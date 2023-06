–

Por su contenido y su forma de elaboraci贸n, la investigaci贸n sobre la Masacre de Avellaneda es una rareza que oscila entre el documento hist贸rico y el reflejo de una m铆stica que marc贸 una 茅poca. A 20 a帽os de su primera edici贸n, recuperamos su historia y el contexto que le dio origen. Por Pablo Solana*.

Cumple 20 a帽os una edici贸n que logr贸 ser, como se lo propuso, 鈥渦na herramienta m谩s de lucha鈥. Apenas impreso, el libro se convirti贸 en material de lectura en las barriadas: pr谩cticamente no hubo organizaci贸n popular que no llevara ejemplares a cada rinc贸n del pa铆s. La investigaci贸n que contienen sus p谩ginas se present贸 en los Tribunales de Lomas de Zamora y fue determinante para argumentar los pedidos de juicio a los responsables pol铆ticos. Fue material prioritario de consulta para periodistas, estudiantes y acad茅micxs que analizaron aquella coyuntura hist贸rica. Se reimprimi贸 en Barcelona y se tradujo al italiano. El maestro Vicente Zito Lema sol铆a elogiarlo y recomendarlo; Javier Torres Molina, estudioso de la obra de Rodolfo Walsh, arriesg贸 puntos de comparaci贸n entre la obra del m谩s riguroso periodista argentino y esta investigaci贸n; Horacio Gonz谩lez dijo en p煤blico que era el Operaci贸n Masacre del siglo XXI; Vicky Daleo lo describe as铆 en el pr贸logo a la primera edici贸n: 鈥渦n libro urdido como en telar con las manos, el coraz贸n y la inteligencia (鈥) que recupera el 麓nosotros麓, una se帽a de los 麓70鈥. Tuvo tres ediciones y otras tantas reimpresiones durante la primera d茅cada.

En las l铆neas que siguen comparto algunos recuerdos y valoraciones, parciales por definici贸n: se trat贸 de un libro de m煤ltiples aportes y de autor铆a colectiva, pr谩cticamente an贸nima. Entre las decenas de manos que amasaron esta historia estuvieron las m铆as. Por lo tanto, en este relato asumo esa responsabilidad. A la vez, a 20 a帽os, es imprescindible destacar la labor de todxs quienes sumaron su trabajo, para valorar la entrega de cada quien y para dar cuenta de una experiencia militante audaz parida en tiempos extraordinarios, como fueron los que siguieron al 2001 y la rebeli贸n.

Sobre el contenido: principales aportes

Las primeras palabras del libro son del Che y llevan la letra de Dar铆o Santill谩n: 鈥淪entir en lo m谩s hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo鈥. La imagen que se reproduce a modo de ep铆grafe muestra la caligraf铆a de Dar铆o en una frase que 茅l se sab铆a de memoria y predicaba con su ejemplo. Esa sensibilidad guevarista condensa de buen modo el esp铆ritu de aquella camada de j贸venes militantes que se volcaron con pasi贸n a la militancia por el Cambio Social.

Se inicia con un pr贸logo de Vicky Daleo, una querida compa帽era integrante de la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos que acostumbraba compartir con nosotrxs charlas sobre las luchas revolucionarias de su generaci贸n. Le sigue un texto de presentaci贸n que describe los criterios y objetivos de la publicaci贸n. Despu茅s, el contenido se divide en cuatro partes y un anexo. Incluye fotos, ilustraciones y dos infograf铆as que ayudan a entender el despliegue geogr谩fico de la represi贸n. No vamos a hacer una descripci贸n m谩s minuciosa en estas l铆neas; el libro puede descargarse f谩cilmente en el enlace al final de este art铆culo.

