Per tercer any consecutiu, les noves altes estan en m脿xims hist貌rics a l鈥檈ntorn de les 3000 anuals.

Per primera vegada a la s猫rie hist貌rica hi ha m茅s altes de dones que d鈥檋omes.

En algun moment d鈥檃quest 2022, la CGT de Catalunya superar脿 les 20.000 persones afiliades, el que la consolida com el tercer sindicat a Catalunya en volum d’afiliaci贸.

Tanquem un 2021 encara trasbalsat pels efectes de la pand猫mia al m贸n laboral, amb situacions canviants, ERTOs derivats directament de la COVID per貌 tamb茅 pels desajustos a la cadena de b茅ns globals. Tot i aix铆, els diferents sindicats de la CGT de Catalunya segueixen creixent i inaugurant noves seus per tot el territori aquest 2021 (Vic, T脿rrega, Tortosa, Sant Cugat, Sallent).

A nivell organitzatiu ressaltar铆em:

Creixement de l’afiliaci贸

El n煤mero de persones organitzades a la CGT de Catalunya ha crescut en 950 entre altes i baixes respecte l鈥檃ny anterior, el que permet mantenir el fort increment que s鈥檕bserva des de fa tres anys. Per posar-ho en perspectiva el creixement net de tres anys del per铆ode 2019-2021 (+3663) representa un +262% del produ茂t en el total dels tres anys anteriors (2016-2018), +992 persones.

Noves altes a CGT Catalunya

Pel que fa a les altes produ茂des aquest any hi ha una lleugera disminuci贸 respecte les de l鈥檃ny anterior, indicant una certa estabilitzaci贸 en els valors molt alts de tota la s猫rie hist貌rica de que disposem als registres.

Afiliaci贸 per g猫nere

Aquest any, de forma molt ajustada, per primer cop s鈥檋an afiliat a la CGT de Catalunya m茅s dones (50,02%) que homes (49,98%). Aquesta evoluci贸 del percentatge de noves altes de dones 茅s constant des de fa bastants anys (48% el 2019, 49,8% el 2020) i est脿 per sobre del pes de les dones assalariades a Catalunya segons IDESCAT (46,5%).

Creiem que 茅s una bona not铆cia doncs malauradament els sectors m茅s precaritzats hi ha m茅s 铆ndex de dones, el que indirectament indica una major organitzaci贸 del sindicat en aquests sectors tan castigats.

Respecte el total d’afiliaci贸 les dones passen de representar el 39,6% de la afiliaci贸 de la CGT de Catalunya fa un any a ser ja el 40,9% de les persones afiliades.

Representativitat a empreses

Pel que fa a representativitat en termes d鈥檈leccions sindicals cal encara que el departament de Treball aporti les dades de tancament de l鈥檃ny 2021. Caldr脿 tenir present que els processos electorals encara estan afectats per la situaci贸 de pand猫mia. A tall d鈥檈xemple l鈥檃cord per realitzar nous processos al sector del “contact center” 茅s d鈥檜na data tan propera com aquest novembre de 2021.

