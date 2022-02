–

De parte de Memoria Libertaria February 14, 2022 81 puntos de vista

CGT Zona Sur

https://www.cgtzonasur.org/2022/02/charla-los-exiliados-del-franquismo/

80 a帽os se han cumplido del comienzo de los terribles exilios sufridos por el pueblo espa帽ol tras la derrota a manos del fascismo. Hablamos del exilio exterior, de los que huyeron como pudieron por las fronteras del pa铆s, pero tambi茅n del exilio interior, ese exilio de los que no se fueron, de los miles de mujeres y hombres, ni帽as y ni帽os que no pudieron marcharse o se quedaron, pensando que el sufrimiento se hab铆a acabado con el final de la guerra.

Ante la extendida versi贸n de que la guerra civil fue una 鈥渃onfrontaci贸n entre hermanos鈥, los testimonios recogidos nos ense帽an el verdadero rostro del franquismo y sus aterradoras pr谩cticas con toda la poblaci贸n relacionada con los republicanos y las organizaciones que convivieron en su entorno.

Pero tambi茅n est谩n los testimonios de tantos hombres y mujeres, que, dando una gran muestra de valor y generosidad, se enfrentaron, de todas las maneras posibles, a la barbarie fascista.

Las voces que se recogen pertenecen, en su mayor铆a, a personas que no son los protagonistas de los textos escritos sobre este tema, algunos son militantes an贸nimos o simplemente familiares de aqu茅llos a los que hemos rescatados del olvido, como representantes de la inmensa mayor铆a de los ciudadanos de este pa铆s que, durante d茅cadas, no han podido hablar, no han tenido voz.

Confiamos que estos sencillos testimonios ayuden, no s贸lo a mantener el recuerdo, sino que sean semilla de los valores que nos muestran y que, en muchos casos, acrisolaron con el alto precio de sus vidas.

Los exiliados del franquismo. Las voces de los sin voz. VV.AA.

254 p谩gs. 21,5 x 15cm. 12鈧

FSS Ediciones.

Para hablar de este libro contaremos con compas de la Fundaci贸n Salvador Segu铆 el viernes 25 de febrero a las 19:00 en nuestro local de Getafe. Si quieres asistir f铆sicamente escr铆benos reservando hueco porque seguimos con aforo limitado. Tambi茅n puedes seguir la charla a trav茅s de Youtube en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eyEbvBcldCc.