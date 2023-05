–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 21, 2023 212 puntos de vista

Grup Antimilitarista Tortuga.

El viernes 24 de mayo, como todos los d铆as 24 de mes (d铆a en que comenz贸 la invasi贸n) volveremos a concentrarnos en diferentes ciudades en reclamaci贸n de la Paz para Ucrania. Como es sabido, nuestro acto solicita un inmediato alto el fuego a las partes implicadas en el conflicto, el cese de env铆o de armamento a cualquiera de los contendientes, el apoyo a las personas objetoras y desertoras que no desean participar en esta guerra y el inicio de conversaciones diplom谩ticas que busquen superar el conflicto negociando los acuerdos m谩s satisfactorios y posibles para cada parte enfrentada.

La concentraci贸n de Elx ser谩 el viernes 24 de mayo a las 20鈥00 horas en la Pla莽a i Baix. Volveremos a contar con una mesa informativa para que quien lo desee pueda redactar cartas pidiendo la Paz, que ser谩n enviadas a las embajadas de la Federaci贸n Rusa y de Ucrania en Espa帽a. Tambi茅n volveremos a aprovechar el encuentro para reflexionar sobre alg煤n otro conflicto armado de los que, tristemente, asolan a la humanidad.

El acto de Elx, al que est谩 invitado quien quiera participar, est谩 convocado por CNT Elx, El Margall贸-Ecologistes en Acci贸, CCOO Vinalop贸-Vega Baja, Grup Antimilitarista Tortuga, Talaiola (Ecologistes en Acci贸 de Santa Pola) y Atacc Pais Valenci脿. Somos receptivas a que otros colectivos que lo deseen puedan a帽adirse como convocantes.

Por 煤ltimo, recordamos que esta convocatoria se celebra tambi茅n en otras localidades, por ejemplo, Val猫ncia: https://mocvalencia.info/index.php/…





Paremos la guerra de Ucrania. 隆Negociaci贸n Ya!

Un d铆a 24 comenz贸 la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia.

Desde entonces miles de personas han perdido su vida, sus viviendas y propiedades. Muchas han quedado mutiladas, otras han tenido que exiliarse. Algunas han sido encarceladas o ejecutadas extrajudicialmente por encontrarse en el lado no conveniente de la frontera o por negarse a formar parte de la carnicer铆a militar.

Adem谩s, 驴qu茅 guerra moderna no va acompa帽ada de un ecocidio? En todas las guerras quienes m谩s sufren y mueren son inocentes y la actual guerra de Ucrania no es una excepci贸n. Cuando decimos inocentes no s贸lo estamos hablando de seres humanos, que tambi茅n, sino de bosques, animales, ecosistemas enteros que se ven destruidos por el fuego, productos qu铆micos, explosiones… aniquilados por la codicia de unos pocos seres humanos.

Como personas responsables de dejar un mundo m谩s sano y justo a nuestros descendientes, exigimos a los contendientes y a quienes les apoyan, que se produzca inmediatamente un alto el fuego y comiencen negociaciones para parar esta guerra ecocida y criminal y encontrar una soluci贸n justa y satisfactoria para las partes enfrentadas.

La espiral de la guerra no es f谩cil de detener pero si, al menos, no lo intentamos, puede que esta batalla y otras similares que la contin煤en se mantengan hasta que no quede ning煤n contendiente ganador y, adem谩s de muchas vidas humanas, de nuestras econom铆as, perdamos todo nuestro ecosistema com煤n, no ya por el terrible cambio clim谩tico, sino por un apocalipsis nuclear.

Basta de jugar con la vida tantas personas, as铆 como con la de miles de millones de seres vivos que no entienden lo que est谩 pasando pero igualmente sufren y mueren.

Hoy alzamos nuestra voz en esta concentraci贸n pero vamos a continuar hasta parar la guerra. Lo haremos en este mismo lugar el d铆a 24 de cada mes. Esperamos el apoyo de todas las personas convencidas de que ya han sufrido y muerto demasiados inocentes.

Como dec铆amos, pedimos a las partes contendientes y a todas las instancias extrajeras que apoyan a unas y otras, el cese inmediato de los combates y el inicio de conversaciones de Paz que puedan conducir este conflicto a una salida negociada y justa. Entretanto, denunciamos el escandaloso negocio de la industria b茅lica, principal beneficiaria de la situaci贸n, y la complicidad de los estados de Occidente. Exigimos al gobierno espa帽ol el cese de todo env铆o armament铆stico o de cualquier tipo de apoyo militar a esta contienda. Nos solidarizamos con los movimientos que, tanto en Ucrania, como en Rusia y Bielorrusia, se oponen a la guerra y tratan de extender redes para apoyar a las personas objetoras de conciencia y desertoras de la misma. Pedimos a nuestros gobiernos europeos que dichas personas que se niegan a participar en la carnicer铆a y, a causa de ello, son perseguidas y encarceladas en sus pa铆ses, puedan recibir aqu铆 la justa acogida que merecen.

Recordamos que estamos enviando cartas a las embajadas de Rusia y Ucrania para expresar nuestra postura en favor del di谩logo y la paz. Pod茅is acercaros a nuestra mesa informativa y redactar vuestro propio escrito.

PAREMOS EL ECOCIDIO, PAREMOS LA MATANZA, PAREMOS LA DESTRUCCI脫N, PAREMOS LA GUERRA, 隆NEGOCIACI脫N YA!

Elx, 24 de mayo de 2023