Veamos, en cambio, los principales aportes que hicieron de este trabajo una obra particular:

* Informaci贸n precisa surgida del pueblo. Fue determinante el aporte de los manifestantes, compa帽eros y compa帽eras de las organizaciones piqueteras para reconstruir el accionar represivo e identificar a los responsables. Por ejemplo: la contundente cifra de 34 heridos de bala de plomo que se convirti贸 en informaci贸n indiscutida y dio por tierra con las versiones que pretend铆an victimizar a la polic铆a, surgi贸 de los listados de personas atendidas en el hospital Fiorito, de las constancias en el expediente judicial, pero, sobre todo, de testimonios directos recabados especialmente para este trabajo. El libro denuncia la existencia de una cantidad de heridos de bala que no hab铆an querido testimoniar ante las autoridades ni ante el periodismo, pero s铆 aceptaron hacerlo ante lxs compa帽erxs que llevaron adelante este trabajo. De igual modo sucedi贸 con la identificaci贸n de los polic铆as que dispararon, algunos de civil. Una cantidad importante de fotograf铆as y an谩lisis de videos fueron presentados ante la fiscal铆a como resultado de esta investigaci贸n, sistematizada con ayuda de los abogados. As铆, el libro logr贸 un nivel de rigurosidad en la informaci贸n y en el an谩lisis por encima de lo que constaba en la instrucci贸n judicial.

* Hablamos lxs piqueterxs del conurbano. La historia fue contada por un 鈥渘osotros鈥 que, como se帽al贸 Daleo, remit铆a al protagonismo colectivo y la m铆stica setentista (no era habitual aun el cuestionamiento al uso machista del lenguaje, por eso ese nosotros se manifesta a lo largo de todo el texto en masculino gen茅rico). No son pocos los periodistas, analistas o historiadorxs que abordan con respeto la identidad popular a la hora de narrar hechos como la Masacre de Avellaneda, pero aun as铆 suelen hacerlo desde una posici贸n ajena a la historia que se cuenta. En este caso, el relato da un lugar central a las voces propias: 鈥淓l gobierno est谩 intentando que desactivemos todas nuestras luchas. Por eso hoy, m谩s que por alimentos y por planes, compa帽eros, la lucha es por la dignidad y por sostener este Movimiento que siempre decimos que vamos a defender鈥, dice Mariano. 鈥淰imos que apuntaban hacia donde est谩bamos nosotros. Algunos balazos eran de goma, porque no lastimaron tanto a las compa帽eras. Pero otros eran de plomo. Nos dimos cuenta cuando impactaron en el cartel que marca el nombre de la estaci贸n鈥, cuenta la Negrita. 鈥淓n el piquete la marginaci贸n permanente, el patrullero, todo eso se invierte. El piquete es nuestro territorio. Ah铆 vos est谩s con la cara tapada y con el palo, cara a cara con el milico que ten茅s enfrente y le dec铆s en la cara que es un hijo de puta. Eso te da un sentido de integraci贸n, de dignidad鈥, explica Marcelo. Las p谩ginas destinadas al an谩lisis pol铆tico, en la parte IV, tambi茅n priorizan las voces directas. El libro propone un balance elaborado en una reuni贸n de delegadxs de base, y se concentra en desgrabar las palabras de cada militante.

* Coherencia entre el proyecto pol铆tico-ideol贸gico y el proceso de producci贸n. En el pr贸logo a la tercera edici贸n se dice sobre el libro: 鈥淔ue concebido con una l贸gica colectiva de participaci贸n popular y colaboraci贸n horizontal entre movimientos de desocupados, trabajadores y asambleas vecinales: todo un s铆mbolo de 茅poca, producto genuino del auge asambleario y de protagonismo directo del pueblo a partir de la rebeli贸n de diciembre de 2001鈥. En aquellos a帽os dec铆amos que nuestra pr谩ctica deb铆a 鈥減refigurar鈥 el futuro que anhel谩bamos, que hab铆a que empezar a poner en juego 鈥渁qu铆 y ahora鈥 l贸gicas de producci贸n y formas de relacionarnos justas, igualitarias, anticapitalistas. Eso implicaba cuestionar el lugar del 鈥渏efe鈥 en el trabajo y tambi茅n en la organizaci贸n social o pol铆tica, evitar construir liderazgos en torno al reconocimiento personal y rechazar la figuraci贸n de quienes pod铆an emerger de la organizaci贸n colectiva por su carisma o personalidad. As铆, lo importante era la asamblea y no el dirigente; la organizaci贸n y no la persona; la base social y no los lugares de representaci贸n. Ese esp铆ritu sign贸 la elaboraci贸n de este libro. Tanto en el proceso de producci贸n como en las formas posteriores de circulaci贸n buscamos responder a los principios ideol贸gicos que orientaban nuestra propuesta pol铆tica. Lo mismo suced铆a en las panader铆as comunitarias, las cooperativas de construcci贸n y los bachilleratos populares.

