸n de clases.





Romper,

por tanto, el pacto de colaboraci贸n con los capitalistas y sus

gobernantes es el primer gran objetivo de la lucha de clases

proletaria. Y esta ruptura se realiza con la reorganizaci贸n de los

organismos de clase para la lucha por la defensa exclusiva de los

intereses de clase inmediatos. A partir de aqu铆, y del desarrollo de

esta lucha, el proletariado tomar谩 conciencia de que sus objetivos

no pueden detenerse en intereses inmediatos, sino que deber谩

superarlos situ谩ndose en un plano pol铆tico general, por tanto

revolucionario, tambi茅n porque la burgues铆a dominante, para

mantener al proletariado en las condiciones de sumiso esclavo

asalariado, utiliza y utilizar谩 su poder pol铆tico y su estado.





En

este largo y atormentado camino de emancipaci贸n, el proletariado

deber谩 apoyarse no s贸lo en su fuerza social, sino tambi茅n en su

partido de clase, que constituye y

representa la conciencia de clase, la conciencia de los objetivos

m谩ximos de la lucha revolucionaria.









隆Por

la reorganizaci贸n clasista de la lucha proletaria!





隆Por

las reivindicaciones unificadoras de los proletarios por encima de

categor铆as, sectores, nacionalidad, g茅nero o edad!





隆Por

la reanudaci贸n de la lucha de clases!

隆Por

la reconstituci贸n internacional del partido de clase!



Partido

Comunista Internacional (el proletario)

30

de abril de 2021

www.pcint.org