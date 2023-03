–

El 22 de marzo, a las 9.30 h nos concentramos frente a la Asamblea Regional (Paseo Alfonso XIII 53, Cartagena)

Comunicado de la Sección Sindical de CGT en la U.T.E. Transporte Sanitario

CONCENTRACIÓN ANTE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CARTAGENA

El 09/03/2023 se comunica a Delegación de Gobierno que el día 22 de marzo de 2023 se realizará una concentración de 09:30 a 13:00 horas por los siguientes motivos.

Por la precariedad en la prestación del servicio en Ambulancias .

Por incumplimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por la remunicipalización del Servicio Público.

Por incumplimientos laborales.

Hasta en tres ocasiones nos pusimos en contacto con el SMS con el único objetivo de que se recondujeran los incumplimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas. La primera comunicación fue 10 de febrero de 2022, la última 09 de noviembre de 2022. Hasta la fecha el SMS no ha dado señales de vida.



Desde CGT entendemos que la prestación de este servicio público no debe quedar en manos de una empresa privada. La gestión de un servicio público no se debe regir por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir las necesidades sociales.

Los beneficios de una empresa privada, pasan por un deterioro paulatino de estos servicios por ello deben remunicipalizarse, para que se garantice las necesidades sociales y no empeoren las condiciones laborales.

De un tiempo a esta parte y de manera progresiva este deterioro está repercutiendo hasta el punto que está afectando la salud de las/os trabajadoras/es, así lo certifica los resultados de la evaluación psicosocial realizada a las/os compañeras/os de programadas, esta recoge que se está expuesta/o a un alto riesgo de estrés laboral. Después de 4 meses la empresa no ha dado ningún paso para subsanar esta situación. Es más, del lote de urgente no se tiene ningún tipo de información.

Consecuencias:

Las A.N.A., que son Ambulancias no asistenciales, se ven obligadas a realizar tareas de asistenciales ya que a estas últimas les superan los servicios que deben llevar a cabo. Por otro lado, las ANAs pierden su condición de Emergencias debido a que realizan tareas contempladas para las Ambulancias de programadas (altas hospitalarias). Es imposible prestar el servicio en condiciones con un solo Técnico Sanitario.

Las Ambulancias de programadas ante la falta de personal no dan abasto, lo que implica, que deban dejar a las/os pacientes en los centros con hasta 3 horas de antelación cuando el tiempo no debería superar los 30 minutos. Se mezclen pacientes en los traslados sin tener presente el riesgo al que se ven sometidos. De la flota asignada para este servicio un 40% de ambulancias no son utilizadas.



Esta situación se da a nivel regional tanto en programado como en urgente.

Haciendo coincidir el Pleno en la Asamblea General nos concentramos y haremos entrega de un informe a los diferentes partidos políticos y octavillas a las/os ciudadanas/os.