De parte de ANRed December 12, 2021 53 puntos de vista

A d铆as de cumplirse los 20 a帽os del 2001, atravesados por una crisis econ贸mica con 铆ndices tan parecidos a aquellos y sitiados por un inminente acuerdo con el FMI, la fecha nos vuelve a conmover y nos angustia. 驴Estamos en ciernes de algo que ya vivimos? En esta incertidumbre llega otro aniversario con nuevas publicaciones y actividades que vuelven sobre los cadentes hechos que se llevaron puesto a cinco presidentes en 10 d铆as. 鈥2001: no me arrepiento de este amor鈥 nos trae un conjunto de relatos, entrevistas y breves ensayos que contrarrestan las lecturas tr谩gicas que veremos en los medios hegem贸nicos. La publicaci贸n de Chirimbote y Editorial El Colectivo no solo parece, sino que esta escrita por protagonistas de aquellos d铆as, y decide dar cuenta de esa 鈥減olifon铆a de voces鈥, todas desde abajo. Este martes 14 de diciembre se presentar谩 el libro junto con 芦El pecho en la ruta: 25 a帽os del movimiento piquetero禄, en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en Sol铆s 1158, CABA. Por ANRed.

鈥溌緾omo contamos el 2001?鈥. Con esta pregunta comienza la compilaci贸n de historias que enhebran las expresiones populares m谩s relevantes del 2001. Relatos y cr贸nicas de piquetes de motoqueros 鈥 鈥渓a caballer铆a del pueblo鈥 -, de asamble铆stas, de feminismos y f谩bricas recuperadas. Se suceden los hechos ic贸nicos, las horas de ebullici贸n, los personajes que quedaron plasmados en la historia colectiva. No nos arrepentimos de la rebeli贸n y 茅sta historia no puede reducirse al hambre, la muerte y el caos, como supieron decirnos a帽os despu茅s. No fue 鈥渆l diciembre m谩s tr谩gico鈥, como titul贸 El Pa铆s, a 15 a帽os de la gesta.

鈥淐reemos que aquella rebeli贸n popular todav铆a tiene mucho por decir鈥, y el cruce de historias que enlazan va desde las antecedentes y formas que fueron gestando el 鈥渃ap铆tulo argentino de las rebeliones latinoamericanas鈥. Las y los autores se detienen en el 鈥渆spontane铆smo鈥, tomado a la ligera y a veces desde la anti-pol铆tica. El conjunto de escritos busca acercarnos a militancias que van m谩s all谩 de la fecha. No se puede entender las nuevas generaciones de luchadorxs o la renovaci贸n que trajo los feminismos sin tener en cuenta el empuj贸n que dieron las jornadas del 19 y 20. Como tampoco se puede entender el 鈥淨ue se vayan todos鈥 sin su hilo conductor con las luchas piqueteras, de derechos humanos o, a煤n m谩s all谩, en la experiencias acumulada en los a帽os setentas. De aquella experiencia hay 鈥渄evenires鈥 distintos que confluyen en las jornadas del 19 y 20 de diciembre y que tomar谩n rumbos pol铆ticos diversos. Aqu铆 esta esa 鈥減olifon铆a de voces鈥.

Invitamos a su lectura y publicamos el pr贸logo:

Para que la experiencia colectiva no se pierda

驴C贸mo contamos el 2001? O, mejor dicho, 驴por qu茅 queremos hablar del 2001 veinte a帽os despu茅s? Porque a煤n nos interpela. Porque creemos que aquella rebeli贸n popular todav铆a tiene mucho por decir. Traemos los relatos y los devenires de la revuelta para recuperar una polifon铆a de voces inabarcables: las que quedaron en el viento de las rutas con olor a goma quemada, las que transcurren en forma oral o quedan grabadas como un gesto a煤n latente, las que siguieron construyendo autonom铆as y solidaridades. Somos esas voces, esas emociones. Y estas p谩ginas, esos r铆os subterr谩neos que corren por debajo de la historia: la toma de una plaza, los brazos que revuelven el guiso de la olla popular, la alegr铆a ante una f谩brica recuperada, la mano t铆mida levantada en una asamblea, un beso bajo una bandera que flamea.

