Tras una fase de asambleas

en centros de estudios de todo el pa铆s, la voluntad del estudiantado es

clara: caminar hacia la huelga y empujar hacia un nuevo ciclo de

movilizaci贸n y protesta. Convocamos, en este sentido, Huelga General

Estudiantil para el pr贸ximo 24 de marzo.

El pasado 19 de noviembre el Congreso aprob贸 la reforma educativa del Gobierno, la LOMLOE

que se basa en su mayor铆a en la recuperaci贸n, con ciertos cambios, de

la anterior Ley Org谩nica de Educaci贸n, impulsada y aprobada en el a帽o

2006 por el entonces gobierno del PSOE.

Esta ley se caracteriza, al igual que la LOMCE, por haberse realizado a espaldas de la comunidad educativa.

No debemos de olvidar que durante su primera tramitaci贸n, el debate del

proyecto se realiz贸 鈥渆ntre c煤pulas鈥, en espacios a los que la gran

mayor铆a de la comunidad educativa dif铆cilmente puede hacer llegar su

voz, en los que se encuentra infrarrepresentada y cuyo car谩cter es como

m谩ximo consultivo. Durante la segunda tramitaci贸n, cualquier trato con

la comunidad educativa y sus representantes se ha desechado de antemano.

La ausencia de la participaci贸n de los trabajadores docentes y

no docentes, estudiantado y familias en la redacci贸n es patente a lo

largo de todo el texto, que se queda en medidas esencialmente est茅ticas y

no recoge sus principales reivindicaciones.

Por ello, desde el Frente de Estudiantes no podemos m谩s que

denunciar el car谩cter continuista de la LOMLOE con respecto a la

legislaci贸n anterior (LOE y LOMCE) que sent贸 las bases de la

mercantilizaci贸n y privatizaci贸n de la educaci贸n p煤blica. Se

trata de una ley que, en l铆nea con la pol铆tica de gestos del gobierno,

deroga algunas de las medidas m谩s medi谩ticas e impopulares de la LOMCE

sin atacar, y de hecho reforzando, la estructura esencial que esta vino a

implantar en el sistema educativo, someti茅ndolo a los intereses de

producci贸n de mano de obra del mercado.

De esta forma, las medidas m谩s difundidas por el gobierno han sido la

eliminaci贸n de las rev谩lidas, de las titulaciones diferenciadas de la

ESO, de la religi贸n computable y de la 鈥渄emanda social鈥 como argumento

para la apertura de centros concertados adem谩s de otros beneficios

asociados a estos . Son todas medidas positivas pero que, al

final, no atacan la base de los problemas que aquejan hoy d铆a a la

escuela p煤blica y ni siquiera revierten en lo esencial las realidades a

las que se refieren. Si bien se eliminan las rev谩lidas se

mantienen e implantan diversas pruebas externas que, realizadas sin

compromisos ni toma de responsabilidad por la Administraci贸n, y con el

acceso p煤blico de los datos, inciden en la guetificaci贸n de los centros

m谩s desfavorecidos y en la culpabilizaci贸n de los cuerpos docentes, que

deben lidiar con complicadas situaciones socioecon贸micas y culturales

junto a la falta de medios y personal.

Por otro lado, aunque se eliminen las titulaciones diferenciadas, se

mantienen los itinerarios en la ESO como base de una estructura que,

junto a la FP B谩sica, no busca acompa帽ar, ayudar e impulsar el m谩ximo

desarrollo del alumnado, sino separarlo atendiendo a su

rendimiento acad茅mico para expulsar progresivamente a los estudiantes

con m谩s problemas hacia el mercado laboral. En este sentido, la

estructura y el papel que juegan la Formaci贸n Profesional y el

Bachillerato en la discriminaci贸n del alumnado por rendimiento y en la

adaptaci贸n de la oferta educativa a las necesidades del mercado no se ha

modificado un 谩pice. La Selectividad continuar谩 siendo el filtro

segregador que juega su papel no s贸lo en la expulsi贸n de la clase obrera

de los estudios superiores. sino que impide la formaci贸n del

estudiantado en base a criterios de desarrollo personal y para la

satisfacci贸n de las necesidades del conjunto de la sociedad.

El papel y la financiaci贸n de la escuela concertada ha sido quiz谩s el

punto m谩s atacado de la ley por parte de la patronal de la educaci贸n

privada al retirarle algunos de los privilegios que les di贸 la LOMCE. Sin

embargo el papel de la privada c贸mo alternativa, con su posibilidad de

acogerse a los conciertos y el deber de la Administraci贸n en su

financiaci贸n quedan firmemente establecidos en la ley y tambi茅n en los PGE en los que, de hecho, se incrementar谩 la financiaci贸n a la concertada.

