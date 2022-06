–

De parte de Indymedia Argentina June 27, 2022 234 puntos de vista

Una enorme manifestaci贸n de movimientos sociales, organizaciones pol铆ticas, organismos de derechos humanos, colectivos culturales y m谩s, march贸 al Puente Pueyrred贸n este domingo 26 de junio al cumplirse 20 a帽os del salvaje operativo represivo en el que fueron asesinados Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki por la Polic铆a Bonaerense.

Sobre la v铆a que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda realizaron un acto donde se renov贸 el reclamo de justicia para Dar铆o y Maxi.

Fotos: Indymedia Trabajadoras/es.

Fue una nueva jornada en la incansable lucha del pueblo para llevar a juicio y castigo a los Responsables Pol铆ticos de la fat铆dica Masacre: Eduardo Duhalde, Felipe Sol谩, An铆bal Fern谩ndez, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Alfredo Atanasoff, Oscar Rodr铆guez y Jorge Vanossi.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

Compartimos a continuaci贸n el documento le铆do en Puente Pueyrred贸n:

La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado

20 a帽os de Impunidad

20 a帽os de lucha

SEGUIMOS AFIRMANDO: NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS

隆Dar铆o y Maxi no est谩n solos y viven en la lucha del pueblo!

Dar铆o y Maxi fueron parte de una gloriosa juventud y de un pueblo que en la d茅cada de los 90 y principios del 2000, enfrentaron con organizaci贸n y lucha callejera, las pol铆ticas de ajuste que los organismos internacionales de cr茅dito ordenaban a los cipayos pol铆ticos de turno. Esas luchas, con cortes de rutas y movilizaciones, se extend铆an por todo el pa铆s. Les trabajadores desocupados y desocupadas ven铆an construyendo barricadas contra el avance del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de Par铆s. Esta resistencia leg铆tima del pueblo se dio en el marco de hacer visible la condici贸n de hambre y desolaci贸n que padec铆an m谩s de cinco millones de familias que hab铆an quedado desocupadas luego de haberles entregado las principales fuentes de trabajo y recursos econ贸micos a las empresas transnacionales durante el gobierno de Carlos Menem. Las rebeliones populares del 19 y 20 de diciembre del 2001 no alcanzaron del todo para frenar el avance de las pol铆ticas de ajuste, por lo tanto no ces贸 la movilizaci贸n del pueblo que quer铆a trabajar y no pasar hambre. Es as铆 que continu贸 expres谩ndose en la calle el pueblo disgustado con quienes gobernaban. Es por eso que un mes antes de la represi贸n criminal del 26 de junio del 2002, los gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales, tuvieron una reuni贸n en La Pampa con el presidente interino de aquel momento, Eduardo Duhalde y su Secretario de Seguridad Juan Jos茅 脕lvarez. En la misma exigieron 鈥渕ano dura鈥 para recuperar el control de la calle, esgrimiendo 茅stos que era imposible gobernar una naci贸n sin cumplir con esta premisa. Es as铆 que comenz贸 entonces una campa帽a medi谩tica, a trav茅s de los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n, estigmatizante hacia el movimiento popular mostr谩ndolo como el enemigo interno a derrotar. Esta campa帽a fue con amenazas directas desde la boca misma de los funcionarios de m谩s alto rango en el poder ejecutivo nacional como las palabras de Alfredo Atanasoff: 鈥淪i cortan el puente Pueyrred贸n va a ser una declaraci贸n de guerra鈥. Una guerra donde los 煤nicos armados fueron la Polic铆a Bonaerense, la Polic铆a Federal, la Gendarmer铆a Nacional y la Prefectura Naval, en un operativo conjunto comandado y coordinado desde la base Billinghurst de la SIDE (Secretar铆a de Inteligencia del Estado).

Sin embargo, la lucha popular, con las banderas de Dar铆o y Maxi a la cabeza, se extendi贸 y a los reclamos que aquel 26 de junio ellos sostuvieron con su vida, se le sumaron los de la exigencia de justicia por ese crimen contra el pueblo.

