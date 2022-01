–

Asociaci贸n La Comuna

En este enero se cumplen 45 a帽os de una semana tr谩gica, posiblemente la m谩s tr谩gica en el Madrid del posfranquismo, en esa 鈥渕al alabada鈥 transici贸n.

Con motivo del 45 aniversario de los hechos se va a realizar una ofrenda floral el domingo 23 de enero en la plaza donde fue asesinado Arturo Ruiz (Plaza de Soledad Torres Acosta) y un acto en el Teatro del Barrio el d铆a 25 de enero

Asociaci贸n Memoria Hist贸rica Distrito Latina

En un ambiente de represi贸n generalizada e impunidad de la polic铆a y de los pistoleros que la acompa帽aban, el 23 de enero de 1977 era asesinado Arturo Ruiz Garc铆a a tiros de un fascista apoyado por la polic铆a en la manifestaci贸n por la amnist铆a en Madrid.

Arturo era estudiante de BUP. Ten铆a 19 a帽os. Fue asesinado por bandas fascistas actuando impunemente entre la polic铆a. Ocurri贸 en el entorno de la Plaza del Callao, en Madrid. Un disparo por la espalda al coraz贸n acab贸 con su vida.

El Gobierno Civil public贸 esta vergonzosa nota falsificando los hechos ocurridos: 鈥淎 partir de las doce de la ma帽ana de hoy distintos grupos intentaron concentrarse en torno a la plaza de Espa帽a para acudir a una manifestaci贸n que hab铆a sido prohibida por el Gobierno Civil de Madrid sobre cuyas circunstancias violentas se hab铆a advertido a trav茅s de los medios de comunicaci贸n. Ante la agresividad de muchos de tales grupos, que atacaron a las fuerzas de orden p煤blico con c贸cteles molotov, piedras y otros medios, la fuerza p煤blica hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentraci贸n鈥. Horas m谩s tarde y ante los abrumadores testimonios de los testigos, el Gobierno Civil public贸 una segunda nota reconociendo el asesinato de Arturo por personas q actuaban junto a la polic铆a y a las q 茅sta no detuvo tras el asesinato.

Gran cantidad de personas se concentraron en el lugar de la muerte y empezaron a colocar flores y pa帽uelos rojos. La polic铆a carg贸 con brutalidad hiriendo de gravedad a varias personas.

Al d铆a siguiente se convoc贸 una manifestaci贸n de protesta contra el asesinato de Arturo.

En esta manifestaci贸n, Mar铆a Luz N谩jera Juli谩n mor铆a a manos de la polic铆a, que le dispar贸 un bote de humo contra el cr谩neo a quemarropa. Mariluz era alumna de tercer curso de la facultad de Ciencias Pol铆ticas y Sociolog铆a de la Universidad Complutense de Madrid.

La manifestaci贸n en la que muri贸 Mariluz fue una de las muchas que se formaron aquella ma帽ana del 24 de enero en Madrid en protesta por el asesinato el d铆a anterior de Arturo. La manifestaci贸n se inici贸 con el desalojo violento, por la fuerza p煤blica, de algunas facultades de la Universidad Complutense. Seg煤n indicaba El Pa铆s al d铆a siguiente, 鈥淒urante el d铆a de ayer, el paro en las universidades madrile帽as fue pr谩cticamente total. Se podr铆a calcular en unos 100.000 el n煤mero de estudiantes que ha parado, y en m谩s de 30.000 el de personas que han participado en asambleas y concentraciones, mientras otros 115.000 habr铆an tomado parte en las manifestaciones que se desarrollaron a lo largo de toda la ma帽ana鈥 (El Pa铆s 25/1/1977).