Esa din谩mica, que 20 a帽os despu茅s constituye una verdadera rareza, merece desmenuzarse un poco m谩s:

Autonom铆a y autogesti贸n

El libro, de 192 p谩ginas, en su primera edici贸n lleva como firma 鈥淢ovimiento de Trabajadores Desocupados An铆bal Ver贸n鈥. Figura como sello editor 鈥淓diciones 26 de junio鈥, un nombre que creamos para esa ocasi贸n y que no volvi贸 a utilizarse. En ese entonces nos rodeamos de personas capacitadas en las distintas tareas del quehacer de un libro (despu茅s, una vez que aprendimos, aprovechamos esa experiencia para crear la editorial El Colectivo en 2006, concebida como un proyecto pol铆tico-cultural del Frente Popular Dar铆o Santill谩n). Para imprimirlo buscamos una empresa tomada y puesta a producir bajo control obrero. En la p谩gina final del libro dice: 鈥淚mpreso en Coop. Chilavert Artes Gr谩ficas, taller recuperado y gestionado por sus trabajadores鈥. Esa primera vez hicimos 1.000 ejemplares que financiamos con un m茅todo de preventa. Asambleas de Buenos Aires y el conurbano juntaron el dinero entre sus integrantes para encargar cierta cantidad de ejemplares. Lo mismo hicieron centros comunitarios, colectivos art铆sticos, movimientos campesinos y personas individuales. Al poco tiempo volvimos a sacar de imprenta otra tirada de 1.000 y, si mal no recuerdo, antes del a帽o, otra m谩s. Siempre financiando los costos con precompras solidarias de organizaciones populares interesadas.

Era firme nuestra decisi贸n pol铆tico-ideol贸gica de reforzar el car谩cter colectivo del trabajo. Por eso optamos por poner el nombre del movimiento como firma y diluir, dejar en el anonimato, a las personas que participaron de ese proceso. Cre铆amos estar empujando los l铆mites respecto a c贸mo se hac铆an las cosas. Expres谩bamos una intenci贸n colectivista sincera. El anonimato era reflejo de un trabajo colectivo, pero, adem谩s, de una apuesta por lo horizontal y un rechazo a roles de dirigencia que expres谩bamos en la pol铆tica y replicamos en la elaboraci贸n de este y otros trabajos.

Sin embargo, en los cr茅ditos que figuran en las primeras p谩ginas aparecen mencionadas con nombre propio, aunque sin apellido, algunas de las personas que no integraban el movimiento y colaboraron en el libro: 鈥淒ise帽o de tapa, planos e infograf铆as: Eduardo y Julia. Dise帽o de interior y armado: Laura, de la Asamblea de S. Ortiz y C贸rdoba. Correcci贸n: Graciela, de la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos, y Claudia, de Agencia La Vaca鈥. Como puede verse, tambi茅n en estas menciones buscamos referenciar los espacios militantes colectivos. Eso no menosprecia la valoraci贸n individual de las personas mencionadas, que aportaron una calidad profesional determinante. El mismo criterio de valoraci贸n org谩nica por sobre las personas adoptamos en los agradecimientos que figuran en el texto de presentaci贸n: 鈥淔M La Tribu, HIJOS, Correpi, Galp贸n Sur, Indymedia鈥. Otra menci贸n indirecta aparece en la incorporaci贸n de una direcci贸n de correo de contacto, suministrada de manera solidaria en aquellos a帽os por el colectivo anarquista italiano inventati; pronto las p谩ginas web ser铆an un canal fundamental por donde dar la batalla comunicacional, y tambi茅n en ese plano buscar铆amos zafar de la l贸gica del control de internet por parte de los grupos dominantes y la l贸gica comercial.

