May 3, 2023

La ciudad de Santa Fe volvi贸 a homenajear a las v铆ctimas de la hist贸rica inundaci贸n de 2003 y reclam贸 justicia y castigo a los responsables pol铆ticos del crimen h铆drico, tras cumplirse 20 a帽os de la cat谩strofe evitable.

Una obra de defensa de la ciudad que no fue terminada permiti贸 el ingreso del R铆o Salado y el agua tap贸 barrios enteros sin que los vecinos y vecinas pudieran escapar. La obra hab铆a sido inaugurada sin estar terminada en un acto p煤blico encabezado por los ex gobernadores Carlos Reuteman y Jorge Obeid. Ellos, y el resto de los funcionarios inundadores, siguen en la impunidad. Incluso Reuteman muri贸 sin pagar el crimen h铆drico ni los asesinatos de la polic铆a provincial de diciembre de 2001.

鈥淭enemos derecho a declarar que el r铆o Salado es profundamente inocente y que los verdaderos culpables del crimen h铆drico son Carlos Alberto Reuteman y Jorge Obeid鈥, denunci贸 Jorge Castro, hist贸rico representante de los inundados, durante el acto realizado el s谩bado en la Plaza 25 de Mayo de la capital santafesina.

Durante su discurso, el referente de la agrupaci贸n explic贸 que uno de los pedidos es lograr 鈥渦na ley para todos los inundados que sea de indemnizaci贸n material completa鈥. Sin embargo, Castro lament贸 que aunque se logre esa normativa 鈥渘o se podr谩 cerrar la herida que tiene todo el pueblo santafesino porque no solo nos inundaron con el agua, todos somos testigos de que nos inundaron de pobreza, de impunidad鈥.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/05/20-A脩OS-DE-LA-INUNDACI脫N-DE-SANTA-FE-Jorge-Castro-discurso.mp3

Dana Rojas ten铆a 8 a帽os en abril de 2003, y recuerda que en el momento de la inundaci贸n estaba en el supermercado junto a su hermana y madre.

鈥淰iv铆a en el barrio Arenales. Mi pap谩 llama a mi mam谩 avisando que se ven铆a el agua, pero sin tener una explicaci贸n del porqu茅 y c贸mo. No est谩bamos enterados de nada porque nadie hab铆a avisado de que se ven铆a la inundaci贸n鈥, relat贸 entrevistada por FM Chalet.

鈥淧ens谩bamos que era por la lluvia pero no por el desborde del R铆o Salado. Mi mam谩 no se quer铆a ir de mi casa porque no quer铆a dejar sus cosas. Todo el sacrificio y dejarlo era perder todo. Hasta que en un momento empez贸 a entrar el agua por los desag眉es. Sacamos las mochilas de la escuela. Algo de abrigo y papeles importantes鈥.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/05/REPORTE-CHALET-020523-20-a帽os-de-la-inundaci贸n.mp3

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/20-anos-de-la-inundacion-de-santa-fe-un-crimen-hidrico-que-sigue-en-la-impunidad/