馃摚 Este m茅rcores 24 de marzo 谩s 20hs. v茅monos no MARCO en solidariedade coas mulleres turcas ante a grav铆sima decisi贸n do goberno turco de retirarse do Convenio de Estambul.

Respectando coma sempre as medidas de seguridade, con distancia de seguridade e mascarillas obrigatorias, pero presentes nas r煤as porque cando tocan a unha, ainda a milleiros de quil贸metros, respostamos todas!