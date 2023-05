–

Este martes 23 de mayo se cumpli贸 un nuevo aniversario del 芦Matanzazo禄. A continuaci贸n, publicamos un fragmento del libro 鈥淓l pecho en la Ruta鈥, de Nicol谩s Salas (Edici贸n de Leguero y ANRed), donde se reconstruye una de las acciones de masas m谩s importantes de la historia de las organizaciones sociales en la lucha contra el gobierno de la Alianza. El hecho ser谩 parte de la antesala que se configurar谩 en la rebeli贸n popular consagrada en diciembre de 2001. Por ANRed.

El 31 de octubre de 2000 la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Federaci贸n de Tierra y Vivienda (FTV) sal铆an a realizar un corte con acampe en la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova. El 4 de noviembre se levantar铆a la medida ante la promesa del gobierno de la Alianza de otorgar 16 mil planes sociales 鈥 entre provinciales y nacionales -, la realizaci贸n de obra p煤blica en la ciudad y la asistencia alimentaria para 45 mil familias. No faltar谩 mucho para que el incumplimiento sacuda el fr谩gil acuerdo, lo que dar谩 lugar al segundo y m谩s significante de los 鈥淢atanzazos鈥 que se llev贸 a cabo al a帽o siguiente y que represent贸 uno de los hitos piqueteros de principio de siglo.

A continuaci贸n, fragmentos de la reconstrucci贸n del 鈥淢atanzazo鈥, realizada en el libro 鈥淓l pecho en la ruta鈥 de Nicol谩s Salas:

Para mayo (de 2001), el INDEC dio a conocer una desocupaci贸n del 16,4%, m谩s de dos puntos por encima de la registrada en octubre del 2000 (14,7%). La llegada de Cavallo pod铆a generar expectativas en alg煤n sector de la poblaci贸n, pero no en el activismo piquetero que conoc铆an su prontuario e intu铆an lo que se ven铆a.

En este marco, varios factores colaboraron para que las organizaciones matanceras volvieran a la ruta. En principio, el gobierno nacional hab铆a incumplido los acuerdos del primer 鈥渕atanzazo鈥. Adem谩s, hab铆an abierto causas contra D鈥橢l铆a por 鈥渆xtorsi贸n鈥 y 鈥渁sociaci贸n il铆cita鈥. Por su parte, el Consejo de Emergencia[1], del que participaban la CCC y FTV, hab铆a quedado sin efecto luego de que Naci贸n planteara reempadronar los 8.400 planes del distrito, iniciativa que buscaba quitar poder a los movimientos.

鈻讹笍 12 de febrero. Las organizaciones matanceras realizan un corte en la ruta provincial 4. Despu茅s de seis d铆as, la medida termina en una movilizaci贸n al Ministerio de Trabajo. Los resultados son magros y se confirma la decisi贸n del gobierno nacional de mostrarse inflexible ante las protestas.

鈻讹笍 7 de mayo. Los movimientos redoblan la apuesta y montan un piquete en la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, lugar donde cruzan las v铆as del ferrocarril Belgrano Sur. Desde el inicio, el gobierno se mantiene duro y desarrolla la estrategia de confrontaci贸n de los tres pasos: 1) desgastar la acci贸n con el paso de los d铆as; 2) aislarla pol铆tica y medi谩ticamente; 3) reprimirla.

En las dos semanas que lleva el corte, desde el poder pol铆tico se analizan varias alternativas. Amenazan con el avance de la Gendarmer铆a, pero no lograr aislar la medida, sino todo lo contrario, la foguean a煤n m谩s. 鈥淪i vienen por nosotros puede haber muertos de los dos lados鈥, sostiene Alderete. La gente se enardece en la resistencia.

Unos 600 gendarmes se precipitan a 300 metros de los manifestantes. La decisi贸n oficial es tensar al m谩ximo la situaci贸n. En medio de una de las negociaciones que se dan en el lugar, uno de los jefes de la fuerza de seguridad pone el arma sobre la mesa, buscando intimidar a los delegados que no tardan en responder a la provocaci贸n. 鈥淣o se equivoquen con nosotros, porque va a haber muertos de los dos lados鈥, le repiten al uniformado.

El pleno conflicto, se hace presente el jefe comunal local, Alberto Balestrini, quien habla ante los presentes: 鈥淪i van a reprimir al pueblo de la Matanza, van a tener que reprimir a su intendente鈥.

El corte se instala en la agenda medi谩tica nacional y congrega en el lugar a referencias de distintos 谩mbitos. Por la ruta 3, pasan figuras de la pol铆tica y del sindicalismo como Pablo y Hugo Moyano, V铆ctor De Gennaro, Alicia Castro, entre otrxs. A la noche, se desarrollan actividades culturales y musicales a cargo de Teresa Parodi y Rafael Amor, quien estrena 鈥淥lor a goma quemada鈥.

Con el paso de los d铆as, se empieza a instalar una consigna entre la militancia que reparte peri贸dicos partidarios, volantes y participa en asambleas: 鈥淪i gana La Matanza, ganamos todos鈥.