As铆 logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Dar铆o y Maxi, y de quienes nos oponemos f茅rreamente a que recuperen, tanto la libertad condicional como salidas transitorias, por no ser ellos presos comunes. Son asesinos de una fuerza de seguridad, que formaron parte de un crimen de estado al servicio de la m谩s alta c煤pula del gobierno de Eduardo Duhalde, pero los responsables pol铆ticos siguen impunes hasta hoy.

Las causas judiciales no avanzan. Ya presentamos catorce testigos y testigas a prestar declaraci贸n testimonial. En ellas, los diferentes testimonios han descrito situaciones particulares, relacionadas a las 贸rdenes para aquella jornada represiva, citando nombres y apellidos, que coinciden con quienes consideramos los responsables pol铆ticos de la masacre. Sin embargo, para la PROCUVIN, tanto para la fiscal de la causa federal, tramitada en Comodoro Py, Paloma Ochoa y al Juez Federal Ariel Lijo, despu茅s de 20 a帽os, a煤n consideran insuficientes los datos que la familia, organizaciones y organismos de ddhh hemos conseguido como informaci贸n para la investigaci贸n. Una investigaci贸n que los poderes del estado no s贸lo no han realizado, sino que por el contrario, han encubierto y se han mostrado c贸mplices de la impunidad que gozan al d铆a de hoy quienes dieron las 贸rdenes aquel 26 de junio del 2002.

La causa provincial a cargo de la Jueza Marisa Salvo, en la que se investiga la responsabilidad del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Sol谩 y los miembros del ejecutivo, tambi茅n est谩 cajoneada, con un dictado de archivo y sin aportes de la fiscal铆a, casi sin cambios desde que Mabel Ruiz, mam谩 de Maxi, la iniciara.

Todos los avances en las causas han sido, pura y exclusivamente por la lucha popular y el esfuerzo de les familiares y compa帽eres de Dar铆o y Maxi, sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, pol铆ticas, y de les compa帽eres abogades.

Han pasado distintos gobiernos, pero ninguno investig贸 las responsabilidades pol铆ticas e intelectuales. Ni el de N茅stor Kirchner quien prometi贸 investigar hasta las 煤ltimas consecuencias, ni el de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represi贸n estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fern谩ndez. Todos estos gobiernos sostuvieron v铆nculos pol铆ticos con los responsables intelectuales y pol铆ticos de la Masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros 谩mbitos del estado.

As铆 lo demuestra, entre otros, el caso de An铆bal Fern谩ndez (actualmente Ministro de Seguridad de la Naci贸n), que tras la represi贸n se jactaba de contar con informaci贸n de la SIDE que espiaba a las organizaciones piqueteras. O el de Felipe Sol谩, (ex Ministro de Relaciones Exteriores del actual Gobierno), quien en una intervenci贸n en el Senado en 2018 confes贸 su responsabilidad pol铆tica como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la Masacre de Avellaneda al decir: 鈥淣o disociemos la actuaci贸n policial de la decisi贸n pol铆tica porque eso no es as铆. No lo comprob茅 ideol贸gicamente, lo comprob茅 trabajando鈥. Confesi贸n que presentamos como prueba ante la justicia, pero que fue desestimada.

Personajes que siguen siendo parte del poder pol铆tico, que nunca fueron citados a declarar, beneficiarios de la misma pol铆tica de encubrimiento montada por los sucesivos gobiernos frente a cr铆menes como los de Carlos Fuentealba, L谩zaro Duarte, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.

La C谩mara de Apelaci贸n y Garant铆as en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora 鈥 Sala III, deneg贸 el pedido de la defensa del asesino Alfredo Fanchiotti, para acceder a la libertad condicional.

