De parte de Nodo50 April 21, 2022 201 puntos de vista

Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022.

El viernes 22 de abril la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones realizará acciones en las principales ciudades del país, con una movilización central que partirá a las 17:00 de Plaza de Mayo hacia Congreso. La jornada, resuelta en las reuniones plurinacionales de la coordinadora, tiene como eje principal el rechazo a la política extractivista llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en beneficio de las mineras y petroleras. Esta orientación de saqueo de nuestros recursos naturales se viene profundizando por el pacto votado con el FMI, que implica un mayor sometimiento y agrava la crisis climática.

Por un lado, la plata que ingresa a partir de la explotación minera y petrolera en nuestro país se va en gran medida al pago de la deuda externa, o las empresas la fugan del país generando ganancias millonarias. Mientras esto trae consecuencias ambientales muy graves, como la contaminación del agua y la tierra, ya sea por los métodos de extracción que usan (por ejemplo el fracking) o por las escasas medidas de seguridad que luego llevan a derrames de petroleo como en Rio Negro.

Mientras Alberto Fernandez aduce que su gobierno está comprometido con el cuidado del ambiente, pero en los hechos busca entregarle el mar argentino a Equinor, petrolera noruega, para que esta realice exploraciones off-shore. Esta práctica fue prohibida en distintos países del mundo por los riesgos que tiene y por el alto impacto que trae para la fauna marina. Por eso el reclamo por un #MarLibreDePetroleras va a tener un lugar destacado en la movilización del viernes.

Por otro lado, pese al enorme rechazo popular que desató la votación de la zonificación minera en Chubut el año pasado, y que obligó al gobernador Arcioni y la Legislatura a dar marcha atrás, ahora vuelven a la carga buscando llevar adelante un proyecto de exploración de uranio que agravaría la crisis hídrica.

Del dicho al hecho hay un paso muy grande. El ajuste que está llevando adelante el gobierno es incompatible con la defensa del ambiente, ya que se viene recortando en áreas críticas como en la preservación de zonas protegidas en un cuadro de aumento de los desmontes, o en el servicio de manejo del fuego cuando tuvimos medio país en llamas. El compromiso del gobierno es con el FMI, las mineras, las petroleras y el agro.

Dos orientaciones en el movimiento ambiental

La movilización convocada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones no va a ser la única que se realice ese día. Las organizaciones ambientales que se fueron integrando al Estado en estos años, como Jóvenes por el Clima y EcoHouse, también organizan su marcha.

Es una convocatoria armada a la medida del discurso verde del gobierno, y por eso da la espalda a las principales luchas del momento. No mencionan la pelea contra la exploración off shore en Mar del Plata, o del pueblo de Chubut contra la megaminería. No es algo novedoso, ya que estuvieron ausentes de las principales movilizaciones por estos temas.

Entre sus consignas se encuentra la demanda por la sanción de la Ley de Humedales, un reclamo fundamental, pero en ningún momento denuncian que el bloqueo proviene del oficialismo y oposición que la vienen cajoneando desde hace años. También está totalmente ausente la denuncia del ajuste fondomonetarista en curso, y las consecuencias que esto trae para el ambiente, como se sinceró el propio ministro Cabandié cuando reconoció que “para pagar la deuda hay que contaminar”.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero nos parece fundamental organizarnos de manera independiente. Por eso llamamos a todxs lxs activistas, a las organizaciones ambientales y estudiantiles a ganar las calles este viernes junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, un espacio que defiende la independencia política del Estado y sus Gobiernos, responsables de la depredación del ambiente.

Comunicado de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones:

Lamentablemente, Jóvenes por el Clima y las organizaciones que lanzaron la convocatoria sin articulación con los territorios, omitieron incluir entre los motivos de la jornada puntos clave como el apoyo a la pelea contra las off shore y el rechazo al acuerdo con el FMI. Algo que va de la mano de la posición que tienen algunas de estas organizaciones de reivindicar un “extractivismo con control estatal”.

Por esto, desde la BFS definimos no darle la espalda a una convocatoria a salir a las calles, pero hacerlo con nuestras propias demandas, de forma independiente de todos los gobiernos, y con una voz propia, que no acalle ningún reclamo ni le niegue el apoyo a ninguna lucha.

Apelamos a la juventud que no se resigna y apoya a las luchas de los territorios, y a todes les compañeres con los que venimos ganando las calles estos años contra el acuerdo porcino y el pacto nuclear con China, contra la Megaminería, el Fracking, el Agronegocio, las Megarepresas y todas las formas de extractivismo, por la Ley de Humedales, por la Prórroga de la Ley 26.160 y el apoyo a los pueblos originarios, apoyando a las fábricas recuperadas que suman la perspectiva ambiental, y por seguir el camino del #Chubutazo y el #Atlanticazo.

¡Sumate este 22A junto a la BFS!