La iglesia define ubicarse del lado del gobierno, a partir del Obispado de San Justo, que explicita p煤blicamente su oposici贸n al corte de ruta. Y no es la 煤nica dificultad que deben afrontar los manifestantes. Infiltrados en la protesta echan soda c谩ustica en una de las ollas populares, lo que desencadena una serie de intoxicaciones e internaciones de varias personas.

Desde la CCC, se calcula que la participaci贸n ronda las 10 mil personas durante la noche y el d铆a en cada una de las jornadas. A esa altura, la estrategia de los tres pasos emprendida por el gobierno es ampliamente derrotada por la persistencia y la masividad de la protesta.

鈻讹笍 El 23 de mayo se firma el acta acuerdo entre el gobierno y las organizaciones, y se da por concluido el asunto. La Alianza sufre una nueva derrota y obliga a su ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, a dirigirse a La Matanza y sacar la bandera blanca ante la euforia popular:

鈥淭ermina mortal, termina con Patricia Bullrich firmando un acuerdo con el gordo (Alderete) y conmigo en el Concejo Deliberante de La Matanza, que se ven铆a abajo, donde estaba Balestrini, que era intendente de Matanza y ten铆a mucho acuerdo con nosotros. Y estaban An铆bal Fern谩ndez, que era ministro de Trabajo de la Provincia y Felipe Sol谩 que era vicegobernador. Todo fue ante 2000 personas adentro del Concejo que se ven铆a abajo gritando 鈥減iqueteros, carajo鈥 en la cara, Bullrich tuvo que capitular y firmar un convenio 煤nico para Matanza鈥[2].

Se da por tierra el reempadronamiento de los planes, al tiempo que se logra una inversi贸n de 150 millones de d贸lares que incluye la apertura del Hospital Evita en el kil贸metro 32, la construcci贸n de cinco escuelas, entre otras obras de infraestructura.

鈥

A lo largo del 鈥淢atanzazo鈥, se mostr贸 de manera expl铆cita la coordinaci贸n entre el eje matancero y el intendente Balestrini.

Esta situaci贸n fue reivindicada por un sector de la CCC, pero cuestionada por otro, particularmente por Carlos 鈥渆l Perro鈥 Santill谩n, que hab铆a viajado desde Jujuy para sumarse al corte.

All铆 se gener贸 un quiebre entre los dos m谩ximos referentes que ten铆a la organizaci贸n, que termin贸 desembocando en el alejamiento paulatino del juje帽o, primero del PCR y luego de la CCC.

Cuando se hace el segundo corte, grand铆simo, yo concurro ah铆, y bueno en una reuni贸n que est谩bamos con Balestrini, me doy cuenta de que el que estaba dirigiendo el tema de la lucha en la ruta 3 era el Intendente. Lo mandaba a Juan Carlos Alderete y a D鈥橢l铆a como si fuesen sus sirvientes a cortar la ruta, a cortar las v铆as. Realmente me pareci贸 terrible que el movimiento piquetero empiece a responder a la pol铆tica tradicional. Desde ah铆 yo ya empec茅 a no aparecer en Buenos Aires[3].

Alderete recuerda aquella diferencia que mantuvo con 鈥渆l Perro鈥 y que incluso gener贸 una discusi贸n en medio del corte de la ruta 3:

Hubo una discusi贸n muy r铆spida con 茅l. 脡l entend铆a que laburgues铆a pas贸 a dirigirnos a nosotros. Y 茅l dec铆a 鈥渘o se negocia nada, qued茅monos ac谩 hasta que caiga el Gobierno鈥 (鈥). Ah铆 comenzaron las diferencias[4].

El matancero reconoci贸 y valor贸 el rol de Balestrini durante el 鈥渕atanzazo鈥, pero neg贸 las acusaciones de Santill谩n respecto a que era 茅l quien dirig铆a el conflicto. Para Alderete, fueron las asambleas realizadas en el lugar y a la vista de todo el mundo donde se definieron siempre los pasos a seguir.

Este debate respecto a los intendentes tambi茅n se dar谩 en la zona sur, a partir de la figura del mandam谩s de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien intentar谩 imitar a su par matancero en la relaci贸n con el MTD-TR. Sin embargo, poco lograr谩 en este sentido ante la intransigencia pol铆tica que manten铆a la organizaci贸n social en el lugar. De hecho, en un corte avalado por el municipio, se lleg贸 a acordar que las organizaciones ceder铆an algunos cupos al municipio, cuesti贸n que nunca llevaron a cabo, dinamitando la posibilidad de construir una relaci贸n entre las partes.

Notas:

[1] Estos consejos exist铆an desde el menemismo y abr铆an el juego a municipios y provincias para co-administrar los planes e intervenir directamente en la distribuci贸n de los recursos que desde la Naci贸n se bajaban a las zonas en conflicto.

[2] Luis D鈥橢l铆a, entrevista para 鈥淓l pecho en la ruta鈥

[3] Carlos 鈥淧erro鈥 Santill谩n, entrevista para 鈥淓l pecho en la ruta鈥

[4] Juan Carlos Alderete, entrevista para 鈥淓l pecho en la ruta鈥