Sin dudas, este fallo en el marco de los 20 a帽os de la Masacre de Avellaneda es una buena noticia. La movilizaci贸n sostenida en la exigencia de justicia y el peso espec铆fico logrado con tantos a帽os de coherente lucha empujan a personajes como este criminal hacia adentro de las celdas para continuar sus d铆as rodeados por los barrotes de la c谩rcel.

Rechazamos esta provocaci贸n adicional poco tiempo antes de los 20 a帽os de la Masacre. Y desde este Puente decimos: No a la liberaci贸n de los autores materiales del crimen de Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki. Que los asesinos sigan en la c谩rcel.

Seguimos luchando y exigimos castigo:

A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represi贸n

A An铆bal Fern谩ndez, ex secretario general de la presidencia y actual Ministro de Seguridad de la Naci贸n

A Juan Jos茅 脕lvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Naci贸n,

A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde

A Jorge Matzkin, ex Ministro del Interior de la Naci贸n

Al ex ministro de Justicia de la Naci贸n, Jorge Vanossi.

A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.

Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sol谩

***

A 20 a帽os de la Masacre de Avellaneda, las luchas obreras y populares contin煤an enfrentando a todos los responsables de la pobreza que crece en los barrios. La organizaci贸n y solidaridad construidas desde abajo nos marcan el 煤nico camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. Hoy, como hace 20 a帽os, el movimiento piquetero, obrero y popular vuelve a ganar las calles contra el hambre, el ajuste y la represi贸n.

La movilizaci贸n popular fue y es una respuesta frente a la inflaci贸n que liquida los salarios, contra la desocupaci贸n, el hambre y la miseria. El acuerdo de entrega entre el gobierno de Alberto Fern谩ndez y el FMI agrav贸 la situaci贸n. Esta pol铆tica parte del reconocimiento, por todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, de una deuda externa usuraria y fraudulenta en favor de la banca y el gran capital. El acuerdo trae aparejado mayores degradaciones y penurias para nuestro pueblo. Tiene en agenda reformas laborales y m谩s precarizaci贸n, destrucci贸n de las jubilaciones, ajustes en la asistencia social, salud, educaci贸n, tarifazos y devaluaci贸n.

En los 煤ltimos d铆as asistimos a una ofensiva contra el movimiento piquetero y las organizaciones populares, que tiene varios objetivos: estigmatizar y criminalizar a las organizaciones que luchan contra el hambre y el ajuste, que reclama la universalizaci贸n de todos los planes sociales, asistencia alimentaria y trabajo genuino; y bajar a煤n los miserables salarios que cobran enormes sectores de nuestra clase trabajadora, posibilitando a intendentes y empresarios avanzar m谩s en la destrucci贸n salarial y en precarizar las condiciones de trabajo. Esta ofensiva, que se monta en la negativa del Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta de dar respuesta a los miles de compa帽eres que se movilizan en todo el pa铆s, es promovida por los grandes medios de comunicaci贸n, por distintos sectores empresariales, y por distintos sectores pol铆ticos (Juntos por el Cambio, los falsos 鈥淟ibertarios鈥, y sectores del oficialismo), y en los 煤ltimos d铆as principalmente por la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, que pide que todos los planes pasen a los intendentes y gobernadores, aumentando el poder del PJ y atacando los derechos laborales de estatales provinciales y municipales al actuar para bajar m谩s sus salarios. En ese marco, repudiamos la persecuci贸n judicial del fiscal Marijuan con Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y Gabriel Solano, diputado de CABA por el FIT Unidad.

El movimiento piquetero es quien trabaja cotidianamente contra el hambre y la pobreza, contra el Estado que no da respuestas desde hace a帽os a los problemas reales de nuestro pueblo trabajador. Atacar a las organizaciones populares tiene como objetivo atacar toda forma de organizaci贸n de nuestro pueblo, y someterlo a煤n m谩s al dominio de los punteros pol铆ticos y de las empresas.

