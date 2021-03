–

En un discreto pie de p谩gina, un informe de diciembre de 2020 de la Procuradur铆a de Cr铆menes contra la Humanidad deja caer un dato alarmante: desde que se reactivaron las causas, 39 investigaciones judiciales fueron archivadas antes de llegar a juicio oral por la muerte de todos los acusados. 驴Qu茅 va a pasar con las causas abiertas cuando los dinosaurios vayan (por fin) a desaparecer? 驴Se llevar谩n la verdad a sus tumbas? El planteo de un fiscal en La Plata y una masacre de 1924 en Chaco abren una oportunidad. Por David Nudelman 鈥 Fotos: Mat铆as Adhemar (Perycia).

Esa ma帽ana del 10 de diciembre, no se despert贸 a desayunar. Lo encontraron muerto en la dependencia de la prefectura Naval del partido bonaerense Tigre donde estaba detenido, cuatro d铆as antes de que se conociera la sentencia. H茅ctor Febres 鈥揷onocido tambi茅n como 鈥淓l gordo Daniel鈥 o 鈥淪elva鈥濃, autor de secuestros y torturas, encargado de la maternidad que funcionaba en la ESMA, era el 煤nico acusado del que era el primer juicio por los cr铆menes cometidos en el centro clandestino de detenci贸n m谩s grande de la 煤ltima dictadura militar. La sentencia nunca lleg贸. La autopsia determin贸 que falleci贸 por un paro cardiorrespiratorio y en su cuerpo se encontraron restos de cianuro. La justicia liber贸 de culpa a los prefectos responsables de cuidarlo y qued贸 la incertidumbre sobre si se trat贸 de un suicidio o si lo asesinaron antes que rompiera el pacto de silencio. En un escrito presentado por su defensa al comienzo del juicio, Febr茅s se hab铆a quejado de ser el 煤nico sentado en el banquillo y que no se convocara a sus oficiales superiores.

鈥淓l juicio m谩s importante que se iniciaba contra la Marina, lo empezaron con 茅l que ni siquiera era marino, era prefecto 鈥揷uenta a Perycia Carlos 鈥楨l Sueco鈥 Lordkipanidse, una de las cuatro v铆ctimas querellantes en ese proceso que juzgaba a Febres por torturas y privaci贸n ileg铆tima de la libertad鈥. 脡l era el encargado del reparto de los beb茅s, y se llev贸 eso a la tumba鈥.

En un informe publicado ayer, la Procuradur铆a de Cr铆menes contra la Humanidad se帽al贸 que, de las 3490 personas bajo investigaci贸n en los juicios iniciados tras la anulaci贸n de las leyes de impunidad, 1661 se encuentran libres, 859 detenidas 鈥636 con prisi贸n domiciliaria鈥, 29 pr贸fugas y 941 fallecieron. De ese 煤ltimo grupo, 715 murieron antes de o铆r la sentencia. Seg煤n otro dossier del mismo organismo, presentado en diciembre de 2020, 39 causas fueron archivadas en la etapa de instrucci贸n por el fallecimiento de todas las personas imputadas, aunque puedan estar condenadas en otras causas. Es que el C贸digo Penal plantea la extinci贸n de la acci贸n penal cuando se presentan determinadas circunstancias que impiden su ejercicio. Una de ellas: la muerte del imputado.

Tom谩s vuelve de la escuela y pide el celular.

-Primero merend谩 y despu茅s mir谩s el celu.

Pero no hace caso. Cuenta que tiene que escuchar una lista de canciones que arm贸 su maestro de m煤sica por la semana de la memoria.

-Son canciones de Charly Garc铆a y Rub茅n 鈥淏leids鈥 鈥搇o dice como si Blades se pronunciara en ingl茅s.

Agarra el tel茅fono y empieza a sonar un piano firme y sentencioso. En oposici贸n, como salida desde otro parlante, una voz dulce inunda la cocina y cubre la casa con un clima de nostalgia. Desde alg煤n lugar, hace unos 38 a帽os, en el ocaso de la dictadura, Charly Garc铆a canta:

Los amigos del barrio pueden desaparecer /

Los cantores de radio pueden desaparecer /

Los que est谩n en los diarios pueden desaparecer /

La persona que amas puede desaparecer /

Los que est谩n en el aire pueden desaparecer en el aire

Los que est谩n en la calle pueden desaparecer en la calle /

Los amigos del barrio pueden desaparecer /

Pero los dinosaurios van a desaparecer.

