Soinu Beltzak DJ eta hautatzaileen kolektibo txikia da, musika beltza zabaltzea helburu duena, binilo saioen eta jaien antolakuntzaren bitartez. 2017tik, 6 urte beteko ditugu Bilboko Aste Nagusian.

Helburua ez da zuzenik politikoa, baina diskoak jartzeko garaian ere pertsona politikoak gara. Musika beltza bultzatzen dugu, arraza-bereizkeriaren kontrako borrokaren adierazgarri bezala. Gure logoak Sputnika du, sobietar garaia interesatzen zaigu, banaka komunistak garelako. Gure saioetan ez dute lekurik abesti matxista, homofobo, sexista eta abarrek. Ez dugu espaziorik partekatzen arrazista, faxista eta gainerakoen kolaboratzaile diren taldeekin.

Gure jarrera sozialki lan egiten duen jendea ez oztopatzearen aldekoa da, are gehiago, ekintza politikoa baduten erakundeen jardunaldietan parte hartzen ari gara. Soinu Beltzak musikatu dituen ekitaldien antolakuntzan dira Plaza Beltza, Kontseilu Sozialista, Gazte Koordinadora Sozialista, Ikasle Abertzaleak, Kandelaria Kultur Elkartea (euskal preso guztien alde), Egun Antifa, Bultza Herri Ekimena鈥 Eta helburu sozial zuzena duten jardunaldi guztietan parte hartuko dugu elkartasunez, inolako alderdikerietan erori gabe.

Redskin mugimenduaren hurbilekoak gara, eta mod, punky, rasta eta azpikultura gehiagorekin ere nahastea gustatzen zaigu. Dotoreena espazioak partekatzea dela uste dugu, ez ordea horien jabe egitea, guztiontzat lekua baitago. Elkarrenganako errespetuz, bestelako kolektiboekin elkarbizitzea posible dela deritzogu. Jendea urtean zehar mugimendu guztien jai desberdinetara bertaratu ahal izatea ezin hobea da.

Gure espezialitateak soul eta reggaea dira, baina onartzen dugu beste estilo batzuekin ere nahastea gustuko dugula. Hortaz, musika beltzak eragindako beste soinuak ere lantzen ditugunez, DJak ere bagara. Binilozko diskoak erabiltzen ditugu, 7 hazbeteko singleak ahal izanez gero, baina ez ditugu bestelako formatuak baztertzen. Normalean saioak grabatzen ditugu, oroigarri bezala, nahi duzunean entzun ahal izateko eta ikasten jarraitzeko.

Bilboko Kremlin Aretoko DJ bezala hasi ginen, Made In Bilbao Scooter Clubeko urteurrenetan, eta tabernetan saioak antolatzeari ekin genion. Geroago, Soinu Beltzak Allnighter-a sortu genuen, 2 edizio bakarrik. Esperientzia hau ez zen oso ona izan, pandemiarekin okertu zitzaigun eta Soinu Beltzak Homenighter-era zuzendu behar izan genuen. Covid-19 bete-betean, Txirukok Beltza Taberna aldatzen zuen gainera Barrenkaleko alde batetik bestera, lokal handiago batera. Eta Beltza Vermouth Sessions bururatu zitzaigun, taberna berriari ere indarra emateko. Oraingoan bai, arrakastatsua izan dela uste dugu, gustura gara gu behintzat. Dagoeneko urtebete eta 12 edizio egin ditu, hilabetean behin; zeintzuetan jendeak parte hartu duen, batzuetan besteetan baino gehiago, kultura eta ostalaritzari inposatutako oztopoak gorabehera.

Beltza Vermouth Sessions soinu beltzen kolaborazioa da, dantzatzera aterako gaituena. Musika partekatu eta ikasten dugu gonbidaturiko DJengandik, Bilbo hurbil eta urruneko emakume eta gizonengandik. Gune kontzientea da, edari merkeak dituena, doako sarrera eta dressing code-rik ez du. Bakarrik onartzen ditu balio sozialak dituzten pertsonak, musika sentsibilitatea edukitzeaz gain.