En el caso de lxs fot贸grafxs es m谩s habitual agradecer por sus nombres a quienes ejercen el arte de la captura de la imagen precisa. En el libro se menciona a George M枚llering, un holand茅s que hab铆a retratado nuestros barrios y hab铆a puesto su archivo completo a nuestra disposici贸n, y a Pablo Ferraro, compa帽ero del colectivo Argentina Arde de La Plata, quien capt贸 una de las fotos m谩s potentes, la que muestra a Dar铆o y a Maxi resistiendo, con una cercan铆a premonitoria que los recorta del caos que solo la mirada del fot贸grafo logr贸 despejar. La referencia a otros dos profesionales que hicieron un aporte determinante para la investigaci贸n, Pepe Mateos y el Ruso Kowalewski, qued贸 diluida bajo la menci贸n de los diarios en que publicaron las fotos, aunque, en sinton铆a con esta valoraci贸n tard铆a, debimos haberlos mencionado por sus nombres.

Tampoco se hacen expl铆citos otros aportes fundamentales para que el trabajo lograra la contundencia y eficacia comunicacional que logr贸: los compa帽eros abogados 鈥淐herko鈥 Smietniasky y el Tano Pandolfi; Piri y Julio, siempre generosxs a la hora de colaborar con la log铆stica necesaria; Claudio Mardones, Seba Hacher y Laura Vales, periodistas que aportaron permanentes sugerencias y correcciones. Otra periodista que nos brind贸 consejos fue Lilia Ferreyra, trabajadora en ese momento en P谩gina/12, 煤ltima compa帽era de Rodolfo Walsh.

Sobre el trabajo de quienes 茅ramos militantes de la organizaci贸n, se destaca el aporte de Florencia Vespignani. Ella es la autora del arte de tapa. La ilustraci贸n de Dar铆o, Maxi y el Puente se convirti贸 en un s铆mbolo. Si bien su estilo es inconfundible y su arte qued贸 asociado de manera inseparable a aquellos procesos de lucha, el reconocimiento a su trabajo no aparece mencionado en ninguna de las ediciones o reimpresiones. Similar injusticia cometimos en aquel momento con el compa帽ero Axel Castellanos, estudiante universitario que integraba el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Almirante Brown: su trabajo de archivo, desgrabaciones y sistematizaci贸n de testimonios fue fundamental. A esta altura se impone reconocer que fue centralmente el equipo que conformamos Florencia, Axel y yo, el que sac贸 adelante las tareas m谩s diversas de coordinaci贸n general. En mi caso, por la mayor carga de tiempo dedicado, el movimiento me autoriz贸 a trabajar en este proyecto en lugar de hacerlo en las tareas que me correspond铆an en el trabajo cotidiano y en la organizaci贸n. Fueron meses de dedicaci贸n exclusiva durante los que cont茅 con el apoyo de todxs mis compa帽erxs de Lan煤s y de la Ver贸n.

Presentaci贸n en lucha y ediciones seg煤n los tiempos pol铆ticos

El 25 de junio de 2003 el libro se present贸 en la estaci贸n 鈥淒ar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki鈥 (por entonces, Avellaneda) sin ning煤n acto especial ni mesa redonda, seg煤n recuerdo. La puesta en circulaci贸n del libro fue una actividad m谩s entre las m煤ltiples muestras de compromiso, denuncia y movilizaci贸n con las que honramos la memoria de Dar铆o y Maxi desde el mismo momento de sus asesinatos. Pocos d铆as despu茅s realizamos una presentaci贸n en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, junto a Hebe de Bonafini. En otras presentaciones estuvieron Vicente Zito Lema y Alfredo Grande. En otras, las m谩s, los debates en torno al libro eran directamente entre la militancia, sin invitados especiales. Sobre el Puente, el mediod铆a del 26 de ese mismo a帽o 2003 organizamos un 鈥淛uicio 脡tico y Pol铆tico a los autores ideol贸gicos de la Masacre鈥. All铆, otra vez junto a Hebe y otrxs compa帽erxs, me toc贸 describir las responsabilidades de los funcionarios del gobierno de Duhalde. Para no olvidarme de nombrar a ning煤n responsable pol铆tico llevaba el libro en la mano, subrayado. Ah铆 est谩 todo: desde entonces fue una fuente de consulta fundamental. Quien a煤n hoy tenga dudas sobre las responsabilidades pol铆ticas de los asesinatos de Maxi y Dar铆o puede consultar la Parte II titulada 鈥淓l estado y la planificaci贸n criminal鈥. Otro recuerdo entra帽able es del d铆a en que compartimos el libro con Nora Corti帽as y Cachito Fukman, otro imprescindible batallador contra la impunidad. La foto de Leo Santill谩n y su hijo con ellxs y el libro es una de las m谩s emotivas porque atraviesa generaciones con un sentido de coherencia estrat茅gica, trascendental.