A 45 a帽os del golpe, los organismos de derechos humanos, las v铆ctimas y sus familiares miran con preocupaci贸n lo que denominan la 鈥渋mpunidad biol贸gica鈥. Temen que con la muerte de los acusados se sepulte cualquier posibilidad de acercamiento a los hechos que a煤n se investigan. Los juicios llegaron treinta a帽os despu茅s de ocurridos los hechos, tras la anulaci贸n de las leyes de impunidad 鈥搇eyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos鈥. A eso se le sumaron las demoras en diferentes instancias del proceso, sobre todo en la etapa recursiva, en la que los acusados y sus defensas pueden recurrir las sentencias dictadas por los tribunales federales y postergan la consolidaci贸n de la condena. En 2018, la Procuradur铆a de Cr铆menes contra la Humanidad cuantific贸 en cinco a帽os y medio el tiempo que suele transcurrir desde el requerimiento de elevaci贸n a juicio 鈥揺s decir, cuando el fiscal y juez de instrucci贸n consideran concluida la investigaci贸n- hasta lograr una sentencia firme. A ese ya largo proceso, a veces se le suma el tiempo adicional del 鈥渆spiral recursivo鈥, como bautiz贸 la Procuraci贸n al mecanismo en el que los estamentos superiores 鈥搇a C谩mara Federal de Casaci贸n, los tribunales orales e incluso la propia Corte Suprema- devuelven los expedientes a los tribunales inferiores para que dicten nuevas sentencias o profundicen ciertos aspectos de la pesquisa, lo que abre la posibilidad de nuevos planteos de las defensas de represores y nuevas revisiones por parte del m谩ximo tribunal penal.

鈥淪i bien existe una gran voluntad en muchas de las personas que trabajan en el sistema de justicia, si med铆s cu谩nto tarda un juicio hasta que la sentencia quede firme, son tantos a帽os que tambi茅n son un nuevo da帽o鈥, dice Juan Mart铆n Nogueira, Auxiliar Fiscal Federal de la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, preocupado en que 鈥渆l fallecimiento de los acusados no signifique que la Justicia no pueda llegar en alguna medida la verdad de lo sucedido, en cuanto a la circunstancia de tiempo, modo y lugar, y tambi茅n sobre las responsabilidades鈥.

En di谩logo con Perycia, el fiscal federal de La Plata explora las posibilidades t茅cnicas que permitir铆an enmendar la encrucijada biol贸gica en que decantaron tantos a帽os de impunidad: 鈥淗ay que buscar la manera para que, a pesar del fallecimiento, en el caso de que exista la voluntad de las v铆ctimas de pedirlo, la obligaci贸n del Estado se mantenga, y quede latente una acci贸n tendiente a que la Justicia tenga que declarar la verdad de los hechos. Los juicios por la Verdad tienen muchas posibilidades: que las v铆ctimas puedan declarar, hacer un testimonio, obtener un alegato de la fiscal铆a que establezca la materialidad de los hechos y sus responsables, una sentencia judicial que disponga medidas de reparaci贸n que muchas veces van m谩s all谩 de la sanci贸n penal, en una dimensi贸n individual y tambi茅n colectiva en aquellos casos que implica intereses homog茅neos sobre grupos de trabajadores, de artistas, de vecinos鈥, dice el fiscal. Y asegura que hay antecedentes concretos, que su idea no es una quimera. 鈥淗ay una jurisprudencia muy s贸lida en la Corte Interamericana y en la Corte de nuestro pa铆s. Frente a este tipo de situaciones la Justicia no tendr铆a que encontrar obst谩culos legales o formales para dar respuestas鈥.

鈥溌縋or qu茅 la imprescriptibilidad no puede ir incluso m谩s all谩 de la muerte de la persona?鈥, se pregunta telef贸nicamente desde Berl铆n Valeria Vegh Weis, Asesora legal en la Relatoria de Memoria Verdad y Justicia de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, investigadora y docente en Justicia Transicional y Cr铆menes de Estado con foco en Argentina, Alemania y Kenia. El sistema penal, expresa Vegh Weis, est谩 pensado para probar hechos, establecer si constituyen delitos y eventualmente imponer una pena en el marco de garant铆as constitucionales. Entre ellas, el derecho de defensa. 鈥淧odemos pensar que tiene poco sentido continuar con un proceso penal si no es posible imponer una pena y si es incluso leg铆timo, ya que la persona no puede defenderse y entonces se estar铆an vulnerando garant铆as constitucionales 鈥搑azona la profesora de la Freie Universit盲t Berlin, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la de Quilmes (UNQui), pero coincide con el fiscal Nogueira-. Incluso si el imputado fallece, se podr铆an continuar los procesos penales en curso bajo la modalidad de los Juicios por la Verdad, como los que se hicieron en la d茅cada del noventa, cuando el fundador del CELS Emilio Mignone y Carmen Lapac贸, de Madres de Plaza de Mayo, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Argentina tuvo que darle lugar. Estos juicios permitir铆an que se pueda garantizar el derecho a la verdad y al duelo de las v铆ctimas鈥.

En 1999, Carmen Lapac贸, el Estado argentino y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo que dec铆a: 鈥渆l Gobierno argentino acepta y garantiza el derecho a la verdad que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas鈥. Un a帽o antes, en abril de 1998, hab铆an comenzado en La Plata los Juicios por la Verdad tras una presentaci贸n de la APDH en nombre de nueve familiares de desaparecidos.

