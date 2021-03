–

Por Mariano Pacheco (Director del instituto Generosa Frattasi)

鈥淣unca fuimos tan libres como durante la ocupaci贸n鈥, escribi贸 alguna vez un provocativo Jean Paul Sartre para hacer referencia a la vida en Par铆s, bajo el nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial.

Es que para la mirada existencialista, la libertad se juega en situaci贸n y, en medio de situaciones l铆mites 鈥揷omo la tortura, por ejemplo, pero tambi茅n bajo dictaduras y reg铆menes autoritarios鈥 cada decisi贸n contribuye a forjar un proyecto a partir del cual el ser humano se define y experimenta (o no) algo de autenticidad en su paso por este mundo.

Es la obsesi贸n de las y los escritores y fil贸sofos que atravesaron semejante tragedia europea: 驴ser铆an capaces de resistir la tortura? 驴Qu茅 estuvieron dispuestos a hacer para fomentar e intensificar la resistencia? 驴Que no hicieron y qu茅 consecuencias tuvo esa inacci贸n? Es el tema tratado de manera magistral por Simone de Beauvoir en su novela La sangre de los otros.

Tratados y narrativas, las existencialistas, que marcaron a toda una generaci贸n: la de las y los intelectuales que en Argentina leyeron las traducciones de la editorial Losada, en libros que se vendieron por miles en la Avenida Corrientes, antes que la Naci贸n padeciera un proceso que la reorganizara sobre nuevas bases.

Despu茅s, cuando los militares se replegaron y las atrocidades tomaron un mayor estado p煤blico, los dichos-sorpresa, las miradas distra铆das, la construcci贸n progresista del relato sobre el horror, centrado en el horror, como reverso angelical de la canalla teor铆a de los dos demonios.

驴Qu茅 ha pasado? 驴C贸mo ha pasado? 驴C贸mo fue posible?

Nadie lo dice, pero todos lo saben: la dictadura c铆vico-militar fue posible por una mezcla de complicidad, y apoyo impl铆cito, m谩s all谩 del reducido apoyo explicito. Como lucidamente escribi贸 Pilar Calveiro en su ya cl谩sico libro Poder y desaparici贸n, el Proceso de Reorganizaci贸n Nacional no fue una 芦extra帽a perversi贸n, algo ajeno a la sociedad argentina y su historia鈥.

Frente a ese horror militar, y esa complicidad o apoyo civil, los derechos humanos, el valiente accionar de un grupo de mujeres que salieron a reclamar por sus hijos e hijas que ya no estaban, 芦ni muertos ni vivos禄, simplemente desaparecidos, seg煤n las palabras del propio presidente de facto Jorge Rafael Videla.

Y luego la derrota, y el travestismo de los intelectuales revolucionarios 鈥撯渢ravestismo鈥, como dir铆a Antonio Gramcsi, y aqu铆 pedimos paciencia a quienes leen este texto, porque el concepto expresa de manera cabal un proceso que requiere no hacer extrapolaciones en relaci贸n a las actuales y m谩s recientes luchas por la diversidad鈥. La derrota de las apuestas revolucionarias, y tambi茅n, el memorialismo como moral, frente a la memoria como campo de batallas pol铆ticas y culturales. El memorialismo como refugio progresista ante la imposibilidad de poner en pie un proyecto que recupere la iniciativa estrat茅gica, y vuelva a discutir el Poder Real, como suele se帽alar mi amigo y compa帽ero Mariano Rodolfo Mart铆n. El memorialismo progresista como reafirmaci贸n del Nunca M谩s: al terrorismo de Estado, pero tambi茅n a la Revoluci贸n. La Revoluci贸n, atr谩s, en el pasado. Por delante s贸lo aquello que permanece en los estrechos m谩rgenes de la democracia鈥 de la derrota.

Por eso en este homenaje a quienes nos antecedieron en las luchas y fueron arrancados de este mundo por el criminal odio clasista, quisiera destacar nuestra admiraci贸n por las Abuelas que salieron a rastrear el destino de sus nietos y nietas 鈥揺sos beb茅s arrancados a sus madres en ilegal cautiverio鈥, s铆, por supuesto; y nuestra admiraci贸n y homenaje a las Madres que salieron a caminar y patear puertas para exigir la aparici贸n con vida de sus secuestrados hijos e hijas militantes鈥 Pero tambi茅n, nuestro gesto por destacar a las Madres/Abuelas, militantes ellas tambi茅n incluso antes del secuestro de sus hijas e hijos, parte ellas de un pueblo con largas historias de luchas. Y nuestro homenaje a los grandes olvidados de esta historia, nuestra historia: las y los combatientes que enfrentaron la dictadura armas en mano, ejerciendo el leg铆timo derecho a la resistencia. Resistencia guerrillera que no hubiese tenido ning煤n sentido si no hubiese existido asimismo una intensa lucha obrera, no s贸lo desde las huelgas generales de 1979, sino incluso desde el mism铆simo 24 de marzo de 1976, con las huelgas parciales, el trabajo a tristeza y los sabotajes.

No nos transformamos en lo que somos sino mediante la negaci贸n, 铆ntima y radical, de lo que han hecho de nosotros, escribi贸 un Sartre ya m谩s viejo, pero m谩s radicalizado, en esa proclama (el pr贸logo al libro Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon) en apoyo al pueblo argelino que luchaba por liberarse de la opresi贸n colonial francesa.

Lo que han hecho con nosotros, como pueblo, las clases dominantes, es arrebatarnos la vocaci贸n, la convicci贸n, la voluntad de querer tomar el cielo por asalto.

La negaci贸n, 铆ntima y radical de aquello, desde una filosof铆a militante como la que queremos rescatar aqu铆, ser谩 contribuir a que el punto de vista popular, con su deseo de cambio y su mirada realista, vuelva a situar la mirada en el infinito鈥 y m谩s all谩.

* Transcripci贸n de la editorial del #episodio2 de La parte maldita. Filosof铆a Errante y Sucio Rock, programa que se emite todos los jueves,de 14 a 15 horas, por Radio Gr谩fica de Buenos Aires

