20 años de La Toma

Entrevista a Carlos Ghioldi, referente de La Toma (Rosario)

20 a帽os de La Toma

Mario Hernandez

M.H: Me imagino c贸mo estar谩n preparando los 20 a帽os de La Toma.

C.G: En realidad hay que hacer una aclaraci贸n, La Toma se inicia el 26 de Julio del 2001 pero la pandemia impidi贸 en ese momento la celebraci贸n como correspond铆a y nosotros solemos hacer todos los a帽os un acto de fin de a帽o, de balance. Entonces mezclamos las dos cosas y hacemos el acto por los 20 a帽os el s谩bado 27.

Es un acto y una feria que surge porque un concejal de la ciudad de Rosario tal vez enga帽ado por su buena fe por los trolls que pululan difam谩ndonos plante贸 que este lugar no produc铆a nada, entonces las 50 organizaciones que est谩n adentro hacen una feria para exponer todo lo que hacen.

Se expondr谩 lo que cada organizaci贸n y que cada dependencia publica que est谩n instaladas desarrollan de las diversas formas posibles ya sea con volantes, ya sea con una mesa explicativa, ya sea ofreciendo los productos, ya sea asesorando porque es otro de los trabajos que se hacen.

Las cincuenta organizaciones que realizan la feria y nosotros realizaremos un acto en el que repasaremos estos 20 a帽os de lucha y manifestaremos la voluntad de seguir adelante profundizando el curso que nos ha caracterizado que ha sido poner el lugar al servicio de las dem谩s organizaciones populares, movilizarnos junto a nuestro pueblo, a nuestros compa帽eros y compa帽eras, ser parte como dijo un compa帽ero de la CGT que la obra era parte del movimiento obrero de Rosario.

El movimiento obrero de Rosario ten铆a una organizaci贸n m谩s que era La Toma, es el movimiento obrero que hizo ese lugar. Y as铆 nos sentimos parte y as铆 somos y as铆 conservamos esta impronta de lucha que nos ha permitido resistir una orden de desalojo hace ya 20 a帽os.

M.H: Ser铆a bueno contar un poco cual ha sido la historia de este establecimiento recuperado por sus trabajadores.

C.G: Fuimos parte de las decenas de miles de empresas que se cerraron en momentos de la explosi贸n cr铆tica de la econom铆a neoliberal m谩s ortodoxa que se aplic贸 en los 90. En este caso, como en muchos, coincidi贸 con que fue un vaciamiento escandaloso en el cual la empresa se fundi贸 pero los empresarios se hicieron millonarios en el proceso.

Este escandaloso vaciamiento que adem谩s tuvo ramificaciones con acciones de vaciamiento con una vieja cooperativa del Hogar Obrero es toda una historia de quiebras fraudulentas. Para que alg煤n joven lo entienda ser铆a algo parecido a lo de Vicent铆n, ese tipo de cosas. Solo que en aquel momento se hicieron muchas, la ley era muy flexible para ese tipo de maniobras y los trabajadores como hicieron muchos trabajadores en aquellos a帽os ante la desesperaci贸n de quedarse en la calle muchos tom谩bamos el lugar de trabajo y muchos lo pon铆an de vuelta a funcionar, lo que se llam贸 empresas recuperadas.

M.H: Vos como parte en ese momento de la conducci贸n del sindicato de Empleados de Comercio de Rosario.

C.G: En ese momento yo integraba la conducci贸n de Empleados de Comercio y la particularidad de La Toma fue que fue cubierta por las organizaciones sociales de Rosario.

M.H: Uno de los pocos casos donde particip贸 un sindicato.

C.G: Si justamente sacamos un libro y encontramos fotos de un plenario de la conducci贸n de la CGT del Secretario general de Empleados de Comercio de aquel momento y de la CTA. Una plenaria de dirigentes la cual se realiz贸 dentro de La Toma.

Yo no tengo conocimiento que una CGT regional haya funcionado en una empresa tomada por sus trabajadores, no conozco casos, m谩s bien muchos sindicatos en muchas oportunidades tomaron actitudes de desentenderse de la suerte de los trabajadores que se quedaban en la calle aplicando el argumento legal, ya no aport谩s, ya no sos parte del sindicato.