La segunda edici贸n, presentada en junio de 2005, const贸 en realidad de una modificaci贸n artesanal de la primera. El nuevo pr贸logo titulado 鈥2002-2005, tres a帽os de impunidad鈥, grafica la necesidad pol铆tica que llev贸 a esa actualizaci贸n. Tras dos a帽os de gobierno de N茅stor Kirchner y la cercan铆a del juicio que terminar铆a con las m谩ximas condenas contra los polic铆as, el libro se relanz贸 en sinton铆a con un acampe hist贸rico de 40 d铆as frente a los Tribunales de Lomas de Zamora. El pr贸logo se pregunta si con N茅stor Kirchner pod铆a 鈥溌(鈥) esperarse el fin de la complicidad y la impunidad? 驴Era posible que a partir de este gobierno algo cambiara?鈥. Eran preguntas ret贸ricas, porque a rengl贸n seguido describ铆amos 鈥渓a secuela de promesas, silencios y especulaciones presidenciales en torno a esta causa鈥. Las nueve p谩ginas que abarca el texto est谩n dedicadas a fundamentar una caracterizaci贸n que fue pol茅mica en su momento 鈥搚 que para muchxs que vieron en Kirchner a un pol铆tico sincero y dispuesto al cambio sigue si茅ndolo鈥: la afirmaci贸n de que el presidente menospreciaba la lucha por justicia por Dar铆o y Maxi, y pretend铆a usar el caso como un elemento m谩s de negociaci贸n.

Esa segunda edici贸n, como mencionamos, se hizo de manera artesanal, de forma medio tramposa en realidad. En un sobrante de 500 ejemplares de la 煤ltima reimpresi贸n fueron pegadas con cuidado, una a una, las 9 p谩ginas del nuevo pr贸logo diagramado con igual tipograf铆a y formato, y fue modificada la portada con un autoadhesivo que anunciaba la segunda edici贸n. All铆 ya no figuraba como firmante el MTD An铆bal Ver贸n. El movimiento de desocupados se hab铆a dividido. La continuidad de la pol铆tica hist贸rica qued贸 en el flamante Frente que llev贸 el nombre de Dar铆o Santill谩n.

Aunque el collage por medio del cual insertamos el nuevo pr贸logo result贸 un trabajo prolijo, debemos reconocer que, en rigor, no es as铆 como se hace una nueva edici贸n. Sin embargo, la maniobra estuvo justificada por la necesidad pol铆tica: m谩s all谩 de protocolos editoriales el libro volv铆a a convertirse, de ese modo, en 鈥渦na herramienta m谩s de lucha鈥 apropiada para potenciar la denuncia en el contexto del juicio y la complicidad estatal.

Esos pocos 煤ltimos ejemplares se agotaron pronto. El libro revivi贸 reci茅n en 2012, a los diez a帽os de la Masacre.

La tercera edici贸n fue de 3.000 ejemplares. El libro volvi贸 a mostrar cambios: la autor铆a del Frente Popular Dar铆o Santill谩n se ratific贸 con la inclusi贸n del logo en portada y el sello de la editorial El Colectivo, que ya llevaba 6 a帽os y hab铆a logrado una proyecci贸n s贸lida en redes alternativas de distribuci贸n y tambi茅n en librer铆as. La editorial aport贸 otro elemento de identidad que ya ven铆a marcando 茅poca en las nuevas ediciones independientes: el copyleft como alternativa libre al registro de la propiedad. M谩s all谩 de esa novedad, el rasgo distintivo volvi贸 a estar en el posicionamiento pol铆tico que se expres贸 a trav茅s de un pr贸logo a la tercera edici贸n. Para junio de 2012 Cristina Fern谩ndez llevaba 6 meses en la presidencia, pero el texto, firmado por la organizaci贸n y los familiares de Dar铆o, dirige el pase de facturas a toda la gesti贸n kirchnerista por el desinter茅s en colaborar con el reclamo de justicia.

