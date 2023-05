–

De parte de Gatos Sindicales May 4, 2023 110 puntos de vista

Ha resultado descorazonador ver como la CEO de Eviden se ha pasado m谩s de media hora intentando convencernos de que esto es una nueva empresa, que empezamos de cero, con nuevas ilusiones, con nuevos valores muy importantes… pero cuando presenta el organigrama y miras los nombres que aparecen resulta que son los mismos de siempre.

En particular, llama la atenci贸n la presencia de algunas personas que no se han distinguido nunca por tener un trato respetuoso hacia la plantilla, m谩s bien tienen fama de lo contrario. Parece que el buen rollito se queda s贸lo para la direcci贸n mientras la plantilla sigue aguantando unas condiciones insufribles y las malas formas de esos personajes.

Aparte de que hay algunas cosas que ir谩n cambiando en el segundo semestre del a帽o como las herramientas corporativas, poca informaci贸n m谩s pudimos sacar de la reuni贸n. No sabemos si tras la misma alguien pens贸 que le hab铆an transmitido algo de inter茅s o sencillamente que alguien se creyera, de verdad, esto va a ser como una nueva empresa con valores que realmente se apliquen y en la que se mejore el trato a la plantilla. Pero lo dudamos mucho, viendo la forma de realizar la reuni贸n, sin interacci贸n posible y sin preguntas, no deja lugar a la esperanza.

Mejor no hablar de lo pat茅tico que resultaba escuchar las preguntas que se autoformulaban y autorespond铆an la CEO y la directora de RRHH. Que no den ninguna oportunidad a la plantilla para transmitirles sus inquietudes, que no se den a s铆 mismas la oportunidad de escuchar a la plantilla, no augura nada bueno. 驴Tanta desconfianza tienen? 驴tanto temen su reacci贸n sabiendo lo que les han estado haciendo?

Una pena que el inicio de un nuevo camino que pod铆a ser ilusionante empiece tan mal. Est谩 resultando tan decepcionante como la llegada hace m谩s de un a帽o de la nueva CEO, tras la cual la plantilla no pudo apreciar ning煤n cambio en los comportamientos habituales de la direcci贸n y mucho nos tememos que esto seguir谩 siendo as铆. Es m谩s triste a煤n, viendo que en el otro lado, New Atos, al menos las formas de estas reuniones han cambiado.

Resulta lamentable ver como la direcci贸n sigue ninguneando a su plantilla, desconfiando de ella. Vemos c贸mo cambian logos, nombres o colores pero el trato a la plantilla sigue siendo el mismo: inaceptable. 驴Nadie va a recapacitar?

Este tipo de convocatorias no son m谩s que una pantomima… lo dicho, descorazonador.