Este fue un caso muy distintivo y por eso nos han considerado parte del movimiento obrero organizado de la regi贸n. Ahora como CTA, que yo integro como secretario gremial, y la CTA tiene su local en La Toma.

M.H: No solamente la CTA, contanos un poco de todas las organizaciones que tienen su lugar en La Toma.

C.G: Eso tiene que ver que nosotros nunca pudimos desarrollar el camino de recuperar la empresa. En un primer momento tuvimos una hostilidad tan fuerte, tan b谩rbara de parte de los sectores del Poder judicial, digamos las aves negras que viven de la carro帽a de las quiebras empresarias, que nunca nos permiti贸 desarrollar ese camino, lo digo para que quede claro que no es solamente un problema de convicci贸n, es un problema tambi茅n del escenario que se nos oblig贸 a disputar.

Yo record茅 ahora que escribimos el libro de los 20 a帽os que para los seis meses de haber tomado el lugar en mi car谩cter de representante sindical , me contact茅 con uno de los representantes de los titulares de la hipoteca de las empresas que la ten铆an, que adem谩s era un representante de una c谩mara empresaria, le digo: 鈥榖ueno hace seis meses que ustedes mandan la orden de desalojo y la vienen rechazando los trabajadores, no pueden ustedes desalojarnos y nosotros no podemos avanzar entonces nos parece que tendr铆amos que sentarnos y discutir una salida鈥. Y me contest贸 textualmente el hombre: 鈥榗on ustedes no negociamos nada porque en seis o siete meses m谩s sus compa帽eros se van gateando quebrados por el hambre鈥. Entonces yo le dije: 鈥榖ueno, vamos a ver鈥.

La estrategia t谩ctica de resistencia, la pol铆tica que implementamos para resistir nos permiti贸 durar 20 a帽os. 驴Cu谩l fue? Que el lugar no deb铆a pertenecer solo a los trabajadores que ten铆amos el conflicto sino que deb铆a ser compartido con todas las organizaciones del pueblo y de los trabajadores. Que se sientan parte del mismo lugar, lo cual atentaba contra el camino de recuperar la empresa pero creaba una nueva instancia que es el establecimiento puesto a funcionar en manos de los trabajadores.

M.H: 驴Cu谩les son esas organizaciones?

C.G: Son ocho sindicatos: Centro profesional de telef贸nicos, el sindicato de cadetes, la CTA de los trabajadores, el sindicato la Uni贸n de inform谩ticos, el sindicato de trabajadores de Vigilancia y custodios, AMMAL (Mujeres meretrices de Argentina), sindicato de Guardavidas, la Asociaci贸n Argentina de Actores. Ellos tienen su sede permanente. Todo organismo de Derechos Humanos de la ciudad de Rosario, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Espacio juicio y castigo, son m谩s de 50 organizaciones y, adem谩s, con la pandemia incorporamos a muchas que perdieron sus locales.

Tambi茅n tenemos que agregar a las dependencias p煤blicas de la Universidad Nacional de Rosario que hoy, por ejemplo, la galer铆a de la Universidad est谩 preparando una muestra muy importante o el ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene el centro de acceso a la justicia, la municipalidad de Rosario que tiene la secretaria de Econom铆a Popular con la cooperativa de cartoneros y los micro emprendedores de Econom铆a social y despu茅s la provincia de Santa Fe que instal贸 un EEMPA para personas trans no excluyentes.

Todo eso es lo que implica lo que los trabajadores hicimos en este recorrido de resistencia, de lucha y de solidaridad. Se fue armando en un proceso de organizaci贸n democr谩tica y colectiva.

M.H: En la sede de Tucum谩n 1349 en el marco del acto feria aniversario de La Toma est谩 la presentaci贸n de un libro. 驴Qu茅 vamos a encontrar en ese libro?

C.G: Primero explicar por qu茅 es un conflicto en curso y abierto, como empez贸 la historia de la empresa, la historia de los trabajadores que hicimos ese conflicto, como ese conflicto no se pudo nunca ordenar, cual es el trasfondo de la instancia en la que se encuentra hoy completamente trabado y luego desarrollar 谩reas en las cuales nos fuimos vinculando a partir de esta pol铆tica de resistencia que desarrollamos, es decir, el movimiento de Derechos Humanos en La Toma, c贸mo fue que todo el movimiento de Derechos Humanos termin贸 vinculado y funcionando y qu茅 luchas por los Derechos Humanos se organizaron desde La Toma. La coordinaci贸n de los juicios contra los terroristas de Estado se hizo desde La Toma con el equipo del espacio Juicio y Castigo que desarroll贸 sus actividades y tiene sus archivos ah铆.