La rebeli贸n que se gest贸 a fuego sostenido y estall贸 hacia el fin de 2001 puso en jaque al sistema. Al calor de la revuelta nos permitimos so帽ar con otras formas de vida, con una sociedad regida por la solidaridad, el amor y la igualdad. 鈥淪o帽ar a condici贸n de creer firmemente en nuestros sue帽os鈥, supo decir Lenin poco antes de su revoluci贸n. Los del 2001 fueron tiempos en los que pudimos creer en lo que so帽谩bamos, como pocas veces sucede en la historia.

Decimos 2001 y no hablamos solo de una fecha. Es cierto que la referencia al 鈥19 y 20鈥, los d铆as del estallido, tiene la fuerza de la s铆ntesis, el recuerdo directo de la vez que el pueblo desobedeci贸 el Estado de sitio, enfrent贸 a los opresores y como pocas veces los puso a ellos a correr (a volar en helic贸ptero, valga la imagen). Decir 鈥渄iciembre鈥 dispara recuerdos m谩s amplios: las airadas protestas de ahorristas, los saqueos desesperados por el hambre y los piquetes organizados contra el mal gobierno. Sin embargo, esa panor谩mica tampoco es suficiente. Por un lado, es necesario ir hacia atr谩s, revivir los or铆genes que permiten entender el estallido. Por otro, diciembre de 2001 dej贸 su legado: expandi贸 hacia adelante un formidable abanico de iniciativas populares, creativas, radicales, autogestivas, que llegan hasta nuestros d铆as. Si abrimos de ese modo la mirada, podemos comprender mejor la etapa hist贸rica que dio marco a la rebeli贸n.

El eco de todo un pa铆s

驴Qui茅nes fueron protagonistas de esas historias? 驴Qui茅nes estuvieron detr谩s de la 鈥済esta鈥 del 2001? En estas p谩ginas recorreremos los pueblos petroleros del norte, en Salta, y del sur del pa铆s, en Neuqu茅n y el Alto Valle; oiremos voces con tonadas cordobesas, rosarinas o santiague帽as; no faltar谩n las menciones a las puebladas en distintos puntos del pa铆s. Relatos populares, federales y feministas, porque all铆 estuvieron, tambi茅n, mujeres, ni帽as y travas poniendo el cuerpo y el trabajo cotidiano cuando poco hab铆a y todo parec铆a posible.

As铆, en la Primera Parte buscamos comprender el 19 y 20. Narramos el estallido. Les protagonistas nos cuentan el surgimiento de las asambleas barriales y la expansi贸n de los mecanismos horizontales de decisi贸n. A eso sumamos relatos del conurbano insurrecto y la mirada de activistas poco referidas en las memorias de aquella 茅poca: el colectivo travesti trans.

En la Segunda Parte damos cuenta de los procesos graduales y a la vez explosivos que prepararon el terreno para la rebeli贸n. Durante los a帽os noventa, las jubiladas y los jubilados marcharon por sus derechos arrebatados y miles de trabajadoras y trabajadores enfrentaron despidos y privatizaciones. Las puebladas y piquetes contra el desempleo preanunciaron lo que despu茅s sucedi贸. Entre las insurrecciones locales de pueblo adentro y el estallido de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires hubo de todo. La militancia recobr贸 fuerzas para enfrentar al menemismo primero, y a la continuidad de la barbarie neoliberal despu茅s.

Destinamos la Tercera Parte a contar lo que vino, con sus caminos diversos y debates a煤n abiertos. Tras la rebeli贸n hubo luchas que se desplegaron con m谩s fuerza, como las que protagonizaron los diversos feminismos populares. Supieron compenetrarse con las nuevas formas de organizaci贸n popular y, con singular destreza, interpelar al conjunto de la sociedad. Tambi茅n las organizaciones de peque帽os productores rurales hicieron similar proceso: no es posible dimensionar la resistencia post 2001 a la continuidad neoliberal expresada en el extractivismo y la concentraci贸n de la tierra, sin la irreverencia que aportaron las luchas campesinas y medioambientales. Por otro lado, la potencia explosiva del movimiento piquetero devino en el surgimiento de un sector que se delimit贸 con identidad propia dentro de la clase trabajadora: el de la Econom铆a Popular, y su novedosa forma de sindicalizaci贸n. En la nueva etapa pol铆tica que sigui贸 a la rebeli贸n las instituciones se mostraron m谩s permeables. Parte del movimiento popular vio en esa apertura la posibilidad de releer al peronismo en clave de posibilidad y pujar por hacer cambios desde el Estado. Por otro lado, la izquierda tambi茅n aprendi贸: m谩s all谩 del modesto crecimiento electoral hay experiencias emblem谩ticas que supieron proyectarse pol铆ticamente, como la de las obreras y los obreros de Zanon. Las voces que elegimos para dar cuenta del devenir del estallido hasta nuestros d铆as son apenas una parte de las diversas din谩micas surgidas del 2001 que impregnaron al conjunto de la sociedad. Costumbres combativas y antiburocr谩ticas quedaron incorporadas en el pueblo con m谩s fuerza de lo que se percibe a primera vista.

