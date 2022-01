–

Estoy seguro de que no hace falta que le diga que hay muchas formas en las que la actual crisis global podría desarrollarse en 2022 y, lamentablemente, ninguna de ellas implica que todo el mundo se dé la mano y cante “Kumbaya” hasta que los Gate y los Schwab del mundo cambien de opinión sobre todo este asunto del Gran Reinicio.

Si ha escuchado New World Next Year 2022, sabrá que creo que un 11 de septiembre cibernético (y la subsiguiente aprobación de una Ley iPatriota) es una clara posibilidad para el próximo año. Pero ese no es el único as en manos de los posibles controladores del mundo.

¿Una “pandemia de los inyectados” o una crisis sanitaria mundial generada por la 5G?

¿La aprobación de un tratado global de pandemias para implantar el estado de bioseguridad?

¿Una bandera falsa de bioterrorismo?

Comprobado. Comprobado. Comprobado. Todas estas cartas también están en la baraja y listas para ser repartidas. Pero hay otra carta en esa baraja que ha sido descuidada en gran medida durante los últimos dos años y tengo la sensación de que la vamos a ver puesta sobre la mesa este año.

¿De qué estoy hablando? Por suerte, no necesito mirar más allá de los últimos titulares para ilustrar mi idea:

Justo después del fiasco de Kazajstán, tenemos este titular dominando las noticias: “Casa Blanca: Rusia prepara un pretexto para invadir Ucrania“. Como explican los leales taquígrafos del gobierno en Associated Press:

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han determinado que está en marcha un esfuerzo ruso para crear un pretexto para que sus tropas sigan invadiendo Ucrania, y Moscú ya ha preposicionado operativos para llevar a cabo “una operación de falsa bandera” en el este de Ucrania, según la Casa Blanca.

Espere, ¿qué? ¿La Casa Blanca está ahora advirtiendo abiertamente sobre la posibilidad de que una operación de falsa bandera sea utilizada como pretexto para la guerra? ¿Qué está pasando aquí?

La invocación del concepto de terror de falsa bandera en un informe de los principales medios de comunicación (por no hablar de una afirmación de este tipo de boca de los “funcionarios de inteligencia”) podría levantar una ceja entre nosotros, los veteranos del movimiento por la Verdad del 11-S. Estoy seguro de que todos recordamos los días en los que el concepto mismo de terror de falsa bandera tenía que ser minuciosamente explicado al ciudadano medio… para poder descartarlo sumariamente como una “teoría de la conspiración”.

Pero si se examina más de cerca, este reconocimiento de la realidad de que los ataques de falsa bandera pueden ser utilizados como casus belli no es tan sorprendente. De hecho, los negadores de la conspiración más ruidosos están muy contentos de convertirse ellos mismos en teóricos de la conspiración cuando hablan de sus enemigos políticos (como Putin o Assad, Putin o Xi y los “antibakunas” o Putin).

En este caso, la teoría postula que Putin y los rusos se han comprometido en una campaña de medios sociales para sembrar la idea de que el gobierno ucraniano se está preparando para atacar a las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. El plan se desarrollaría entonces cuando “operativos rusos entrenados en guerra urbana” (que, asegura la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya han sido desplegados) “utilicen explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas partidarias rusas”. Putin podría entonces utilizar los ataques como pretexto para invadir Ucrania.

Es una teoría de la conspiración muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué pruebas hay que la respalden? Como habrá adivinado, no se presentó prueba absolutamente de ningún tipo durante la sesión informativa en la que se anunció esta sorprendente acusación. No se fíe de mi palabra, lea las declaraciones de Psaki usted mismo y verá que toda la historia se basa en su afirmación de que “tenemos información” de que Rusia se está preparando para hacer esto. O, traducido del Globalese: “Hágannos caso”.

Pero espere, ¡se pone peor! Hace apenas unas semanas, The New York Times informaba de que Estados Unidos y Gran Bretaña están ayudando al gobierno ucraniano a proteger su infraestructura cibernética contra los viles piratas informáticos rusos y, hace apenas unos días, el embajador ucraniano en Estados Unidos dijo a CBS News que Ucrania esperaba que los ciberataques precedieran a una invasión total. Y ahora, ¿no lo sabía?, justo cuando la UE está preparando ejercicios a gran escala simulando ciberataques rusos a las líneas de suministro de Europa, ¡alguien se ha adelantado y ha lanzado un ciberataque contra el gobierno ucraniano!

¿Y quién es ese “alguien”? Oh, venga, ¡no hay tiempo para recoger pruebas! Todos sabemos quién es. Después de todo, los ciberataques contra sus enemigos son una “parte probada y cierta del libro de jugadas ruso” según la buena de Victoria “Que se j*** la UE” Nuland (también conocida como la Sra. de Robert Kagan), y ¿quién no confiaría en ella?