El movimiento sindical y La Toma contando la historia de la vinculaci贸n profunda de todo el movimiento sindical rosarino que tuvo una peculiaridad de ser muy cr铆tico y movilizador en contra del neoliberalismo menemista, eso tambi茅n le dio una impronta muy especial al movimiento sindical de la ciudad, porque todo el movimiento sindical termin贸 tambi茅n vinculado.

El movimiento estudiantil porque los estudiantes se fueron incorporando, c贸mo fuimos incorpor谩ndolos, qu茅 luchas se hicieron desde el comedor universitario hasta la galer铆a de arte.

As铆 tomamos cada 谩rea porque hoy, por ejemplo, se hace la gigantesca marcha del 25 de noviembre contra la violencia contra las mujeres y la conferencia organizativa de las asambleas donde se organiz贸 la marcha de hoy fue organizada en La Toma.

El movimiento de derecho democr谩tico de las mujeres se ha organizado en torno a este lugar y para nosotros es un orgullo haber ocupado el establecimiento y que haya servido de veh铆culo de organizaci贸n de las luchas del movimiento popular de la regi贸n.

Eso nos haya costado que la actividad econ贸mica se vea muy resentida, imag铆nate tener una asamblea feminista en lugar de un catering de un cumplea帽os de 15, econ贸micamente y empresarialmente es una muy mala decisi贸n, pero socialmente es una posibilidad extraordinaria de desarrollo de una vida mejor para todos.

M.H: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

C.G: Un profundo agradecimiento a las compa帽eras y compa帽eros que a lo largo de estos 20 a帽os de alguna u otra manera fueron los que hicieron colectivamente que esta lucha se sostenga.

Y por 煤ltimo frente a los momentos dif铆ciles que se avecinan tanto a nivel nacional como internacional luego de la pandemia, luego de los intentos de hacernos pagar el costo de todo este desbarajuste a los trabajadores, La Toma se pone a disposici贸n de recomendarle a todos los trabajadores hacer lo que para nosotros es lo m谩s eficiente que es enfrentar la adversidad con la organizaci贸n solidaria y colectiva para movilizarse y luchar para enfrentar estas pol铆ticas que nos quieren aplicar.

Hace 20 a帽os que venimos haciendo eso, estamos preparados para hacerlo 20 o 30 a帽os m谩s y en esta coyuntura que se abre a todo el movimiento popular le decimos que nos ponemos a disposici贸n de desarrollar todos juntos ese camino porque es la mejor forma de enfrentar las adversidades.

Est谩 bueno tener un funcionario gubernamental m谩s comprensivo, menos jodido, de buenas intenciones incluso, pero si no hay movilizaci贸n social, popular de los trabajadores que empuje hacia otras pol铆ticas las buenas intenciones no pueden concretarse. Es lo 煤nico que hemos aprendido en estos 20 a帽os.

MULTITUDINARIO ENCUENTRO POPULAR

POR 20 A脩OS DE LA TOMA

El s谩bado 27 de noviembre, en el marco de las celebraciones por los 20 a帽os del inicio de la ocupaci贸n por parte de sus trabajadores y trabajadoras, del establecimiento central de una cadena de supermercados vaciada de manera fraudulenta por un grupo empresario, se llev贸 adelante un multitudinario Acto-Feria popular.

La misma fue organizada por las m谩s de 50 organizaciones sindicales, sociales, populares y defensoras de los DD HH que comparten con los trabajadores en lucha el edificio en conflicto.

Acompa帽ados por organizaciones populares, militantes, concejales, diputados y dirigentes de diversas organizaciones, contando con la presencia de centenares de compa帽eras y compa帽eros que se acercaron a manifestar apoyo y solidaridad, se realiz贸 un importante acto popular.

Bajo una enorme bandera que pide por la libertad de todos los presos pol铆ticos con el rostro de Milagro Sala y un enorme cartel por los 30.000 detenidos desaparecidos las instalaciones de un gran playa de estacionamiento de veh铆culos fue donde se dieron cita m谩s de un millar de compa帽eros y compa帽eras.

