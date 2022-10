–

Esta madrugada unas 250 familias ingresaron a un predio abandonado en Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza. Piden una mesa de di谩logo y evitar un operativo desalojo. Las familias son de barrios linderos y denuncian que el lugar es una basurero y 芦un peligro para la inseguridad禄. En el comunicado emitido denuncian que el predio fue ocupado en varias oportunidades y desalojado a pesar de compromisos asumidos por el municipio, a cargo de Fernando Espinoza, para planificar un proyecto de urbanizaci贸n. Hay personal policial en la zona que amenaza con desalojar a las familias a partir del mediod铆a. Por ANRed.

En un comunicado titulado 芦En La Matanza seguimos luchando por tierra para vivir禄, alrededor 250 familias anunciaron que ocuparon un predio ubicado entre la Ruta 21, Avenida Cristian铆a y el Barrio 22 de Enero, en la localidad de Ciudad Evita, del partido bonaerense de La Matanza.

芦Somos hijos y nietos de vecinos de barrios linderos. Tierras que son cuidadas por nosotros desde hace m谩s de 20 a帽os ante la situaci贸n de evidente abandono en que se encuentran. Nos agrupamos como barrio 1掳 de Noviembre buscando una soluci贸n colectiva al serio problema de la vivienda familiar que nos afecta, sea porque ya no podemos seguir pagando alquileres cada d铆a m谩s caros o porque vivimos hacinados en casas de familiares o lugares precarios o prestados禄, sostienen las familias.

En di谩logo con ANRed, las familias explican que los aumentos de precios y el pago de alquileres hace imposible vivir y que han decidido construir una vivienda propia 芦porque no tienen otra salida禄. Hasta el momento no hay ninguna respuesta desde el municipio a cargo de Fernando Espinoza, y han explicado que estos fueron los motivos del ingreso a esas tierras: 芦nos llevan a ingresar nuevamente en el predio que hemos cuidado y querido como el lugar para nuestro futuro barrio. Solicitamos a las diferentes instancias estatales se concrete un llamado al di谩logo para brindar una soluci贸n y que no se recurra a medidas represivas que mostraron que no pueden evitar que el reclamo se exprese nuevamente禄.

Estas familias sin vivienda, organizadas bajo el nombre Barrio 1 de Noviembre, denuncian que fueron reprimidos y enga帽ados en varias oportunidades: 芦esta situaci贸n no arranca hoy, ya tiene una historia de reclamos, represi贸n y negociaciones frustradas. El 4 de noviembre de 2018 se produjo el primer ingreso de familias al predio que fueron desalojadas por la polic铆a, censadas 47 de esas familias a las cuales se les ofreci贸 una Mesa de Di谩logo para encontrar una soluci贸n. Nunca fueron citadas por el Municipio. Luego de tres a帽os sin respuestas y a帽os de ajuste y crisis sanitaria, hoy son 250 las familias que vuelven a ingresar al predio禄.

Im谩genes de la ocupaci贸n de diciembre de 2021.

En la misma l铆nea, rememoran: 芦el 1 de noviembre de 2021 se hicieron presentes en el lugar efectivos de la polic铆a y arremetieron 鈥 sin orden judicial 鈥 contra las familias que habit谩bamos el terreno, disparando balas de goma y tirando gas lacrim贸geno. Dejaron decenas de personas heridas y otras aprehendidas, corri茅ndonos a m谩s de 3 cuadras del lugar. Patearon hasta las puertas de la parroquia donde ped铆amos refugio. Desde ese entonces el hostigamiento policial no ha cesado禄, denuncian.

Desalojo a principios de noviembre del 2021

芦El 8 de diciembre, despu茅s estar m谩s de seis horas parados bajo el intenso calor, para evitar otro desalojo llegamos a un acuerdo con la fiscal a cargo y el jefe departamental de mantener los 5驴cinco comedores y 14 casillas, hasta que se concrete una mesa de di谩logo para llegar a una soluci贸n para cada familia 鈥 contin煤an el relato las familias 鈥 Acuerdo que no se respet贸, el mismo d铆a la polic铆a desalojo uno de los comedores y detuvieron a 2 menores. Represi贸n que vio su cara m谩s cruel el 24 de diciembre de 2021 a las 6 am, cuando efectivos de la polic铆a incendiaron los otros comedores a los cuales asist铆an m谩s de 300 ni帽os y las casillas donde se encontraban durmiendo familias con sus hijos. Por todo lo vivido y ante la falta de respuestas estatales a nuestros reclamos el d铆a 25 de julio volvimos a golpear las puertas de nuestro municipio porque queremos ser escuchados y para pedir que se garanticen estos derechos que se encuentran vulnerados. Nuevamente reuni贸n sin resultados el 5 de agosto. El 21 de septiembre dejamos una nota en el HCD 鈥 otro gesto del barrio buscando una soluci贸n y ofreciendo una propuesta concreta posible 鈥 acompa帽ada de un croquis de urbanizaci贸n de las tierras en situaci贸n de abandono y riesgo sanitario que consideramos pueden ser destinadas a desarrollar un barrio con servicios y espacios amplios para destinar a educaci贸n, salud, deportes y recreaci贸n que responda a las necesidades de este barrio como los linderos que no cuentan con esta presencia del estado acorde al crecimiento de la poblaci贸n. No recibimos muestras de inter茅s en encarar o dialogar con nosotros en busca de una soluci贸n posible y necesaria芦.

Desalojo durante del 24 de diciembre del 2021

