–

De parte de Indymedia Argentina September 26, 2022 166 puntos de vista

Manifestaciones en cientos de ciudades del mundo, principalmente, de j贸venes se realizaron este viernes en la Huelga Mundial por el Clima.

La actividad mundial convocada por Friday For Future (Viernes por el Futuro) congreg贸 a miles de j贸venes alrededor de todo el mundo para exigir que 鈥渘uestros gobiernos escuchen las voces de MAPA brindando financiamiento para p茅rdidas y da帽os a las comunidades m谩s afectadas por la crisis clim谩tica鈥.

En K枚ln, Alemania, miles de j贸venes marcharon cantando: 鈥淗uelga en la escuela, huelga en la f谩brica, 隆esa es nuestra respuesta a su pol铆tica!鈥.

En Viena, Austria, los manifestantes exigieron la 鈥渁cci贸n clim谩tica y el fin de los combustibles f贸siles. Nuestros gobiernos est谩n alimentando las crisis globales en lugar de prevenirlas. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema y una transici贸n justa鈥.

Asimismo, en Kenia la convocatoria fue bajo la consigna: 鈥淪e acab贸 el tiempo del bla, bla. Es hora de que los pa铆ses menos afectados por la crisis clim谩tica pongan las palabras en acci贸n. 隆Reparaciones clim谩ticas YA! Justicia Clim谩tica Ahora鈥.

Se realizaron protestas en alrededor de 450 ciudades de Canad谩, la India, Pakist谩n, Alemania, Portugal, Escocia, Estados Unidos, M茅xico, Italia, Jap贸n, Argentina, Bangladesh, Espa帽a, Suecia, Venezuela, Chile, Nueva Zelanda, Rep煤blica Democr谩tica del Congo, Dinamarca, Kenia, Austria, Hungr铆a y Francia.

Kitale, Kenya It is absolutely unfair that we are reeling from the effects of the climate crisis when our carbon emissions are negligible. Cut the crap, we want climate reparations. #LossandDamageFinance #FFFKE #LaudatoSi #LossandDamageFinance pic.twitter.com/sVhMrIYBJE 鈥 Fridays For Future Kenya Official (@fridays_kenya) September 23, 2022

Without consideration of the #LossAndDamage caused by this continued inaction we risk putting up more people and communities to suffer extreme climate conditions. Today #GlobalClimateStrike action at Mambo Water Falls. #PeopleNotProfit @GretaThunberg @Fridays4future @FFFMAPA pic.twitter.com/H1NV7j8LWd 鈥 Fridays For Future 鈥 Sierra Leone (@FFF_SierraLeone) September 23, 2022

School striking outside Parliament today, trying to get the politicians to clear up their mess and give us a future! pic.twitter.com/AEBZzSMzWi 鈥 Climate Worrier (@ClimateWorrier3) September 23, 2022

In 2021 Canada one of the G7 nations promised around 5.3 billion dollars for climate finance to the countries most affected by the climate crisis, however the money is not coming with the speed and urgency that we need. pic.twitter.com/DG18fDXErw 鈥 Adriana Calderon- #VidaContraCapital. (@adrianacalh28) September 23, 2022

19.000 Menschen in Hamburg auf der Stra脽e beim #Klimastreik.

Unfassbar in diesen Zeiten! pic.twitter.com/IB3nQZrPc7 鈥 Fridays for Future Hamburg 鈿擄笍 (@fff_hamburg) September 23, 2022

Global Climate Strike makes it way down to Parliament in Edinburgh!! 鉁娾湂 #ClimatsStrike #TheKidsAreNotAlright #FridaysForFuture pic.twitter.com/mU5uBNcjdo 鈥 FFF Scotland (@FFF_Scotland) September 23, 2022

Global Climate Strike makes it way down to Parliament in Edinburgh!! 鉁娾湂 #ClimatsStrike #TheKidsAreNotAlright #FridaysForFuture pic.twitter.com/mU5uBNcjdo 鈥 FFF Scotland (@FFF_Scotland) September 23, 2022

ON SEPTEMBER 23RD, WE WILL STRIKE FOR CLIMATE REPARATIONS AND JUSTICE! We demand that our Governments listen to MAPA voices by providing Loss & Damage Finance to the communities most affected by the climate crisis. Find out more: https://t.co/3EVNXpTM4k #PeopleNotProfit pic.twitter.com/S8dshzDX9G 鈥 Fridays For Future (@Fridays4future) July 22, 2022

Fuente: https://redeco.com.ar/internacional/mundo/37049