De igual modo que nos remontamos a las puebladas y las resistencias al menemismo para establecer una suerte de inicio de la etapa 2001, tambi茅n podemos establecer un cierre del ciclo de la rebeli贸n: la llegada del kirchnerismo al gobierno en 2003, con toda su complejidad y ambig眉edad, inaugur贸 otra etapa. A partir de ah铆, ya es otra historia. El estallido qued贸 atr谩s, pero, sin embargo, a la hora de evaluar las demandas y los horizontes que pari贸 la rebeli贸n, el 2001 es un proceso inconcluso, a煤n abierto.

La v铆a argentina de la rebeli贸n latinoamericana

2001 fue nuestro turno, de similar modo que lo fueron otros levantamientos para los distintos pa铆ses de Nuestra Am茅rica. Todo el continente se vio atravesado por revueltas, insurrecciones campesinas y protestas urbanas en respuesta a los ajustes neoliberales. En Argentina, la ca铆da de Fernando De la R煤a y la suma de cinco presidentes sin poder hacer pie en los diez d铆as posteriores al estallido se entienden mejor en ese contexto. Como parte del mismo ciclo de resistencias, la furia popular volte贸 a los gobiernos de Jamil Mahuad (2000) y Lucio Guti茅rrez (2005) en Ecuador, y a los de Gonzalo S谩nchez de Losada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia. De igual modo el pueblo venezolano, con el Caracazo (1989), jaque贸 al r茅gimen bipartidista que lo oprim铆a y la insurgencia neozapatista se levant贸 en armas en M茅xico (1994) al grito de 隆Ya basta! M谩s recientemente se dieron la formidable insurrecci贸n chilena (2019), un nuevo levantamiento ind铆gena en Ecuador (2019), la resistencia al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia (2019) y la insubordinaci贸n masiva del pueblo colombiano (2021).

Todas rebeliones similares en tanto cumplieron o cumplen, a su modo, la generalidad anti-neoliberal que anunciamos m谩s arriba. Similares y distintas, a la vez. El capitalismo global no repara en localismos, pero las resistencias s铆: cada pueblo apela a las armas que su realidad concreta, sus juventudes, sus tradiciones y utop铆as les brindan. As铆, nuestro 2001 expres贸 la v铆a argentina de la rebeli贸n latinoamericana. Los estallidos m谩s recientes en diversos pa铆ses de la regi贸n dan cuenta de que lucha por la emancipaci贸n de los pueblos sigue siendo la madre de todas las batallas, a煤n en la actualidad.

Identidades, militancias y sentidos

La movilizaci贸n a los 20 a帽os del golpe, el 24 de marzo de 1996, preanunci贸 nuevos aires; fue parte del nuevo ciclo. El amplio movimiento de derechos humanos cataliz贸, en esa convocatoria sorprendente por lo masiva y en los debates que maduraron entonces, sentidos fundamentales que permitieron establecer un nuevo piso de conciencia para la militancia y para sectores amplios de la sociedad. Las Madres de Plaza de Mayo hab铆an sido, desde siempre, el puente del pasado a ese presente; nos hab铆an permitido aproximarnos pol铆tica y emotivamente a las historias de militancia que hab铆an quedado del otro lado del genocidio. Eso necesit谩bamos 鈥搎uer铆amos鈥: recuperar el legado revolucionario, porque nada bueno ir铆a a surgir negando o desconociendo las experiencias de quienes nos precedieron. Fue por entonces que los desaparecidos y las desaparecidas comenzaron a reconocerse con sus identidades pol铆ticas. A los nombres propios se les sum贸 la reivindicaci贸n de su militancia, hecho que durante los primeros a帽os de la posdictadura solo hac铆an los grupos m谩s combativos. En aquel contexto afloraron documentales, libros, pancartas en las movilizaciones, que reivindicaban sus filiaciones ideol贸gicas. Las desaparecidas y los desaparecidos hab铆an sido revolucionarias y revolucionarios: de Montoneros, del PRT-ERP, peronistas, guevaristas; hab铆an intentado la lucha armada, pero tambi茅n el cine de la liberaci贸n, la organizaci贸n de base en villas y f谩bricas, acciones culturales, el sabotaje y la clandestinidad. Aquellas lejanas historias de los setenta se tornaban m谩s veros铆miles, humanas, reales. Por supuesto que eso no habilit贸 traslaciones ahist贸ricas: la profundizaci贸n de la resistencia al menemismo no apel贸 a f贸rmulas pol铆tico-militares ni mucho menos.

