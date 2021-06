–

De parte de CGT De Galicia June 2, 2021 93 puntos de vista

Reproducimos a continuaci贸n o manifesto unitario:

Despois da masiva participaci贸n nas sucesivas mobilizaci贸ns dos 煤ltimos d铆as, e ante a actitude inamovible do Banco, os sindicatos decidimos seguir dando contestaci贸n na r煤a, porque contamos co voso apolo. Ternos que seguir mobiliz谩ndonos, demostr谩ndolle 谩 empresa que non pode haber despedimentos, que neste banco todas e todos somos necesarios.

V贸s sodes os e as aut茅nticas protagonistas e 茅 hora de que a Direcci贸n tome nota de que este cadro de persoal non est谩 disposto a deixar que contin煤en os abusos e as presi贸ns. De que non poden xogar co noso futuro, que o noso sacrificio non pode converterse 煤nica e exclusivamente no seu beneficio. Non poden pagar ese enorme esforzo do persoal con despedimentos, modificando 谩 baixa as nosas condici贸ns de traballo, repart铆ndose os dividendos e subindo os seus salarios.

脡 unha agresi贸n sen precedentes despois das s煤as declaraci贸ns de alta rend铆bllidade e beneficios. 脡 inmoral e obsceno. E ha铆 alternativa.

A vosa implicaci贸n 茅 unha continua lecci贸n de dign铆dade e solidariedade colectiva. Mante帽谩monos firmes. O noso futuro e o das nosas familias depende da nosa resposta.

Por 铆so, irnos mandar unha nova mensaxe 谩 Direcci贸n o vindeiro 2 de xu帽o, irnos volver dicirlles que as铆 non. Volveremos parar masivamente e manifestarnos para facerlles saber que non irnos ceder. M谩is vale que nos quiten 1d铆a de salario que o noso emprego, que 茅 o que nos dignifica como traballadoras e traballadores. E que saiba o BBVA que, se segue adiante cos despedimentos, a partir do 6 de maio, ser谩n contestados todos e cada un deles.

Cham谩mosvos a secundar a FOLGA e participar na MANIFESTACION que partir谩 o 2 de xu帽o, 谩s 11:00 da ma帽谩, dende a Direcci贸n Territorial do Banco na Coru帽a (no Cant贸n Pequeno 18).

NON AO ERE NO BBVA!

CGT 鈥 CCOO 鈥 ACB 鈥 UGT 鈥 SEC 鈥 CIC 鈥 CIG 鈥 ELA 鈥 SCAT