As铆 como crecen el ajuste y las luchas, en especial del movimiento piquetero, tambi茅n crecen los intentos de reprimir y criminalizar la protesta social. Denunciamos la presencia de An铆bal Fern谩ndez en el Ministerio de Seguridad, as铆 como del represor Berni en la provincia de Buenos Aires, amparando el gatillo f谩cil y las torturas en las comisar铆as. Venimos de enfrentar la criminalizaci贸n del movimiento piquetero de Jujuy, con las detenciones de 15 compa帽eres en marzo y de Juan Chorolque y Sebasti谩n Copello en abril. En Misiones, Mendoza, Neuqu茅n, Santa Cruz y todo el pa铆s avanzan causas contra compa帽eros y compa帽eras por luchar. En Catamarca se persigue a quienes luchan contra la megaminer铆a y por tierra para vivir. En Capital, el gobierno desat贸 una cacer铆a luego de la votaci贸n del pacto con el FMI en la C谩mara de Diputados. Reclamamos el cese de la represi贸n y criminalizaci贸n de la protesta, el cierre de todas las causas en la lucha contra el FMI, la absoluci贸n de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por participar en la lucha contra la reforma jubilatoria promovida por Macri y decimos no a la extradici贸n de Facundo Molares.

Denunciamos tambi茅n que esta pol铆tica represiva se contin煤a en todos los gobiernos, antes y despu茅s de la Masacre de Avellaneda. Seguimos levantando los reclamos de Justicia por Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, por los compa帽eros Qom asesinados en Formosa, por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados bajo el gobierno de Macri y Bullrich y por todos los compa帽eros asesinados por luchar.

Esta pol铆tica de ajuste y represi贸n no podr铆a pasar sin el apoyo de la burocracia sindical, c贸mplice del deterioro de las condiciones de vida. Planteamos la unidad en la lucha de la clase trabajadora, ocupada y desocupada. Por eso apoyamos las luchas por el salario que vienen librando los trabajadores del neum谩tico, la docencia de San Juan y La Rioja, la que dieron los metal煤rgicos de R铆o Grande y planteamos la unidad en las calles y un paro nacional y plan de lucha por trabajo y por salario y contra el hambre y la pobreza.

La crisis habitacional dio lugar a cientos de recuperaciones de 鈥渢ierra para vivir鈥 mientras se privilegia la especulaci贸n inmobiliaria, se criminalizan las luchas y se desaloja violentamente. El crecimiento de los asentamientos y villas de 鈥渆mergencia鈥 son la respuesta al avance de la pobreza en nuestro pa铆s. El sistema de salud arrastra a帽os de ajuste y vaciamiento. Cientos de trabajadores de la salud murieron enfrentando la pandemia. El sistema educativo tambi茅n lleva d茅cadas de vaciamiento, mercantilizaci贸n y precarizaci贸n laboral y educativa. La pandemia puso al descubierto la falta de inversi贸n acumulada por los distintos gobiernos. M谩s de un mill贸n de ni帽es quedaron fuera del sistema educativo por faltas de computadoras y conectividad en la pandemia y no han regresado a las aulas. Hoy en CABA se impone el trabajo gratuito obligatorio para todes les j贸venes de 5to a帽o.

El gobierno encabezado por Alberto Fern谩ndez aplica un brutal ajuste para lograr la renegociaci贸n de la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. Este acuerdo somete al pa铆s a un mayor atraso econ贸mico y mayor dependencia del capital financiero internacional.

Rechazamos el acuerdo del Gobierno con el FMI, exigimos el no pago de la deuda externa fraudulenta e ileg铆tima y que ese dinero sea destinado a la salud y educaci贸n p煤blica, al aumento de la asistencia social y la creaci贸n de trabajo genuino para todes. La deuda es con el pueblo trabajador y con la naturaleza, no con el FMI, el Club de Par铆s, ni los fondos buitres.

Repudiamos la continuidad de los m茅todos represivos, la impunidad de las fuerzas de seguridad del r茅gimen, y la persecuci贸n a las familias que reclaman verdad y justicia.

