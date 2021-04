–

La pandemia por Covid 19 ha actuado como detonador de una

gigantesca crisis que se ven铆a gestando hace tiempo. Quince

meses despu茅s de su inicio, a pesar de que sus dram谩ticas consecuencias exigen poner todos los recursos de la sociedad al servicio de la supervivencia colectiva, constatamos que:

鈻衡 El estallido de la crisis, que ha aumentado la riqueza de

los m谩s ricos hasta en un 86%, ha dejado sin trabajo a

millones de personas, muchas de ellas sin contrato y por tanto sin protecci贸n social de ning煤n tipo. El hundimiento de las condiciones de vida ha asolado los barrios obreros y coloca al borde del precipicio, sin esperanza alguna, a la juventud.

鈻衡 Tambi茅n la Covid 19, como todas las epidemias a lo largo de la historia, ha golpeado masivamente a la clase obrera en la que se amontonan todos

los 鈥渇actores de riesgo鈥. La situaci贸n es a煤n m谩s dura para

las mujeres trabajadoras, en las que es m谩s intensa la precariedad, las dif铆ciles condiciones de vida y que adem谩s concentran el trabajo en el sector de cuidados a personas con m谩s riesgo de contagio.

Donde vive y trabaja el pueblo se acumulan las viviendas

peque帽as y de mala calidad, hay hacinamiento en los transportes, el aire est谩 viciado en los lugares de trabajo, la gente est谩 agotada por largas jornadas laborales, abunda la malnutrici贸n, etc,. Es all铆 donde se multiplica el Covid y todas las enfermedades. Y no se ha hecho absolutamente nada para mejorar una situaci贸n que, por el contrario, empeora d铆a tras d铆a.

鈻衡 Todas las decisiones de todos los gobiernos, central y

auton贸micos, todas las emergencias y estados de alarma, han hincado la rodilla ante el altar sagrado de la propiedad privada. El mantra secreto del negocio del

capital antes que la vida se impone con mano f茅rrea: los despidos son masivos, los desahucios contin煤an, los cortes de agua, gas y luz por impago se siguen produciendo, el fracaso escolar se ceba en la juventud y jubilados y pensionistas, pasto de un exterminio progra-mado en las residencias, ayudan a sobrevivir con sus precarias pensiones al conjunto de la familia.

鈻衡 Los Fondos de Reconstrucci贸n de la UE, tal y como han

acordado todos los gobiernos, ir谩n a parar a la 鈥渃olaboraci贸n p煤blico-privada鈥, es decir, a aseguradoras privadas y grandes multinacionales. Y esos miles de millones de dinero p煤blico, que pagaremos todos como Deuda, llegar谩n a condici贸n de nuevas contrarreformas laborales y m谩s recortes y privatizaciones en las pensiones y servicios p煤blicos.

鈻衡 Tras la hipocres铆a de los aplausos y las alabanzas, la sanidad p煤blica contin煤a su desmantelamiento en plena pandemia, a mayor gloria del negocio de la privada. Ni un euro de los gastos extraordinarios ha ido a aumentar

los recursos p煤blicos que ya agonizaban tras los recortes

de 2008 que nunca se recuperaron. Todo lo contrario.

Con el pretexto de la 鈥渆mergencia鈥 se han adjudicado a dedo todo tipo de contratos: rastreadores, PCRs, vacunas, concertaci贸n con cl铆nicas privadas de las gigantescas listas de espera, etc.

鈻衡 El resultado otra vez lo paga la clase obrera, es decir, todos

quienes vivimos de nuestro salario. Mientras los seguros

privados hacen su particular agosto (m谩s de 9.000 millones de facturaci贸n en 2020), se dispara la mortalidad evitable por diagn贸sticos tard铆os de c谩ncer y otras enfermedades.

S贸lo quien no tenga ojos o neuronas no caer谩 en la cuenta de que el inmenso dolor de las familias trabajadoras por sus muertos por Covid y por la destrucci贸n masiva de sus condiciones de vida est谩 siendo

aprovechado por el gran capital para forrarse a manos llenas, todav铆a m谩s, con

dinero p煤blico.

Y sabemos que lo peor est谩 por venir, cuando se acaben los ERTEs, y la desesperaci贸n de millones sea el caldo de cultivo para m谩s agresiones, m谩s recortes y m谩s represi贸n.

Basta ya de dejarse embaucar con falsas esperanzas de que

las cosas cambiar谩n cuando gobiernen otros. El ejemplo de la

sanidad es bien claro: la sanidad p煤blica se hunde mientras la

privatizaci贸n avanza amparada por leyes como la 15/97, aprobadas conjuntamente por PP, PSOE, PNV, CiU y Coalici贸n Canaria.

Los nuevos, Unidas Podemos en sus diferentes versiones, ERC,

Bildu, etc, a煤n no han hecho nada para cambiar la situaci贸n.

Adem谩s tras a帽o y medio de gobierno 鈥減rogresista鈥 no se ha

tocado ni la reforma laboral, ni la ley mordaza, ni siquiera 鈥渆n

sus aspectos m谩s lesivos鈥, mientras el Ingreso M铆nimo Vital ni

siquiera llega a ser testimonial.

La dolorosa experiencia vivida, y lo que se nos avecina, nos

impiden seguir enga帽谩ndonos.

S贸lo la fuerza organizada del pueblo puede colocar las prioridades de la vida por delante de los negocios del capital.

Organizar la lucha para recuperar lo que es nuestro: 茅se es el 煤nico camino.

CAS, 1潞 DE MAYO DE 202