Soinu Beltzak es un peque帽o colectivo de DJs y selectores, con el objetivo de divulgar la m煤sica negra, a trav茅s de sesiones en vinilo y organizaci贸n de fiestas. Desde 2017, vamos a hacer 6 a帽itos en Bilboko Aste Nagusia.

El objetivo no es directamente pol铆tico, pero somos personas pol铆ticas a la hora de pinchar tambi茅n. Fomentamos la m煤sica negra, como muestra de la lucha contra la discriminaci贸n racial. Tenemos un Sputnik en nuestro logo, interesados en la 茅poca sovi茅tica, ya que somos comunistas a nivel particular. En nuestras sesiones no tienen cabida canciones machistas, hom贸fobas, sexistas, etc. No compartimos espacio con grupos colaboracionistas de racistas, fascistas y dem谩s.

Nuestra postura es de no entorpecer a la gente que trabaja socialmente, es m谩s, participamos en eventos de organizaciones que si tienen una acci贸n pol铆tica. Soinu Beltzak ha musicalizado eventos de Plaza Beltza, Kontseilu Sozialista, Gazte Koordinadora Sozialista, Ikasle Abertsaleak, Kandelaria Kultur Elkartea (por todxs lxs presxs vascxs), Egun Antifa, Bultza Herri Ekimena鈥 Y participaremos altruistamente en todos aquellos eventos que consideremos tienen un objetivo social justo, sin caer en ning煤n tipo de sectarismos.

Afines al movimiento redskin, nos gusta mezclarnos tambi茅n con mods, punkies, rastas y m谩s subculturas. Creemos que se trata de compartir los espacios, no de aposentarse en ellos: hay espacio para todxs. Desde el respeto, creemos se puede convivir con otros colectivos. Lo ideal es que la gente pueda asistir a las diferentes fiestas de todos los movimientos a lo largo del a帽o.

Nuestras especialidades son soul y reggae, pero admitimos que nos gusta mezclarlos con m谩s estilos de la m煤sica negra tambi茅n, y otros sonidos colindantes, por lo que somos tambi茅n DJs. Utilizamos discos de vinilo, singles de 7鈥 preferiblemente, pero sin marginar otro tipo de formatos. Solemos grabar las sesiones, para el recuerdo, para poder escucharlas cuando quieras y para seguir aprendiendo.

Empezamos como DJs residentes del Kremlin Aretoa (Bilbao), en aniversarios del Made In Bilbao Scooter Club, organizando sesiones en bares. Hasta que creamos Soinu Beltzak Allnighter, en s贸lo 2 ediciones. Esta experiencia no fue muy buena, se nos complic贸 con la pandemia y tuvimos que reconducirla al Soinu Beltzak Homenighter. En pleno Covid-19, Txiruko adem谩s cambiaba Beltza Taberna de un lado al otro de Barrenkale, a un local m谩s grande. Y se nos ocurri贸 Beltza Vermouth Sessions, para darle fuerza tambi茅n al nuevo bar. Esta vez si, creemos ha sido un 茅xito, hemos quedado a gusto al menos. Hace ya 1 a帽o y 12 ediciones, una vez al mes; donde la gente, a veces m谩s y a veces menos, ha participado, a pesar de los obst谩culos impuestos a la cultura y hosteler铆a.

Beltza Vermouth Sessions es una colaboraci贸n de sonidos negros, que invitan a bailar. Compartimos la m煤sica y aprendemos de lxs DJs invitadxs, mujeres y hombres de cerca y lejos de Bilbao. Es un espacio consciente, con bebidas a precios populares, entrada gratuita y sin dressing code. S贸lo admite gentes con valores sociales, adem谩s de sensibilidad musical.

