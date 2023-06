–

Las muertes en las fronteras evidencian la buena salud del sistema racista, capitalista y patriarcal que deshumaniza a parte de la poblaci贸n para garantizar el bienestar de las sociedades europeas.

El s谩bado 24 de junio se cumpli贸 un a帽o de la masacre de Melilla donde al menos 40 personas perdieron la vida tras una acci贸n coordinada por los Gobiernos de Espa帽a y Marruecos. Distintas organizaciones sociales denuncian que cientos de personas sufrieron graves violencias como denegaci贸n de auxilio, torturas, tratos crueles y degradantes. En la actualidad 77 personas contin煤an desparecidas. En distintas partes del territorio se han convocado concentraciones para exigir justicia.

No solo se ha cumplido un a帽o de la masacre sino tambi茅n un a帽o de impunidad de los actores pol铆ticos responsables de tales muertes. Responsabilidad que pesa no solo sobre los ejecutores materiales de las violencias sino tambi茅n sobre quienes la autorizaron y sobre quienes, posteriormente, garantizaron el encubrimiento de los hechos. No se nos olvida, por ejemplo, que Podemos pact贸 con el PSOE para defender la actuaci贸n de Grande- Marlaska a cambio del apoyo a Irene Montero cuestionada por la llamada ley del solo s铆 es s铆.

Tampoco se nos olvida la indiferencia de los movimientos sociales, en especial del feminismo y de disidencias sexuales, que mantuvieron sus jornadas celebratorias 鈥渄el orgullo鈥 sin realizar ning煤n tipo de referencia a la masacre ocurrida solo unos d铆as antes en su frontera, salvo contadas excepciones. De hecho, en algunos espacios la consigna de 鈥渙rgullo de pa铆s鈥 sonaba como un insulto frente al dolor de tantas personas y comunidades que viven en este territorio y enfrentan de manera cotidiana el racismo social e institucional.

As铆, asistimos a la normalizaci贸n de las muertes de personas como resultado de las pol铆ticas migratorias europeas. Seg煤n documenta UNITED Against Refugee Deaths, en 30 a帽os estas pol铆ticas produjeron la muerte de 52.760 personas. Estos cr铆menes ponen en evidencia la buena salud del sistema racista, capitalista y patriarcal que deshumaniza a parte de la poblaci贸n para garantizar el bienestar de las sociedades europeas. En especial, de aquellas personas que encajan con el modelo blanco de ciudadan铆a.

Tambi茅n ponen en evidencia el car谩cter eminentemente colonial de los sistemas democr谩ticos occidentales en los que vivimos. En el caso del Reino de Espa帽a, la violencia ejercida sobre las personas migrantes y la impunidad de los actores pol铆ticos responsables no responde al 鈥渕al funcionamiento de la democracia鈥, sino de una institucionalidad colonial, capitalista y patriarcal operando correctamente. En este sentido, Breny Mendoza explica c贸mo las democracias occidentales funcionan como un dispositivo del poder colonial construido a partir de la conquista de Am茅rica que contin煤a vigente en nuestros d铆as. Las democracias se constituyeron a partir de la usurpaci贸n de los territorios colonizados y de los derechos de las gentes del mundo, a trav茅s de guerras coloniales, de la destrucci贸n violenta de otras formas de gobierno y de sus organizaciones sociales.

En su libro Colonialidad, g茅nero y democracia, se帽ala que es cada vez m谩s urgente reconocer los or铆genes coloniales e imperiales de la democracia occidental. Esto no solo porque occidente redobla sus esfuerzos en imponerse a trav茅s de la violencia y la guerra, sino tambi茅n porque muchos pueblos oprimidos 鈥渃ontin煤an apostando a un modelo democr谩tico, que en esencia, depende de su exclusi贸n, eliminaci贸n y opresi贸n鈥.

En 茅pocas electorales como las actuales, que algunos llaman 鈥渓a fiesta de la democracia鈥, sus reflexiones son fundamentales para comenzar a construir horizontes que vayan m谩s all谩 de las mismas pol铆ticas e instituciones de muerte instauradas hace mas de 500 a帽os.