En el desarrollo del mismo, se destac贸 la importancia de la presencia del Movimiento Sindical para fortalecer la resistencia con la cual se enfrenta una obstinada agresi贸n por parte de sectores del poder econ贸mico y sus ramificaciones en el Poder judicial.

Se defini贸 profundizar la movilizaci贸n y la resistencia ante esa agresi贸n y la orden de desalojo mantenida durante 20 a帽os.

Del mismo modo se reafirm贸 la voluntad de seguir compartiendo el edifico ocupado con todas las organizaciones del movimiento obrero y popular. Seguir profundizando la utilizaci贸n comunitaria y solidaria del establecimiento popularmente conocido como LA TOMA.

Ante la negativa de un pu帽ado de especuladores de encontrar alguna soluci贸n que preserve esta experiencia que se ha construido alrededor de La Toma, se volvi贸 a plantear que la utilizaci贸n p煤blica, colectiva y al servicio de todo el movimiento obrero y popular ser谩 la barrera que permita prepararse para otros 20 o 30 a帽os m谩s de lucha. Ya que bajo ning煤n punto de vista los trabajadores y trabajadoras en lucha se plantean 鈥渆ntregar鈥 ese inmueble a los que intentan hacer grandes negocios sin poner un centavo luego de un proceso de estafa empresarial que perjudic贸 al Estado y a los sectores populares. Por m谩s dificultades y adversidades que acontezcan.

Fueron homenajeados con una 鈥渞emera conmemorativa de la lucha y un fraternal abrazo proletario鈥 e hicieron uso de la palabra, los compa帽eros y compa帽eras:

-Sonia Alesso (secretaria general de AMSAFE y CTERA), Lorena Almir贸n (secretaria general de ATE Rosario), Domingo Aguilar (dirigente de CePETel), Victorio Paul贸n (hist贸rico dirigente de UOM Villa Constituci贸n, y uno de los primeros acompa帽antes de la toma del supermercado en julio de 2001 por la CTA (T)), Jorge Perlo (secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales), Walter Palombi, (secretario general del Sindicato de Correos y uno de los participantes de los plenarios realizados en 2001, en La Toma reci茅n ocupada entre CGT, CTA y CCC junto a trabajadores en lucha), Alberto Botto (secretario general de Luz y Fuerza y Movimiento Sindical Rosarino-MSR).

Se reconoci贸 especialmente y se entreg贸 un presente a Juan Chulich y al Sindicato de Choferes de Camiones (Federaci贸n Nacional) presente con una nutrida delegaci贸n de representantes. Tambi茅n fue reconocida la dirigente (actualmente retirada) de Empleados de Comercio compa帽era Ana Mar铆a Pulpeiro, de importante participaci贸n en las luchas de ese supermercado.

Luego de ello, los trabajadores y trabajadoras que sostienen esta larga lucha obrera presentaron un balance y una perspectiva de c贸mo continuar adelante con este camino de resistencia, solidaridad y lucha. El compa帽ero que preside el comit茅 de lucha, Carlos Ghioldi, expres贸 a nombre de todos ellos, la firme voluntad colectiva de continuar adelante el largo camino que se inici贸 hace 20 a帽os. La definici贸n de profundizar la utilizaci贸n p煤blica y solidaria del establecimiento como forma de resistencia al desalojo. Y la invitaci贸n a todo el movimiento obrero y popular sin sectarismo, de hacerse cargo colectivamente de esta larga lucha. Convoc贸 a ocupar de manera militante La Toma para seguir adelante con la resistencia.

Todos los sectores del movimiento popular y la ciudadan铆a est谩n incluidos en esta convocatoria. El 煤nico sector que tiene prohibida la entrada es aqu茅l que reivindique el terrorismo de Estado o sea negacionista del genocidio.

El multitudinario y masivo encuentro termin贸 con espect谩culos art铆sticos organizados por los compa帽eros de la Asociaci贸n Argentina de Actores que desde 2007 tienen su sede en La Toma.

En este marco multitudinario se present贸 a la venta el libro 20 A脩OS DE LA TOMA de Carlos Ghioldi con pr贸logos de Adolfo P茅rez Esquivel y de Hugo Yasky.