Justicia por Facundo Astudillo Castro, asesinado luego de ser detenido por la maldita bonaerense durante la cuarentena del 2020, por Luis Armando Espinoza desaparecido y asesinado por la polic铆a de Tucum谩n, por Josu茅 Lago de la comunidad qom del Barrio Los Silos en Chaco, por Lautaro Rose asesinado por la polic铆a de Corrientes hace ocho meses, y por todes les pibes asesinades por la represi贸n estatal.

Basta de gatillo f谩cil.

Basta de represi贸n y criminalizaci贸n de la protesta popular.

Libertad a las y los presos y presas pol铆ticos.

Absoluci贸n a Cesar Arakaki, Daniel Ruiz, Sebasti谩n Romero y Yolanda Vargas

Por el desprocesamiento de los luchadores populares y la anulaci贸n de las causas judiciales

***

En este contexto, la crisis social y econ贸mica golpea con m谩s sa帽a a las mujeres, trans, travestis y lesbianas, hoy en la primera l铆nea contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.

M谩s de cien feminicidios, y 4 trans-travesticidios en 2021 y m谩s de 300 bajo ASPO y DISPO una mujer es asesinada cada 35 hs. Miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas, esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas.

Exigimos respuestas para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres y compa帽eres LQGBI en todo el pa铆s, y luchamos para que el Estado tenga pol铆ticas p煤blicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que conquist贸 el hist贸rico reclamo de aborto libre, seguro y gratuito y que se fortalece articul谩ndose con las luchas antirracistas, clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez m谩s nuestros sue帽os y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.

隆Basta de violencia machista! 隆Basta de femicidios y trans travesticidios!

Exigimos la aparici贸n con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por todas las v铆ctimas de la violencia machista.

隆Ni una menos! 隆Ni une menos! 隆El Estado es responsable!

隆Aparici贸n con vida de Tehuel Torre!

隆Cupo laboral trans-travesti ya!

Exigimos el debido cumplimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 隆Separaci贸n de la iglesia y el Estado!

***

Dar铆o y Maxi, Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo. A trav茅s de ellos reivindicamos a todes les m谩rtires de las luchas obreras y populares.

A nuestres 30 mil compa帽eros y compa帽eras detenidos y detenidas desaparecidas por la 煤ltima dictadura c铆vico militar eclesi谩stica y a les asesinades por la represi贸n durante la democracia. Alzamos nuestra voz por la desaparici贸n de Julio L贸pez y por el esclarecimiento del crimen de Silvia Suppo. Reclamamos Justicia por el crimen de L谩zaro Duarte, asesinado por una patota del MPN gobernante en la provincia de Neuqu茅n.

Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la prefectura y la gendarmer铆a en la represi贸n contra las comunidades mapuches. Patricia Bullrich y Mauricio Macri son responsables.

Por Luciano Arruga y todos les asesinades por gatillo f谩cil. Por Mariano Ferreyra y la vigencia de su lucha contra la tercerizaci贸n laboral y la explotaci贸n de les trabajadores.

Nos solidarizamos con todas las luchas de los pueblos hermanes de Nuestra Am茅rica. Saludamos la heroica lucha que puebla las calles en Ecuador. Seguimos exigiendo Justicia por Berta C谩ceres, lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016, justicia por las 56 ni帽as incineradas en Guatemala en 2018, castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. Aparici贸n con vida ya de Elizabeth 鈥淟ichita鈥 Oviedo Villalba, en Paraguay. 隆El Estado es responsable!

***

Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarizaci贸n laboral. Por tierra, trabajo y vivienda digna para todes.

Basta de hambre, criminalizaci贸n de la protesta y represi贸n.

Castigo a todos los responsables pol铆ticos y materiales de la masacre de Avellaneda. No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia econ贸mica y social.

Fuera el imperialismo de Am茅rica Latina.

No a las bases militares en Argentina y Nuestra Am茅rica.