La naturalizaci贸n de la reivindicaci贸n de las identidades pol铆ticas que se dio en el contexto de los veinte a帽os del golpe fue un hecho destacable de por s铆. En esa clave nos formamos.

Por eso, entre la diversidad de voces e historias que elegimos para dar cuenta del 2001 se expresa una reivindicaci贸n de la militancia. El tiempo transcurrido ayuda a esa valoraci贸n. En aquellos a帽os, con el surgimiento de lo que se denomin贸 鈥渘uevos movimientos sociales鈥 primero y la din谩mica espont谩nea que se identific贸 con la categor铆a de 鈥渕ultitud鈥 despu茅s, las identidades militantes quedaron desdibujadas. Todo el protagonismo se le reconoci贸 al pueblo enardecido, sin mediaciones. Pero eso, que es caracter铆stico en toda revuelta y fue una t谩ctica justa en aquel entonces, se vuelve disfuncional a la hora de entender la rebeli贸n con la perspectiva necesaria que brindan los a帽os.

All铆 donde hubo vecinas y vecinos autoconvocados, hubo quienes ten铆an experiencias pol铆ticas previas. Donde hubo obreras y trabajadores que tomaron f谩bricas para ponerlas a producir sin los patrones, en muchos casos hubo dirigencias formadas en el clasismo. Los nuevos movimientos sociales adquirieron nuevas formas, es cierto, pero en esa gestaci贸n hubo activistas que hab铆an conocido en la pr谩ctica las formas anteriores. La densidad militante de la rebeli贸n fue tal que, a la distancia, es injusto el balance que no la pondere en toda su dimensi贸n.

驴C贸mo llega el seminarista Claudio Pocho Lepratti a activar pol铆ticamente en la CTA? Diana Sacay谩n, emblema de las luchas por la identidad trans, 驴no tuvo su militancia ya desde mucho tiempo antes, en las barriadas de La Matanza? 驴D贸nde adquiri贸 su s贸lida formaci贸n marxista Ra煤l Godoy, dirigente sindical que encabez贸 la ocupaci贸n de la f谩brica Zanon para ponerla a funcionar bajo control obrero? 驴Por qu茅 las mujeres ya hablaban entre ellas sobre las violencias machistas mientras revolv铆an ollas al calor del fuego de los piquetes? 驴C贸mo fue ese camino de las travas en las asambleas con cada vecino por la anulaci贸n de los edictos policiales? Los liderazgos sociales, aun los que se mostraron insistentemente ajenos a la participaci贸n pol铆tica como tal, tuvieron 鈥搚 en algunos casos, mantienen鈥 el peso pol铆tico de su propia acci贸n, sea esta social, sindical, ambientalista o comunitaria.

La exacerbaci贸n del espontane铆smo conlleva una cr铆tica anti organizaci贸n muchas veces entendible, aunque riesgosa si se la acepta sin matices. El 鈥渜ue se vayan todos鈥 incluy贸, en sus expresiones m谩s enojosas, a la propia izquierda. Fue tan cierta la crisis de representatividad como necesaria la apelaci贸n a la democracia directa. Sin embargo, es justo reconocer que hubo interpretaciones de los hechos voluntaristas, idealizadas, y otras que directamente rozaron la antipol铆tica. Eso no ayud贸 a consolidar lo nuevo.