El mismo se encuentra en venta en el establecimiento en manos obreras.

LISTADO DE ORGANIZACIONES 鈥淗ABITANTES SOLIDARIAS EN LA TOMA鈥

Pa帽uelos en rebeld铆a, 鈥 APDH 鈥 Familiares de detenidos y desaparecidos 鈥 Colectivo de ex-presos pol铆ticos 鈥 Espacio Juicio y Castigo 鈥 Mercado Popular UTEP 鈥 Sindicato de Cadetes y Mensajeros 鈥 CTA de los trabajadores 鈥 Movimiento de Mujeres 鈥 Campa帽a por el Aborto legal 鈥 Mujeres de negro Rosario 鈥 Dispositivo y cooperativa El Horno Est谩 Para Bollos 鈥 AMMAR 鈥 Emprendedores de Subsecretar铆a de Econom铆a Solidaria/ Municipalidad de Rosario 鈥 Cartoneros de Econom铆a Popular de Municipalidad de Rosario 鈥 Asociaci贸n Argentina de Actores 鈥 Cooperativa Los Titiriteros 鈥 Dale que Va espacio cooperativo 鈥 Peronismo Militante 鈥 Librer铆a Obrera Federico Engels 鈥 CSM 鈥 PSTU 鈥 Acci贸n Popular 鈥 EL Puente psic贸logas en La Toma 鈥 Cooperativa Pariendo Justicia 鈥 CePETel 鈥 La revoltosa 鈥 EEMPA para Personas Trans /Ministerio de Educaci贸n de la Provincia de Santa Fe 鈥 Galer铆a La Toma de la Facultad de Humanidades UNR 鈥 Centro Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Naci贸n 鈥 Mesa Coordinadora de Jubilados 鈥 Sindicato de Guardavidas- Uni贸n de Inform谩tica 鈥 Sindicato de Vigiladores 鈥 La Bartolina 鈥 La Revoltosa 鈥 Corriente Peronista Descamisados 鈥 Taller de Literatura 鈥 Fundaci贸n EOS para la Infancia 鈥 Cooperativa Engranajes 鈥 Mutual PSI 鈥 Movimiento de Acci贸n Solidaria 鈥 Comunidad Urbana Mapuche de Rosario 鈥 Narc贸ticos An贸nimos 鈥 Vecinal Parque Espa帽a- Vecinal Monumento 鈥 Vecinal Pichincha 鈥 Grupo de Teatro del Oprimido 鈥 Radio Aire Libre 鈥 Imprenta Castillo 鈥 Rebeli贸n Popular 鈥 Espacio P.E.P.E (Personas Electrodependientes) 鈥 Taller de Guaran铆 鈥 Aprender Juntos es mejor 鈥 Ediciones de Centro Cultural de La Toma 鈥 El Paran谩 no se toca鈥 鈥 Federaci贸n de Estudiantes Secundarios 鈥 Taller Costa 鈥 Residentes Chilenos en Rosario

Adem谩s鈥

ADHESIONES Y PRESENCIAS:

FreJEL _ Frente Jubilados en Lucha 鈥 Matilde Bruera Diputada Provincial 鈥 Carlos Del Frade 鈥 Diputado Provincial 鈥 Mesa de Encuentro Barrial 鈥 鈥淢ujeres de la Plaza鈥 鈥 Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo 鈥 N煤cleo de Estudios del Trabajo (NET) 鈥 Taller de Estudios Laborales (TEL) 鈥 Partido del Progreso Social 鈥 Gerardo Rico Movimiento Evita 鈥 Alejandro Vila (Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR) Norma L贸pez 鈥 Marina Magnani Concejala de la Ciudad de Rosario 鈥 ATE (Verde y Blanca) 鈥 AMSAFE (Delegaci贸n Rosario) 鈥 Comisi贸n gremial Banco Credicoop 鈥 Norma R铆os (APDH nacional) 鈥 Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes 鈥 AIRE (Articulaci贸n Independiente Regional) 鈥 Amigos del Bosque de la Memoria 鈥 CONAT 鈥 Movimiento Octubres 鈥 FAR 鈥 Alicia Guti茅rrez (partido SI) 鈥 PC 鈥 Partido Socialista 鈥 Partido del Progreso Social 鈥 Trabajadores de La Caba帽a