Unidad de todes les luchadores y luchadoras por una Argentina sin explotaci贸n ni opresiones.

隆Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy!

Dar铆o y Maxi 20 a帽os en la primera l铆nea.

Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki, 隆presentes!

La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado.

Firmantes:

Comisi贸n Independiente Justicia por Dar铆o y Maxi Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Familiares.

Alberto, Leonardo, Javier y Noelia Santill谩n (Padre y hermanes de Dar铆o). Mara, Julieta y Vanina Kosteki (hermanas de Maximiliano)

Paula Alvarado (abogada querellante)

Organizaciones Sociales.

Frente Popular Dar铆o Santill谩n. MTD (Movimiento de Trabajadorxs Desocupados/as) Anibal Ver贸n. Polo Obrero. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). FOB (Federaci贸n de organizaciones de base). MRP (Movimiento resistencia popular). MTR por la democracia directa. Coordinadora por el Cambio Social: (Frente de Organizaciones en Lucha / Movimiento de los Pueblos, Por un Socialismo feminista desde abajo: Frente Popular Dar铆o Santill谩n 鈥 Corriente Plurinacional, MULCS Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril / FAR y COPA en Marabunta / FOB Aut贸noma / OLP Resistir y Luchar / Igualdad Social). Barrios de Pie/ Libres del Sur. Polo Obrero Tendencia. CUBa MTR / Mido. Movimiento Teresa Rodriguez Votamos Luchar. Movimiento Teresa Rodriguez 12 de Abril. Movimiento Argentina Rebelde.

Movimiento Barrial de Trabajadores. JPO juventud del Polo Obrero. MTL Rebelde. Pa帽uelos en Rebeld铆a equipo de educacion popular. MST Teresa Vive. Izquierda Latinoamericana.

Organismos de DDHH.

CORREPI (Coordinadora contra la Represi贸n Policial e Institucional). Encuentro Militante Cachito Fukman. AEDD (Asociaci贸n de ex-Detenidos/as Desaparecidos/as). APEL. Asociaci贸n de profesionales en lucha. H.I.J.O.S. Zona Oeste. Ceprodh: Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. FAL Frente Antirepresivo en Lucha de C贸rdoba. Movimiento Croma帽on de familiares y sobrevivientes. Marcha Nacional contra el Gatillo F谩cil. Comisi贸n de Vecinos por CAMPOMAR鈥. Autoconvocadxs por ddhh. CADHu ( centro de abogados por los DD.HH). CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo). Casa de la Memoria 鈥 Imprenta del Pueblo Roberto Matthews鈥 鈥 C贸rdoba. Familiares y Amigues de Luciano Arruga.

Organizaciones Pol铆ticas.

PTS: Partido de los Trabajadores Socialistas. Partido Obrero. PRML. Juventud Revolucionaria Che. Fogoner鈽唖 Organizaci贸n de liberaci贸n nacional y social. Nuevo MAS. Juventud Guevarista Rafael Nahuel. Venceremos Partido de Trabajadorxs. Partido Obrero Tendencia-Pol铆tica Obrera. Marabunta. Emancipacion Sur. -MST en el FIT-Unidad. Juventud Socialista del MST. ASL (Asociaci贸n Socialista Libertaria).

Organizaciones Estudiantiles

UJS uni贸n de juventudes por el socialismo. Tendencia universitaria nacional 29 de Mayo. Agrupaci贸n Juvenil Ya Basta.

Organizaciones Sindicales.

Corriente Sindical Jorge Weizs. Corriente Sindical 18 de Diciembre. La Red de Trabajadores Precarizados. Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Lista Gris Carlos Fuentealba docente. CSC coordinadora sindical clasista. Asociaci贸n gremial docente de la UBA. ANCLA corriente sindical del MST. ADEMYS.

Organizaciones de G茅neros.

LAS MARIPOSAS 鈥 Espacio de Genero y Disidencias. Juntas y a la Izquierda.