Entonces, ¿es posible que las cosas se estén desarrollando exactamente como afirman Psaki y Nuland? ¿Podría tratarse realmente de una operación rusa cuidadosamente escenificada para preparar el camino hacia una invasión de Ucrania? Por supuesto que es posible. No seamos ingenuos. Putin es un autoritario que está poniendo a Rusia en sintonía con el Gran Reinicio y está dispuesto a escenificar ataques terroristas y a asesinar a sus enemigos con el fin de promover sus propias ambiciones políticas.

Lo mismo puede decirse de Xi y Assad y todos los demás autoritarios que se presentan en ciertas partes de los medios “alternativos” como la “resistencia” a la agenda de la OTAN. Como he articulado muchas veces, los BRICS son una oposición falsa, la infraestructura financiera “alternativa” que la multitud anti-OTAN está estableciendo no es alternativa en absoluto, el ascenso chino económico y militar ha sido deliberadamente diseñado por los mismos intereses financieros que construyeron el imperio estadounidense, los tecnócratas desean abiertamente los poderes autoritarios de la China comunista y la promesa del Cinturón y la Ruta es sólo la diplomacia de la deuda con otro nombre.

Pero hay algo que parece confundir a los que están al tanto de la realidad tridimensional que hay detrás del juego de ajedrez bidimensional: el conflicto geopolítico e incluso militar puede seguir teniendo lugar, incluso en un escenario en el que ambos enemigos no son más que marionetas del mismo titiritero.

Como he expuesto antes, hay un sentimiento muy real de que estamos ya inmersos en la Tercera Guerra Mundial, y esta es la Guerra contra usted. El Poder que no debería estar Establecido está, como sabemos a estas alturas, dispuesto y capaz de hacer lo que sea necesario para mantener su poder y aumentar la centralización del mismo en las manos tecnocráticas de la oligarquía. Si eso significa una quiebra económica, no dude ni por un momento que lo hará. Si eso significa derribar la red mundial (para sustituirla por un sistema más controlado), también. ¿Y la guerra termonuclear? Si ayuda a su agenda, está sobre la mesa.

Este es el elemento del cálculo global que ha sido excluido de la ecuación los dos últimos años y que probablemente vuelva con fuerza este año: la lucha geopolítica. ¿Recuerda que en 2019 los simulacros de duelo y un mundo en llamas por las protestas eran presagios de algunos cambios importantes que iban a tener lugar en el tablero global? Pues bien, esas fuerzas tectónicas no desaparecieron durante la plandemia, simplemente fueron escondidas bajo la superficie por un tiempo. Pero, como una pelota de playa empujada bajo el agua y luego soltada, están saliendo a la superficie una vez más.

Piense en lo que hemos visto sólo en el último mes.

Está la última ronda de conversaciones bélicas sobre Ucrania y el despliegue de fuerzas de la OTSC en Kazajistán sin precedentes.

Está la nueva carrera armamentística de misiles hipersónicos, con China regodeándose de su última versión del “arma maravillosa”, Corea del Norte probando su propio lote y el propio AGM-183A de Estados Unidos fracasando en su tercera prueba… lo que no es más que una excusa para que la Marina aumente su presupuesto de desarrollo y adquisición de armas, por supuesto.

Australia y Japón están firmando pactos de seguridad mientras crecen las tensiones entre EE.UU. y China en Asia Oriental. Mientras tanto, expertos en geopolítica advierten a los planificadores de la política estadounidense que no deben librar una guerra fría en dos frentes (¡elijan un enemigo y quédense con él, por favor!).

Ah, ¿y alguien se acuerda de Afganistán? ¿O de Irak? ¿O de Siria? Parece que todavía hay cosas que suceden en esos lugares, también.

Sí, el mundo es un polvorín en busca de una chispa en este momento, y la plandemia con sus convenientes narrativas de “el virus chino” y “¡nuestras fuerzas están devastadas por la covid!” (¿o es que “nuestras fuerzas están devastadas por las imposiciones de la covid“?) es sólo más combustible para el fuego.

El conflicto o los conflictos venideros serán dirigidos, financiados, gestionados y diseñados por los jugadores de ajedrez 3D, por supuesto, pero eso no significa que dicho conflicto no vaya a ocurrir. La Conspiración de la Primera Guerra Mundial condujo a la Primera Guerra Mundial, después de todo, ¿a qué cree que conducirá la Conspiración de la Tercera Guerra Mundial? Espero que no lo averigüemos este año, pero tengo la sensación de que vamos a oír más sobre geopolítica en 2022 que en mucho tiempo.

James Corbett

(Traducción: es.sott.net)