Por ello, las provocaciones de quienes se han beneficiado del negocio

de la concertada que sin duda suscitan nuestra m谩s absoluta repulsa, no

deben llevarnos a apoyar el proyecto del gobierno que, lejos de querer

acabar con la concertada, apuntala su papel en el sistema educativo

espa帽ol.

Fuera del texto queda la situaci贸n del profesorado y la del personal de apoyo y orientaci贸n. No

se plantea ninguna mejora de las condiciones laborales ni de las

ratios: tanto las de las aulas como las de los equipos de orientaci贸n se

mantienen como hasta ahora. M谩s sorprendente es dejar todo

esto de lado cu谩ndo la pandemia ha supuesto una verdadera explosi贸n de

la crisis en la que ya estaba sumida la educaci贸n p煤blica. En vez de

mejorar las condiciones y apoyar a los centros en la elaboraci贸n de

planes de acompa帽amiento, para combatir el abandono escolar que se est谩

multiplicando con la pandemia se rebajan las expectativas, camufl谩ndose

los datos y situ谩ndose menos exigencias acad茅micas. Los docentes quedan

fuera de cualquier participaci贸n tanto en la elaboraci贸n curricular como

en la propia direcci贸n de los centros, que sigue siendo dictada por la

Administraci贸n a trav茅s de directores elegidos a dedo.

Para abrir m谩s la puerta a la privatizaci贸n educativa si que hay, sin embargo, espacio.

Llaman la atenci贸n dos elementos: el primero, la posibilidad de

financiaci贸n externa a la administraci贸n de la ense帽anza p煤blica; y el

segundo, la posibilidad de que agentes, de nuevo, externos a la

administraci贸n proporcionen recursos incorporados a las plataformas

digitales. As铆, la digitalizaci贸n educativa (que en abstracto

no es negativa y aporta tecnolog铆a que podr铆a colocarse al servicio de

las necesidades educativas) se concreta en la apertura de nuevas v铆as de

privatizaci贸n y presencia directa de grandes monopolios, empresas y

bancos, en el sistema educativo. La nueva Ley Cela谩 no hace sino

cristalizar esta v铆a tan explorada ya durante el confinamiento en cuerpo

legal.

En 煤ltimo lugar, pero no menos importante, la ley abre la puerta a la

creaci贸n de un nuevo mercado en la escuela p煤blica. Ante el definitivo

crecimiento que ha vivido la educaci贸n infantil en los 煤ltimos a帽os

dedica un apartado al refuerzo de su papel que, sin embargo, no asegura

su oferta obligatoria por parte de los poderes p煤blicos. As铆, se

posibilita que ante el aumento de la demanda posibles externalizaciones

o recortes entreguen el sector a la b煤squeda de beneficios del sector

privado, tal como ha venido sucediendo con la FP.

En conclusi贸n, la LOMLOE constituye un proyecto legislativo ajeno al estudiantado y al conjunto de la comunidad educativa.

Elaborado a sus espaldas, no recoge sus principales reivindicaciones,

demandas y propuestas, sino que se limita a realizar una declaraci贸n de

intenciones que, a lo largo del texto, no se ve concretada en medidas

espec铆ficas que tengan en cuenta en su aplicaci贸n las condiciones y

necesidades actuales de la educaci贸n p煤blica. Sus principales

medidas no son m谩s que meras pinceladas est茅ticas que no hacen m谩s que

retocar una estructura que se mantiene y contin煤a y que sit煤a, a todo el

sistema educativo, al servicio de las exigencias del mercado espa帽ol y

europeo.

Desde el Frente de Estudiantes, por todo ello, llamamos al

conjunto del estudiantado y de la comunidad educativa a no posicionarse

bajo el pabell贸n de quien, en 煤ltima instancia, apuntalar谩 un sistema

educativo al servicio del inter茅s privado. Llamamos al conjunto

de la comunidad educativa, que estos meses tanto hemos tenido que pagar

las consecuencias del desmantelamiento de la escuela p煤blica, a plantar

cara y luchar por sus reivindicaciones. Sabemos que esa es la 煤nica

manera de conseguir victorias y mejoras en nuestras condiciones de

estudio y trabajo. Pero adem谩s, llamamos a situar esa lucha bajo

la bandera de una educaci贸n 100% p煤blica y de la que nadie pueda hacer

negocio, una educaci贸n que, adem谩s, responda a las necesidades del

pueblo trabajador y en cuya construcci贸n y desarrollo seamos nosotros,

la comunidad educativa, el pilar fundamental.