Estos juicios abrieron la posibilidad de investigar y conocer los cr铆menes de los dictadores y sus subalternos frente a la imposibilidad de condenarlos. M谩s de 1800 declaraciones, el secuestro del archivo de la ex Direcci贸n de Inteligencia de la Polic铆a bonaerense, libros de la morgue, certificados y actas de nacimiento y de defunci贸n, legajos policiales y penitenciarios, y exhumaciones de sepulturas N.N. con la identificaci贸n de sus cuerpos: pruebas invaluables que nutrieron los expedientes cuando las leyes de impunidad cayeron y ayudaron a condenar a los genocidas.

鈥淎 la trilog铆a de Memoria, Verdad y Justicia, le falta la verdad -dice Mat铆as Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, consultado sobre la posibilidad de usar la herramienta de los juicios por la verdad frente a la muerte de los acusados-. La memoria est谩 consolidada en la mayor铆a del pueblo. Se ve en cada 24 de marzo, en el afianzamiento del Nunca M谩s a la dictadura c铆vico militar, y se vio cuando hubo un intento del gobierno anterior de avasallar conquistas hist贸ricas, poner en cuestionamiento la cantidad de desaparecidos, volver con la teor铆a de los dos demonios y el famoso 2 x 1. La Justicia tard贸, por decisiones pol铆ticas con las leyes de impunidad, pero est谩 llegando en los diferentes juicios. Nos falta la verdad. Nos falta saber d贸nde est谩n los cuerpos, d贸nde est谩n m谩s de 300 chicos y chicas apropiadas durante la dictadura. Cualquier instancia que nos permita llegar a la verdad, como gesto reparatorio para los familiares, pero sobre todo para saber qu茅 pas贸 en nuestro pa铆s, siempre es saludable鈥.

Los habitantes de la reducci贸n de Napalp铆 amanecieron temprano por el ruido de una avioneta que desde el cielo presagiaba lo que estaba por ocurrir. El mismo aeroplano hab铆a sobrevolado el d铆a anterior por encima de las tolder铆as de las comunidades que llevaban adelante una huelga contra las condiciones de semiesclavitud en las que trabajaban en la explotaci贸n del quebracho y el algod贸n. La respuesta fue la masacre, como en otros conflictos sindicales de la 茅poca 鈥揚atagonia rebelde, Semana tr谩gica鈥. Un destacamento policial a las 贸rdenes del comisario S谩enz Loza, junto con vecinos de la zona armados con fusiles, descargaron su furia sobre las comunidades Moqoit y Qom. Se calcula que m谩s de 300 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes. Los caciques fueron desmembrados y sus 贸rganos presentados como trofeos de la conquista. Fue un 19 de julio de 1924.

Pero los pueblos no olvidan. Noventa a帽os despu茅s, el fiscal Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal铆a Federal de Resistencia, decidi贸 impulsar la investigaci贸n a pesar de que todos los masacradores hab铆an muerto. 鈥淣i bien empezamos a analizar el caso, vimos que ning煤n acusado estaba vivo porque hab铆an pasado 90 a帽os. Entonces en ese marco pensamos qu茅 alternativas ten铆amos para cumplir con la obligaci贸n del Estado Nacional con las convenciones internacionales de juzgar los cr铆menes de lesa humanidad, m谩s all谩 del momento en que pudieran haber ocurrido, como es el caso de la masacre de Napalp铆鈥, dice Vigay a Perycia.

El a帽o pasado, la C谩mara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a la demanda civil por da帽os y perjuicios promovida por una de las comunidades y conden贸 al Estado Nacional al pago de una reparaci贸n econ贸mica. M谩s all谩 de lo actuado en este fuero, el fiscal elev贸 el pedido de un Juicio por la Verdad, alegando que en el fuero civil no se hab铆an tomado todos los testimonios ni usado la documentaci贸n disponible.

鈥淟a plataforma probatoria es muy s贸lida, hay muchos trabajos de investigaci贸n sobre la masacre de Napalp铆 en s铆 y sobre lo que fue la reducci贸n Napalp铆 y la cuesti贸n ind铆gena en el Chaco, tambi茅n muchos trabajos sobre el genocidio ind铆gena, con lo cual tenemos todo un contexto de que esa masacre no fue una cuesti贸n casual ni aislada. Tenemos una expectativa enorme de que se pueda reproducir en un juicio oral y p煤blico, con todos esos testimonios, algunos de manera in voce, con las personas vivas, los hijos de los sobrevivientes, los testimonios de sobrevivientes, los investigadores. Hay mucho material para que sea un proceso interesante, valioso, de reconstrucci贸n, al que las comunidades puedan seguir como espectadores鈥, explica Vigay.

Desde la fiscal铆a percibieron como una buena se帽al que el juzgado haya aceptado y ordenado las excavaciones que solicitaron, en las que ahora trabaja el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense. 鈥淪er铆a el primer Juicio por la Verdad que se dar铆a en el marco de lo que fue el genocidio ind铆gena y como crimen de lesa humanidad鈥, se entusiasma el fiscal al otro lado de la l铆nea. Si avanzara, marcar铆a un hito en materia de derechos humanos en la Argentina, y reforzar铆a a los Juicios por la Verdad como una herramienta fundamental para que los dinosaurios no se lleven la verdad a sus tumbas.