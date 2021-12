–

A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, se realizará una amplia Jornada Política y Cultural en Plaza Congreso este domingo 19 de diciembre a partir de las 15 horas.

Movimientos sociales, medios alternativos, organizaciones culturales, políticas de la izquierda popular, revolucionaria y anarquistas, de derechos humanos y otras se encontrarán este domingo para debatir, intercambiar, revitalizar la memoria popular y realizar un balance crítico a 20 años de la revuelta popular de diciembre de 2001.

Entre los temas a debatir en los conversatorios que contarán con dos rondas, de 15 a 17 hs y de 17 a 19 hs, se contarán Arte y Política, Luchas populares contra el extractivismo, Movimiento Piquetero, Autogestión obrera, Feminismos y territorios, DDHH y lucha antirrepresiva, Bachilleratos Populares, Tierra y Vivienda, América Latina y Contrahegemonía y Medios Alternativos a 20 años del 2001.

Además habrá espacios de arte participativo y feria de publicaciones, una muestra de comunicación popular, espacio político pedagógico para infancias, teatro, poesía y un festival de cierre, entre otras actividades.

Compartimos el comunicado de convocatoria:

A 20 AÑOS DEL 19 y 20 DE DICIEMBRE DE 2001, ¡SEGUIMOS EN LAS CALLES!

Este domingo 19 de diciembre, al cumplirse 20 años de la rebelión popular del 2001, diferentes corrientes y tradiciones revolucionarias y de lucha ponemos en pie una jornada en Plaza de los dos Congresos con conversatorios de intercambio político e histórico, intervenciones artístico-culturales, feria de libros y un festival.

Además de aportar a la marcha unitaria que se realizará el 20 de diciembre, damos así un puntapié inicial para un debate político amplio entre la militancia clasista y popular, desde la necesidad y la urgencia de recuperar el significado histórico de estas jornadas de lucha popular de nuestro pueblo.

Buscamos construir un diálogo entre compañeres para avanzar en propuestas y conclusiones que ordenen nuestras proyecciones colectivas. Para nosotres el 2001 no fue solo crisis, hambre y saqueos: el 2001 representó también un despertar político y una escuela de lucha de masas que aún nutre nuestras luchas.

El 2001 quebró los mecanismos de disciplinamiento -parcialmente exitosos- del terrorismo de Estado, las hiperinflaciones, el desempleo y la precarización laboral. Puso en el centro de la discusión política los cuestionamientos al capitalismo, al Estado y la clase dirigente, económica y política. Quienes lo protagonizamos/ron llevaron adelante formas de democracia de base, de acción directa en las calles, de construcciones cotidianas de base en el territorio y en las fábricas. Establecieron lazos de solidaridad entre sí, y perfilaron prácticas basadas en la autoorganización, la autonomía de clase, la autoemancipación y el poder de les de abajo. Reflejaron en los hechos aquella frase de que ” la emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de lxs obrerxs mismos”

A diferencia de los sectores que lucharon junto a nosotres pero encontraron caminos de integración y relegitimación del orden burgués, nosotres seguimos en las calles: en las asambleas populares del movimiento piquetero y el movimiento ambiental, en el surgimiento de nuevas generaciones de militancia sindical clasista, en la recuperación de sindicatos y seccionales, en la lucha plurinacional ante el sistema heterocispatriarcal, en la resistencia ante las violencias por parte de las fuerzas represivas, entre otras cosas.. A pesar de la pandemia, seguimos en las calles acompañando cada reclamo de nuestra clase.

La jornada contará con 10 conversatorios para abordar aspectos de las luchas en las que el 2001 fue eje articulador entre dos momentos diferenciados de nuestra historia reciente: movimiento piquetero, movimiento obrero, feminismos, DDHH, bachilleratos populares, luchas anti extractivistas, medios alternativos, arte y cultura. En talleres debatiremos sobre la globalidad del proceso desde los métodos de lucha que reactualizaron estas jornadas y su continuidad en las luchas actuales. A su vez, nos preguntaremos cómo este estallido se puede comprender a la luz de las políticas imperialistas del FMI y el Banco Mundial en la región y cómo las luchas contra estas políticas siguen totalmente vigentes en Argentina y en América Latina.

Creemos que retomar el hilo rojo de esta experiencia, transmitirla a las nuevas generaciones y, sobre todo, retomar las viejas tradiciones de debate político no sectario de nuestra clase es el mayor aporte que podemos hacer en una conmemoración de estas características.