A once a帽os de su 煤ltima edici贸n

Hoy, el libro impreso no se consigue. La edici贸n digital es valiosa porque permite conocer el texto y acceder a 茅l en cualquier tiempo y desde cualquier lugar, pero la falta de ejemplares en bibliotecas populares, centros sociales, sindicatos o incluso escuelas (porque el libro tambi茅n fue trabajado por docentes en las aulas para conmemorar la fecha) deber铆a marcarnos un llamado de atenci贸n.

驴Por qu茅 no se volvi贸 a imprimir un libro que siempre fue buscado, que mantiene su valor hist贸rico y que tanto sirvi贸 como material de formaci贸n para la militancia?

Aquella pol铆tica que apostaba por el protagonismo popular, el sentido colectivo y la din谩mica horizontal no se consolid贸 en el tiempo. Las nociones de autonom铆a replegaron y volvieron a primar las concepciones m谩s tradicionales de liderazgos y representaci贸n.

En los a帽os posteriores al 2003 sol铆a escucharse entre la militancia autonomista una cr铆tica cuando no se cumpl铆an las tareas: si es responsabilidad de todxs, no es responsabilidad de nadie. La 煤ltima edici贸n de 2012 busc贸 de alg煤n modo subsanar esa limitaci贸n: el Frente Popular Dar铆o Santill谩n asumi贸 la responsabilidad. Pero despu茅s esa organizaci贸n se dividi贸 (m谩s de una vez) y dentro de las disputas entre las partes estuvo el tema central de la denuncia a los responsables pol铆ticos por los cr铆menes de Dar铆o y Maxi. El libro, en ese contexto, qued贸 boyando en un vac铆o de 鈥減aternidad鈥: con la organizaci贸n rota, volvi贸 a ser responsabilidad de todxs o de cualquiera, es decir, de nadie.

En estos d铆as volv铆 a releerlo con detalle para escribir estas l铆neas. Mientras lo hac铆a, recib铆a las noticias y los mensajes de lxs compa帽erxs de Jujuy que est谩n protagonizando una nueva pueblada hist贸rica contra el ajuste y la represi贸n. Por eso volver a este libro fue una tarea cargada de nostalgia, pero a la vez de sentido de futuro: sigue siendo imprescindible que cada lucha no deba empezar de nuevo separada de las luchas anteriores, que la experiencia colectiva no se pierda y las lecciones no se olviden, que lxs trabajadorxs s铆 reivindiquen a sus h茅roes y m谩rtires.

El libro bien podr铆a ser reeditado por cualquiera de los colectivos que quedaron marcados a fuego por el ejemplo de Dar铆o y Maxi y honran con sus pr谩cticas y su coherencia sus memorias. Es cierto que, desde la primera edici贸n, qued贸 un registro formal en la c谩mara del libro a nombre de las personas que mencion茅 m谩s arriba, quienes conformamos una especie de equipo de coordinaci贸n general; pero ese detalle legal no puede ser impedimento para que el libro se vuelva a editar.

Sobre la historia que aqu铆 se cuenta seguramente haya otras miradas, recuerdos y precisiones. Fue entre tantxs que amasamos este libro que lo m谩s probable es que haya aristas que se me olvidan. Bienvenidos los aportes, sugerencias, ideas o correcciones.

Ojal谩 la excusa de los 20 a帽os sirva para motivar una nueva edici贸n, tal vez de la versi贸n original a secas, tal vez con alg煤n texto de presentaci贸n que ponga todo aquello en contexto hist贸rico. Ante el momento pol铆tico que se avecina, 鈥淒ar铆o y Maxi, dignidad piquetera鈥 est谩 llamado a volver a ser una herramienta de lucha m谩s.

鈻讹笍 Primera edici贸n (2003): https://bit.ly/DyM-DignidadPiquetera-1raEd

鈻讹笍 Tercera edici贸n (2012, Editorial El Colectivo): https://bit.ly/DyM-DignidadPiquetera-3raEd

* Pablo Solana milit贸 en el MTD de Lan煤s, la CTD An铆bal Ver贸n y el Frente Popular Dar铆o Santill谩n hasta su ruptura en 2013. Estuvo entre quienes promovieron, redactaron y coordinaron el trabajo que dio como resultado este libro. Fue parte de la creaci贸n de la Editorial El Colectivo en 2006 e impulsor de La Fogata Editorial en 2015 en Colombia, pa铆s donde vivi贸 y milit贸 hasta 2020.