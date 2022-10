en marcha un hasta que las poblaciones se acerquen a su capacidad de carga. Debido a la quiebra de los metabolismos econ├│micos, biol├│gicos, energ├ętico, h├şdrico del planeta, creemos que se ha puesto ciclo de quiebras sucesivas hasta que las poblaciones se acerquen a su capacidad de carga.

Nuestra conclusi├│n es que las ├ęlites actuales no se enfrentan a ning├║n contrapoder, no se plantea ning├║n nuevo sistema y las poblaciones no piden ni cambios ni proponen nuevas pol├şticas. Solo se enfrentan a su quiebra, por lo que se ver├ín cambios coyunturales pero no estructurales.