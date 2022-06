–

A veinte a帽os de la Masacre de Avellaneda, desde el colectivo Contrahegemon铆a Web entrevistamos al m煤sico Jorge Fandermole.

CHW: En las primeras horas posteriores a la represi贸n en el Puente Pueyrred贸n el 26 de junio de 2002 hubo versiones cruzadas y mucha desinformaci贸n sobre qu茅 hab铆a sucedido realmente; el gobierno, con la complicidad de la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n, impulsaban la versi贸n de que los piqueteros 鈥渟e hab铆an matado entre ellos鈥. Una primera pregunta que nos surge tiene que ver con el momento en que fue compuesta la canci贸n Junio. Form贸 parte del disco Peque帽os Mundos, editado en el a帽o 2005 por el sello independiente Shagrada Medra, aunque el nacimiento del tema fue anterior. 驴Qu茅 record谩s del momento en que recibiste las primeras noticias de la represi贸n donde mataron a Santill谩n y Kosteki? 驴Qu茅 nos pod茅s contar sobre c贸mo surgi贸 la canci贸n?

JF: Ante todo, quisiera dejar sentado cierto pudor en referir cuestiones vinculadas a los lenguajes o a la creaci贸n art铆stica, pues ese punto de observaci贸n podr铆a, con justicia, resultar secundario y vanidoso en un contexto en el que el hecho que genera la canci贸n 鈥揺l asesinato de dos militantes sociales en medio de la represi贸n de una protesta- fue y sigue siendo lo 煤nico relevante y trascendente hist贸ricamente hablando. La forma art铆stica 鈥搎ue es lo 煤nico que sostiene el sentido de una obra- es s贸lo, y en todo caso, una herramienta de la memoria.

Puedo recordar solamente que cuando tuve la noticia de

la masacre ya se sab铆a con certeza que Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n

hab铆an sido muertos por la polic铆a, aunque desconoc铆a los detalles que tomaron

estado p煤blico luego. La canci贸n Junio fue compuesta en las horas siguientes,

como una respuesta 铆ntima, una necesidad de expresi贸n por la conmoci贸n y la

tristeza que sent铆 ante semejante brutalidad, cometida sobre la indefensi贸n evidente

de dos hombres j贸venes que hab铆an salido a pelear por la necesidad de muchos.

CHW: En el a帽o 2002 se edit贸 el disco Navega, una obra muy significativa para quienes est谩bamos descubriendo por esos a帽os nuevas regiones del cancionero popular del litoral, como lo que empez谩bamos a conocer de Liliana Herrero (por aquella 茅poca aparec铆a Confesi贸n del Viento), los trabajos de Carlos Aguirre, lo que nos iba llegando de Melopea, Shagrada Medra y otras iniciativas parecidas.

Al mismo tiempo, son los a帽os de la crisis, no s贸lo la econ贸mica sino tambi茅n la del sistema pol铆tico en su conjunto: el 鈥渜ue se vayan todos鈥, las redes de trueque, las asambleas populares que brotaban en los barrios de Buenos Aires y tend铆an puentes con los movimientos de trabajadores de desocupados. Pasadas dos d茅cadas de esa efervescencia, 驴c贸mo record谩s aquellos a帽os? 驴C贸mo te parece que interpelaron esos tiempos las creaciones de un artista popular?

JF: Tengo un recuerdo de mucha confusi贸n, no olvidemos que la perspectiva clara que tenemos ahora de sucesos pasados est谩n fundados en una paulatina y trabajosa revisi贸n de hechos, cifras, nombres, acciones, etc., de un momento incre铆blemente convulso de la pol铆tica, con informaci贸n centrada en Buenos Aires, con una angustia econ贸mica generalizada y un contexto confuso que se fue aclarando y componiendo despu茅s de 2003. Pero recordemos que la misma ideolog铆a que sostienen los medios dominantes actuales y que dificultan una visi贸n cierta de los hechos, funcionaban por aquellos tiempos; en aquel momento, al igual que ahora, se deb铆a ser un revisor a tiempo completo de la informaci贸n existente para tener una idea aproximada de todo.

Creo que los artistas estamos siempre derivando entre

saber lo que realmente est谩 pasando 鈥搈e refiero al cuestionamiento cient铆fico

sobre cu谩les son los hechos y c贸mo se interpretan- e indagar en los

lenguajes del arte a ver si encontramos la forma de expresarlo: la cr贸nica, la

reflexi贸n, el cuestionamiento o lo que sea que se elija. A veces la denuncia en

una canci贸n testimonial provoca olvido, y una sola palabra resistente en una

canci贸n de amor hace que no se olvide m谩s.

CHW: La canci贸n Junio est谩 precedida en el disco Peque帽os Mundos por otra referencia a la lucha y la resistencia, Eleg铆a por Cris. All铆, la nube de agua roja y plomo disparada por los perros del gatillo se parece mucho a las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Nos parece advertir 鈥搊 quiz谩 mejor: nos gusta interpretar- la presencia de una suerte de puente generacional entre estas dos canciones-homenajes (鈥lo que va a pasar hoy pas贸 hace tanto鈥). Desde estas coordenadas nos animamos a preguntarte, 驴qu茅 resonancias te generan palabras como Revoluci贸n o Socialismo?

JF: Me honra que se haya le铆do con tanto cuidado e interpretado ese v铆nculo entre ambas canciones pues me parece pertinente y acertado.