Adem谩s de la muerte de Mariluz, se produjeron numerosos heridos. La nota de prensa del Gobierno Civil citada por los peri贸dicos al d铆a siguiente indicaba: 鈥淔rancisco Galera, de veinti煤n a帽os, con traumatismo craneal, conmoci贸n cerebral y fractura del temporal izquierdo. Pron贸stico grave. Con lesiones leves resultaron: Juan Domingo S谩nchez, de dieciocho a帽os; Pedro Lastra, de diecinueve; Angel Izarra, de diecisiete; Laureano Fern谩ndez, de 48; Mar铆a Ester Moreno, de diecinueve, V铆ctor Huezzman, de veinte; Luz Garc铆a Garc铆a, de diecinueve. Todos ellos fueron asistidos en la casa de socorro de Centro. En el centro sanitario de San Bernardo internaron a Manuel Miguel Avil茅s, de veintitr茅s a帽os, y a Jordi B谩rquez, tambi茅n de veintitr茅s a帽os. El pron贸stico de ambos es leve鈥. El rectorado de la Universidad Complutense suspendi贸 las clases en la Universidad como protesta de lo sucedido.

Ese mismo d铆a, 24 de enero de 1977, a las 22,30h de la noche, los abogados Francisco Javier Sauquillo P茅rez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Seraf铆n Holgado de Antonio, Enrique Valdelvira Ib谩帽ez, 脕ngel Rodr铆guez Leal eran asesinados a tiros por pistoleros en su despacho de abogados de CCOO/PCE de Atocha en Madrid. 鈥淭oma este boli, le dijo. 鈥淭e va a hacer falta鈥. Fue un gesto corriente en el tercer piso del n煤mero 55 de la calle Atocha, 鈥, en 1977. Alejandro, joven abogado laboralista, comunista, alto y barbudo, se lo agradeci贸 y meti贸 el bol铆grafo de su compa帽ero 脕ngel en el peque帽o bolsillo de su camisa escocesa. Cuando los dos asesinos cruzaron la puerta, el Inoxcrom metalizado cumpli贸 una labor insospechada. En la segunda oleada de disparos, la bala rebotada que iba a matar a Alejandro no le dio en el estern贸n sino que impact贸 lateralmente en el boli. Y, as铆, por casualidad, se salv贸鈥. (El Mundo 7/12/2018) As铆 relat贸 Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, el 煤ltimo superviviente del despacho (con cuatro balas en el cuerpo), para El Mundo lo ocurrido:

鈥淎 las diez y media de la noche hab铆a en el despacho nueve personas. Y llamaron a la puerta. Se levanta el mejor amigo de Alejandro y abre. Entran dos tipos y le hacen retroceder. Van armados con pistolas. Uno lleva un anorak azul y la cabeza tapada con una capucha; el otro va a cara descubierta. Un tercer hombre espera fuera. -Esas manitas, bien arriba -dice el segundo. 鈥淣os agrupa a Luisja, Enrique, Lola, Francisco Javier, Luis, Miguel y a m铆 en la esquina del vest铆bulo鈥, contin煤a. 鈥淓l otro va registrando los despachos y arrancando los tel茅fonos. Parece que se le escapa un disparo. Trae al vest铆bulo a 脕ngel, que se hab铆a ido 15 minutos antes pero que subi贸 de nuevo al darse cuenta de que se hab铆a olvidado un Mundo Obrero en la oficina, y a Seraf铆n [estudiante en pr谩cticas], que estaba acabando un trabajo en su mesa鈥. El de la cara descubierta pregunta por 鈥渆l de las pecas, el andaluz鈥.

Buscan a Joaqu铆n Navarro, el l铆der sindical que acaba de salir victorioso de una huelga del transporte liderada por CCOO. Luis Javier les dice que no saben nada. Ellos insisten: 鈥淒贸nde est谩 ese Navarro. Es mejor para vosotros que nos lo dig谩is鈥. No piensan los m谩rtires que la cosa va a acabar mal. Piensan que s贸lo quieren asustarles. 鈥淧ero empiezan a disparar salvajemente sobre nosotros. La primera oleada de disparos nos tira a todos al suelo o a los bancos. Y, cuando ya estamos tirados, nos vuelven a rematar. Uno a uno鈥. 鈥淎 m铆 me entra un balazo en el boli que llevo en la camisa y me hace caerme al suelo. Mi compa帽ero Enrique cae sobre m铆. Su cuerpo fue mi 煤ltimo refugio frente a la muerte鈥.

(El Mundo 7/12/2018) El juicio, en 1980, no entr贸, a pesar de los intentos de los abogados de la acusaci贸n, en qui茅n orden贸 a los pistoleros el asesinato.

