Presentaci贸n de 2020: The Walk, proyecto de arte y activismo de Marta Moreno Mu帽oz con Extinction Rebellion; y mesa redonda con la participaci贸n de: Jorge Riechmann, Caliza, Oscar Mart铆n y Miguel D铆az.

2020: The Walk es un proyecto iniciado el pasado 1 de abril en el que la artista y activista de XR Marta Moreno Mu帽oz planea ir andando de Granada a Helsinki – y de ah铆 al permafrost – con algunos trenes y ferris, concienciando a su paso sobre el no volar y ayudando a difundir el movimiento Extinction Rebellion, dando charlas y entrenamiento en Acci贸n Directa No Violenta 鈥 ADNV. A lo largo de los 4000 kil贸metros, conectar谩 con compa帽erxs rebeldes y otrxs activistas clim谩ticos de movimientos afines entre las olas de rebeli贸n 鈥 y algunxs de ellxs la acompa帽ar谩n en tramos de la marcha como un periodo regenerativo, visitando nodos de XR y ayudando a crear otros nuevos en Espa帽a, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. 2020: The Walk se documentar谩 en v铆deo, el proceso se difundir谩 en un blog y en redes sociales, y se publicar谩 un libro.

No estamos preparadxs para los peligros que depara el futuro. Nos enfrentamos a inundaciones, incendios, un clima extremo, p茅rdida de cosechas, desplazamientos migratorios masivos y el colapso de la sociedad. El tiempo de la negaci贸n ha terminado. Es hora de pasar a la acci贸n.