Soy un individuo de muy discreta formaci贸n pol铆tica

que nunca ha militado org谩nicamente y a qui茅n ha costado mucho arribar al

concepto de pensamiento cr铆ticoy

ejercitarlo. No tengo ni la experiencia ni la formaci贸n te贸rica para tratar la

posibilidad de una revoluci贸n, pero puedo advertir que el concepto de violencia

asociado a la idea revolucionaria popular es des-legitimado, mientras que la

violencia que los sectores de poder y sus funcionarios gerenciales ejecutan

sobre los m谩s d茅biles 鈥搚 que justificar铆an una revoluci贸n- son formas

sofisticadas de violencia y legitimadas desde los medios que m谩s forman

opini贸n. La principal idea revolucionaria ser铆a desmantelar el sistema de

mentiras que induce a un pueblo a actuar contra s铆 mismo. No tengo voluntad ni

capacidad de liderazgo, pero tengo un ideal al que el poder econ贸mico

concentrado rechaza aqu铆 y en todo el mundo: igualdad de derechos a la

educaci贸n, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a una vida digna, al

conocimiento, a condiciones ambientales sostenibles para todas las generaciones

venideras, equidad, justicia social, solidaridad. No es mucho pedir, es lo

necesario. Ese ideal no es nuevo, es revolucionario y tal vez conduce al

socialismo.

CHW: Los nombres de Dar铆o y Maxi se han convertido para muchos/as en una referencia de dignidades, resistencias, luchas, solidaridades, 驴c贸mo ves este s铆mbolo transcurridos 20 a帽os de los hechos del Puente Pueyrred贸n? 驴Hay otros nombres o hechos que te remitan a referencias similares?

JF: Los militantes sociales, hablo de aquellos que cotidianamente ponen su esfuerzo y su tiempo para que sus comunidades sobrevivan, son los referentes de esas comunidades. Me resisto a pensar que sea necesaria la muerte de un militante para que su nombre se transforme en s铆mbolo; de hecho, por supuesto es lo que ocurri贸 con Kosteki y Santill谩n, y sus memorias, como puntales de resistencia nunca van a sucumbir. Siempre hay otros: Santiago Maldonado, Ramona Medina, uno asesinado, la otra muerta durante la pandemia mientras trabajaba para sus vecinos. Pero insisto, hay referentes en todas las comunidades y hay que defenderlos porque al igual que Dar铆o y Maxi, nos honran a todos con su trabajo y su lucha.

CHW: Te hemos escuchado reflexionar sobre la cuesti贸n ambiental y la necesidad de tomar dimensi贸n de la gravedad del problema[1] 驴Qu茅 est谩s viendo actualmente en relaci贸n a este tema?

JF: Veo lo que advierten los especialistas que luchan por los temas ambiental y clim谩tico: que no se puede esperar m谩s, que hay que detener el proceso de deterioro ambiental que compromete la supervivencia humana, y que el tema est谩 criminal y expl铆citamente excluido de todas las agendas de todos los niveles de todos los estados del mundo y prohibido su tratamiento hasta en los medios considerados progresistas. La l贸gica excluyente del sistema econ贸mico capitalista neoliberal y el poder que ejercen las grandes corporaciones desde sus medios controlados, as铆 como el sometimiento de la mayor parte de la comunidad cient铆fica trabajando en programas dirigidos a sus intereses, impiden cualquier tipo de informaci贸n, difusi贸n o tratamiento, ni hablar de debate. El sostenimiento de las condiciones actuales de producci贸n, concentraci贸n econ贸mica y consumo inequitativo implican lisa y llanamente un proyecto de exterminio y la eliminaci贸n es desigual: primero mueren los m谩s d茅biles.

El pretexto de la necesidad de alimentar a una humanidad

creciente (el argumento del recurso escaso negando que el problema es

distributivo), un eco que resuena principalmente en los pa铆ses emergentes, alienta

las pr谩cticas de deforestaci贸n, el uso de tecnolog铆a gen茅tica y qu铆mica

letales; la necesidad de crecimiento (que siempre se da concentrando, nunca

distribuyendo) oculta o legitima las pr谩cticas m谩s repugnantes de represi贸n y eliminaci贸n

de comunidades que se oponen a abandonar sus tierras y su derecho al agua y a

la vida; sostiene la mega-miner铆a sin control, y toda pr谩ctica extractiva y de

agro-negocio sin medir consecuencias (desertizaci贸n, contaminaci贸n de

acu铆feros, aumento de enfermedades en poblaciones cada vez m谩s j贸venes, al

tiempo que ingresos extraordinarios a las empresas productoras de semillas y

agroqu铆micos de probada toxicidad).

Cuando un mandatario de estado (y toda una clase pol铆tica

cegada por la contienda) pretende justificar su proyecto de crecimiento

econ贸mico desconsiderando el ambiente y argumentando que el pa铆s puede hacerlo

porque 鈥渢iene cr茅dito de carbono鈥 en el concierto global, mientras su entorno

cient铆fico adherente no abre la boca y los cr铆ticos son deso铆dos, muchos

lamentamos estar en manos de ingenuos, o ignorantes de la idea de sistema, o

c铆nicos que conocen las consecuencias, pero prefieren callar.

Por supuesto saben que no tenemos un planeta de repuesto, pero act煤an como si lo hubiera. En realidad, carecen de un valor de largo plazo denominado responsabilidad intergeneracional.

