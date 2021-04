L鈥檃ny passat vam viure un 1 de Maig sota confinament i van voler limitar la nostra acci贸 reivindicativa. Al llarg d鈥檃quest any hem continuat estant als carrers, fent front als atacs que estem patint com a classe treballadora.

Portem anys arrossegant les conseq眉猫ncies de dues reformes laborals, que lluny de solucionar els problemes d鈥檕cupaci贸, s鈥檋an demostrat nom茅s un ardit del sistema capitalista per reduir salaris, agreujant la precaritzaci贸 i privatitzant all貌 p煤blic per obtenir m茅s beneficis.

Aquestes reformes, desenvolupades per les dues potes del bipartidisme, donen sentit a l鈥檈sl貌gan 芦PSOE i PP, la mateixa merda 茅s禄, a l鈥檌gual que la resta de partits pol铆tics, que demostra que la soluci贸 als nostres problemes no els podem deixar en mans d鈥檜na classe pol铆tica al servei del capital. Han materialitzat una diversitat de contractes absurda, un abaratiment dels acomiadaments sota l鈥檈xcusa de fomentar l鈥檕cupaci贸 (que l鈥櫭簄ic que ha aconseguit s贸n condicions cada vegada m茅s esclaves), una reducci贸 dels sous i una inestabilitat laboral tremenda. Arribant actualment a un nivell de precaritzaci贸 que mai hagu茅ssim imaginat: la joventut que entra en el mercat laboral s鈥檈nfronta a una temporalitat inadmissible, a una explotaci贸 permanent, mentre ens allarguen l鈥檈dat de jubilaci贸 i els anys cotitzats per poder accedir-hi.

A m茅s, s鈥檃costa el moment que venim alertant, on despr茅s de la fi de l鈥檈stat d鈥檃larma i el termini d鈥檃plicaci贸 dels ERTOS, molts d鈥檃quests es convertiran directament en EROs, o sigui en ACOMIADAMENTS. Haurem d鈥檈star atentes per lluitar i aturar aquesta futura sagnia laboral.

L鈥檈mpobriment general de milers de treballadores i treballadors est脿 generant una societat cada vegada m茅s desigual. Una quarta part de la poblaci贸 catalana en edat de treballar (24,2%) es troba en situaci贸 de risc de pobresa o exclusi贸 social. Actualment a Barcelona gaireb茅 150.000 persones viuen en llars sense ingressos laborals i m茅s de la meitat s贸n dones. Per contra, cada any es fan centenars de milers de hores extraordin脿ries, una gran majoria no s贸n remunerades i, de nou, som les dones les m茅s afectades. Al que cal sumar els milers de desnonaments executats durant aquests 煤ltims anys, que ara es dispararan un cop s鈥檃ixequin les escasses restriccions de l鈥檈stat d鈥檃larma. Veiem cada dia com trepitgen les nostres vides, aplicant lleis que protegeixen rics i poderosos i enviant-nos als seus esbirros, siguin policies o feixistes disfressats, per fer-nos fora dels nostres espais i de les nostres cases, atropellaments continus als drets humans, lleis mordassa鈥 Ens reprimeixen als carrers i ens persegueixen en les nostres leg铆times accions, ja sigui de protesta o d鈥檃cci贸 directa per exercir el nostre dret a una vida digna.

L鈥檃uge de l鈥檈xtrema dreta, la fustigaci贸 a persones refugiades i migrants i el racisme incrustat, la viol猫ncia institucional i estructural cap a les persones vulnerables, el patriarcat latent que amena莽a les nostres vides, el col路lapse programat a for莽a de retallades sempiternes del sistema p煤blic (especialment Sanitat, Educaci贸 i Serveis Socials) 鈥 El capitalisme en la seva fase m茅s salvatge i ag貌nica segueix posant amb absoluta impunitat el inter猫s econ貌mic per davant de les nostres vides, els nostres drets i la superviv猫ncia de la planeta, protegint els seus interessos privats per sobre de les necessitats de la gran majoria.

Estem immerses en temps convulsos i dif铆cils, en els quals es disfressa d鈥檌ndifer猫ncia un gran control social i tecnol貌gic, temps on els interessos de les elits intentaran imposar-se novament a la classe treballadora. No podem permetre que la crisi la paguem, un cop m茅s, les de sempre. Perqu猫 seria intolerable que permet茅ssim un nou rescat a les entitats financeres, mentre les condicions de vida de la classe obrera se segueixen degradant a velocitat de vertigen.

Malgrat tot aix貌, seguim defensant que l鈥櫭簄ica manera de sobreviure 茅s l鈥檃utoorganitzaci贸, la solidaritat amb les nostres companyes i companys, generant alternatives, acci贸 directa i per descomptat, prenent la iniciativa de les nostres pr貌pies vides i decisions!

Aquest any, l鈥1 de maig, tornem al carrer a exigir el repartiment de la feina i de la riquesa, i a reivindicar la lluita i la solidaritat com l鈥櫭簄ic cam铆 per garantir els nostres drets, tant laborals com socials.

.- Un treball digne, amb unes condicions laborals que ens permetin viure i arribar a final de mes;

.- Una jornada laboral que possibiliti la conciliaci贸 de la feina amb la vida;

.- Salaris i prestacions socials suficients, a trav茅s d鈥檕cupaci贸 i de la Renda B脿sica de les Iguals;

.- Unes pensions adequades i una edat de jubilaci贸 avan莽ada, que ens possibilitin i garanteixin sobreviure, i permetent a la gent jove comen莽ar a treballar. Un cop m茅s reivindiquem una reducci贸 de la jornada de treball perqu猫 puguem treballar totes les persones, una eliminaci贸 de les hores extraordin脿ries per ser insolid脿ries i fraudulentes, i reclamem la implantaci贸 JA de la REBIs (Renda B脿sica de les Iguals) com a mecanisme de redistribuci贸 de la riquesa i forma d鈥檃conseguir una vida digna sense dependre de l鈥檈sclavitud que representen uns sous de mis猫ria.

Visca l鈥1 de maig

Visca la lluita de la classe obrera

Visca la CGT

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2021/04/Manifest-1r-maig-Barcelona.pdf