La interpretaci贸n del 2001 adoleci贸 de otro desv铆o, tambi茅n resultante de la subestimaci贸n del sentido pol铆tico de la rebeli贸n. En los a帽os posteriores, desde las esferas del poder nos predicaron que hab铆a que dejar atr谩s el 鈥渃aos y la anarqu铆a鈥 y volver a ser 鈥渦n pa铆s normal鈥. El planteo es coherente en boca de quienes gobernaron con la idea de aplacar la movilizaci贸n popular y relegitimar el viejo orden institucional. Pero resulta preocupante si es la militancia la que adopta esa mirada.

Para alentar las nuevas y necesarias rebeld铆as, es imprescindible la celebraci贸n de la lucha, la reivindicaci贸n del hero铆smo, la vuelta al mito para verificar que sigue ah铆, que a煤n alumbra.

Balances pendientes

驴Qu茅 nos queda de ese estallido donde cre铆mos que todo ser铆a posible? 驴Qu茅 rescatan les protagonistas de aquellos tiempos de radicalidad, autonom铆a y solidaridad a flor de piel? A 20 a帽os, todav铆a no es del todo clara la reivindicaci贸n que los sectores populares hacen de la rebeli贸n. Por eso aqu铆 no buscamos u niformidad en los an谩lisis pol铆ticos de un campo popular tan diverso como el nuestro. Sin embargo, ser铆a deseable que los balances, aun parciales, vayan m谩s all谩 y m谩s a fondo de lo que han propuesto tanto quienes idealizaron livianamente el estallido como quienes insistieron con relatos que menospreciaron su politicidad.

Estas p谩ginas, por supuesto, no pretenden ser ese balance. Sabemos que esa tarea se corresponde con dedicaciones y decisiones colectivas, tiempos sociales y pol铆ticos que necesitan su propio proceso, que no se aceleran a gusto. Para gran parte del movimiento popular en la actualidad, 2001 aparece lejano. Su rescate parece una tarea secundaria. Su reivindicaci贸n, una formalidad de calendario. Hay motivos para que as铆 sea, algunos s贸lidos y otros de emergencia. Ya reempalmar谩 de mejor modo la memoria latente de aquella potencia insurgente con las posibilidades y necesidades del ma帽ana.

El futuro ya lleg贸

Gran parte de quienes militan hoy 鈥搊 se comprometen de mil formas en actividades colectivas para cambiar el estado de las cosas鈥 apenas tienen recuerdos difusos de la rebeli贸n. Hay j贸venes y adolescentes que activan y protagonizan el presente y que, en 2001, no hab铆an nacido. Por eso sigue siendo necesario volver sobre las formas y los sentidos de todo aquello. Valga mencionar una de las luchas populares recientes, la campa帽a por la legalizaci贸n del aborto: all铆 se habl贸 de 鈥渓a rebeli贸n de las hijas鈥: hijas/hijes de las mam谩s feministas con militancias previas, que fueron, tambi茅n, de alg煤n modo, hijas del 2001. No solo porque muches de quienes protagonizaron las movilizaciones, vigilias y campa帽as nacieron despu茅s, sino porque en la potencia de los movimientos feministas se reflejan los destellos del atrevimiento y la desfachatez que dej贸 la rebeli贸n.

Porque aqu铆 y all谩, en toda Nuestra Am茅rica, hay nuevas generaciones rebeldes haciendo sus propios caminos, asumiendo sus responsabilidades y desaf铆os. En esas b煤squedas, esas juventudes protagonistas tambi茅n se hacen preguntas, quieren saber m谩s.

Para que cada rebeli贸n no deba empezar de nuevo separada de las luchas anteriores, para que la experiencia colectiva no se pierda y las lecciones no se olviden, siempre ser谩 v谩lido recuperar nuestra historia, tender puentes, cimentar caminos comunes. Para que, como propuso Rodolfo Walsh, la pr贸xima vez sea posible que se quiebre el c铆rculo.

He aqu铆 un libro hecho de olas y semillas. Porque seguimos tirando de ese hilo colectivo y rebelde que nos trajo hasta ac谩, y que seguimos siendo. Porque veinte a帽os despu茅s de la rebeli贸n supimos plantar banderas de derechos que eran apenas un sue帽o, y hoy son una realidad. Porque nos seguimos atreviendo.

Porque ya sabemos todo el poder de nuestro fuego.

Autores: Nadia Fink, Pablo Solana, Mart铆n Azcurra y Florencia Vespignani.

2001. No me arrepiento de este amor

Historias y devenires de la rebeli贸n popular

Coedici贸n Editorial El Colectivo / Chirimbote