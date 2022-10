–

Este mi茅rcoles 5 de octubre, tras la amenaza de represi贸n policial y desalojo, y luego de intentar durante ocho horas intentar ser escuchadas sin 茅xito por el municipio bonaerense de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, las 250 familias fueron desalojadas a empujones del predio abandonado que ocupaban para construir viviendas dignas y ant la crisis habitacional, ubicado entre la Ruta 21, Avenida Cristian铆a y el Barrio 22 de Enero, en la localidad de Ciudad Evita. No contentos con la desocupaci贸n, efectivos policiales arremetieron e intenaron prender fuego una humilde casilla lindera, que funciona como merendero donde comen decenas de familias de la zona. Por ANRed.

Este mi茅rcoles 5 por la madrugada alrededor de 250 familias ingresaron a un predio abandonado en Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza. Reclamaban una mesa de di谩logo y evitar un operativo desalojo. Se trataba de familias de barrios linderosque denuncian que el lugar es una basurero y 芦un peligro para la inseguridad禄. En un comunicado emitido denunciaron que el predio fue ocupado en varias oportunidades y desalojado a pesar de compromisos asumidos por el municipio, a cargo de Fernando Espinoza, para planificar un proyecto de urbanizaci贸n.

Finalmente, luego de ocho horas de intentar dialogar 鈥 sin 茅xito ante la falta de respuestas oficiales 鈥 con el municipio y ante la amenaza de represi贸n y desalojo violanto de las fuerzas de seguridad, las familias decidieron resistir pero fueron desalojadas a empujones.



As铆 no lo informaban personas delegadas del barrio ayer por la tarde: 芦reci茅n acabamos de desconcentrar. No obtuvimos ninguna respuesta positiva. La 煤nica respuesta fue desalojo y amenaza de represi贸n. Cuando la polic铆a se arm贸 para reprimir resistimos en cord贸n humano hasta donde pudimos. A empujones nos desalojaron, pero la realidad es que la necesidad est谩 y vamos a seguir reclamando un derecho justo que el Estado nos esta negando: el de tener un pedazo de tierra para vivir. Nos dicen que ese predio es privado, cuando hace mas de 40 a帽os solo se ve abandono y basura. El terreno es ocioso y lo que pedimos es que el estado municipal, junto con el provincial expropien las tierran, las loteen y nos las den a pagar en cuotas sociales a corde a lo que podamos pagar禄.

Asimismo, demandan: 芦tambi茅n que en ese lugar se construya un jard铆n, una escuela secundaria y salita de primeros auxilios. De ese modo dejar铆a de ser un lugar peligroso e insalubre para los vecinos que vivimos alrededor. Se solucionar铆an varias cosas a la ve: tierra para los que menos tienen, educaci贸n para nuestros hijos y cesar铆an un poco los robos que se sufre ah铆 todo el tiempo禄, remarcaron.

芦Con la polic铆a custodiando el predio, nos queman uno de los merenderos. Esta es la respuesta que recibimos芦

No contentos con el desalojo a empujones, los y las vecinas del barrio denunciaron que efectivos policiales arremetieron e intentaron quemar una casilla humilde que funciona como comedor para decenas de familias de la zona donde, cuando no hay lugar para sentarse en el interior, se merienda afuera. El intento de incendio policial del merendero no pas贸, finalmente, a mayores porque las vecinas lograron apagar de noche el principio de incendio.

Tras los hechos, el Barrio 1 de Noviembre expres贸 en un comunicado: 芦despu茅s de reclamar por horas que el intendente nos atienda para proponer una urgente soluci贸n a las familias del barrio. Nos retiramos del barrio pac铆ficamente y una hora m谩s tarde, siendo 21:40hs, con la polic铆a custodiando el predio, nos queman uno de los merenderos. Esta es la respuesta que recibimos. El Barrio 1 de Noviembre no baja los brazos ante la representaci贸n policial, las amenazas de la justicia ni los atentados de la patotas del poder. Queremos tierra para vivir. Ninguna familia sin techo禄, expresaron desde el barrio

Los y las vecinas de la zona tambi茅n denuncian que el 27 de septiembre quemaron los merenderos, y que en reiteradas ocasiones la polic铆a intent贸 incendiarlos.