De parte de Paco Salud May 26, 2022 206 puntos de vista

25 DE MAYO MI CUMPLEAÑOS

No me imaginé ni me esperaba que recibiría tantas muestras

de afecto el día de mi cumpleaños, la verdad es que me emocioné al saber que mi

familia y amistades me aprecian,creo que eso será por algo, el día de ayer será

sin duda una fecha que recordaré siempre.

El 25 de Mayo lo recuerdo cuando mi madre me dijo hace

muchos años que nací un lunes y aproximadamente a las 8 de la mañana, Mamá no

pasa un día que no me acuerde de ti, te quiero un montón, me acuerdo cuando en

esa fecha hacia un bollo para merendar en el patio de casa con mis amigos,

Concha estarás siempre en mi corazón.

No tengo palabras también hacia mi compañera Ángeles a mis

hijos Conchi y Paco, que son parte fundamental de mi vida, ellos años tras años

me lo demuestran por eso los quiero muchísimo.

También me siento afortunado por tener tantos compañeros y

amigos que día a día me demuestran ese cariño y amistad que hacen de mí una

persona agradecida.

Por eso simplemente GRACIAS Y UN BESO A TODOS

MI PATRIA ES EL MUNDO Y MI FAMILA LA HUMANIDAD

Mayo 2022