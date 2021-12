¡2 de enero, nada que celebrar!

–

Naci贸n Andaluza rechaza la celebraci贸n que el Ayuntamiento con la Iglesia realizar谩n por la conquista de Granada 隆2 de enero, nada que celebrar!

Desde Naci贸n Andaluza rechazamos a la pol铆tica continu铆sta del alcalde Paco Cuenca en lo que a festividades se refiere. El Ayuntamiento volver谩 a celebrar este 2 de enero el genocidio de las granadinas y granadinos -de la misma forma que lo hizo el a帽o pasado Luis Salvador- con la jerarqu铆a eclesi谩stica, rindiendo pleites铆a a las tumbas de los reyes de Castilla y Arag贸n. Celebra as铆 el incumplimiento por parte de Castilla de las Capitulaciones con los habitantes del reino nazar铆, las granadinas y granadinos de entonces, como si de una fiesta se tratase. Las Capitulaciones suponen un tratado de 谩mbito internacional entre dos reinos en el que el respeto a las propiedades, costumbres y cultura de la poblaci贸n granadina fue r谩pidamente ignorado por los vencedores.

A pesar de la complicada situaci贸n sanitaria en la que se encuentra Granada y el mundo, el Ayuntamiento como instituci贸n publica insiste de forma irresponsable en festejar una tergiversaci贸n hist贸rica puesto que fue el 25 de noviembre de 1491 y no el 2 de enero de 1492 cuando se firm贸 el tratado por el que se entreg贸 el reino nazar铆 de Granada a la monarqu铆a castellano-aragonesa.

Si en Naci贸n Andaluza nos felicitamos porque en este 2022 el d铆a de Mariana Pineda sea festivo, no podemos decir lo mismo en cuanto a la decisi贸n de mantener el ritual que rinde honores a quienes nos conquistaron y mintieron, incumpliendo adem谩s lo pactado. Pero es que mucho nos tememos que -al igual que ocurri贸 en 2011- en 2023 el 2 de enero volver谩 ser festivo, una vez que no caiga en domingo. Y que si ahora la situaci贸n sanitaria obliga a suspender la mayor parte del ceremonial en 2023 volveremos a sufrir el mismo ritual colonial en nuestras calles.

Desde Naci贸n Andaluza asistimos con preocupaci贸n al crecimiento de la ultraderecha, el machismo y la homofobia en Andaluc铆a. Posiciones a las que cada a帽o el Ayuntamiento insiste en dar p谩bulo festejando de una manera u otra el 2 de enero. Adem谩s es habitual presenciar en la plaza del Carmen ese d铆a banderas e insignias nazis, franquistas y de grupos de extrema derecha. Consideramos ofensivo el hecho de que se escoja Granada para la celebraci贸n de un acto que difama nuestra historia y cultura, y la de toda Andaluc铆a. Los genocidios no son ninguna fiesta.

隆2 de enero, nada que celebrar!

Asamblea local de Naci贸n Andaluza.

Granada, 29 de diciembre de 2021.