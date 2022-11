–

De parte de Indymedia Argentina November 26, 2022 164 puntos de vista

鈥淪eguimos luchando contra la barbarie de los femicidios que ocurren todos los d铆as鈥, clamaron las referentas de las distintas organizaciones que realizaron el acto por el 25 de Noviembre en Plaza de Mayo. Colectivas feministas y transfeministas, movimientos sociales y organizaciones pol铆ticas se movilizaron, as铆 como familiares de v铆ctimas de violencia de g茅nero.

Este viernes se cumpli贸 un nuevo aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, las mariposas que fueron el s铆mbolo de la lucha contra el dictador Trujillo en Rep煤blica Dominicana, hecho que dio origen al D铆a Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Disidencias.

En Plaza de Mayo, distintas columnas de colectivas y organizaciones convergieron para reclamar contra las violencias machistas y contra el ajuste, que se descarga con especial fuerza sobre las mujeres y las disidencias.

鈥淓n 2022 la cifra de femicidios aument贸: cada 24 horas una mujer es asesinada, en enorme proporci贸n por parejas o exparejas. 299 asesinadas es la cifra registrada hasta el 23 de noviembre, esta semana鈥, se帽alaron. La jornada estuvo marcada por la brutal noticia del femicidio de Eliana Pacheco, la joven desaparecida en La Plata desde el fin de semana previo y que fue encontrada en la ma帽ana del viernes con signos de muerte violenta. Las colectivas recordaron que hace s贸lo una semana, Susana C谩ceres fue encontrada al costado del r铆o Reconquista en Ituzaing贸. Su cuerpo golpeado y cortado, tambi茅n ten铆a quemaduras en varias partes.

Tambi茅n plantearon que 鈥渉asta el momento se registraron 9 travesticidios, pero no se sabe la cifra real porque no hay estad铆sticas oficiales. Entre ellos el brutal asesinato de odio contra Alejandra Ironici. 隆Basta de cr铆menes de odio! Bien fuerte gritamos 隆Ni Una Menos! 隆El Estado y los gobiernos son responsables!鈥

Entre otros puntos, en el acto se record贸 la brutalidad represiva que se viene descargando contra el pueblo mapuche, y en particular, contra las mujeres de esas comunidades. Una delegaci贸n tom贸 la palabra al final del acto, reclamando libertad para las presas pol铆ticas mapuche.

馃摙 Un grito en com煤n a lo largo de la jornada que se evidenci贸 en el documento fue: 鈥淐aminamos juntes hacia una reforma judicial transfeminista鈥 pic.twitter.com/36rz7GuPOS 鈥 Agencia Presentes (@PresentesLatam) November 25, 2022

Compartimos el documento completo:

25 de Noviembre D铆a internacional contra la violencia hacia las mujeres y las disidencias

Hace ya 62 a帽os del asesinato de las Hermanas Mirabal, las mariposas que fueron el s铆mbolo de la lucha contra el dictador Trujillo en Rep煤blica Dominicana. Cada 25 de noviembre las recordamos y levantamos su nombre en alto: contra la violencia patriarcal capitalista, contra los femicidios y transtravestidios, contra toda forma de violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries. Hoy nos movilizamos frente al poder pol铆tico para decir:

Que seguimos luchando contra la barbarie de los femicidios que ocurren todos los d铆as. En 2022 la cifra de femicidios aument贸: cada 24 horas una mujer es asesinada, en enorme proporci贸n por parejas o exparejas. 299 asesinadas es la cifra registrada hasta el 23 de noviembre, esta semana. Hoy amanecimos con la brutal noticia del femicidio de Eliana Pacheco, la joven de 26 a帽os desaparecida en La Plata hace varios d铆as y encontrada con signos de muerte violenta. Hace solo una semana, Susana C谩ceres fue encontrada al costado del r铆o Reconquista en Ituzaing贸. Su cuerpo golpeado y cortado, tambi茅n ten铆a quemaduras en varias partes. Susana fue reconocida por los tatuajes. Hasta el momento se registraron 9 travesticidios, pero no se sabe la cifra real porque no hay estad铆sticas oficiales. Entre ellos el brutal asesinato de odio contra Alejandra Ironici. 隆Basta de cr铆menes de odio! Bien fuerte gritamos 隆Ni Una Menos! 隆El Estado y los gobiernos son responsables!

Les familiares de las v铆ctimas denuncian la violencia que sufren por parte de una justicia que una y otra vez no les escucha y deja en la impunidad a violentos, violadores y femicidas. Como en el caso de Luna Ortiz, Cecilia Basald煤a, Esther Mamani, Luc铆a P茅rez o como en el reciente fallo aberrante del Superior Tribunal de Justicia de Chubut que absolvi贸 a los hijos del poder que violaron grupalmente a una adolescente de 16 a帽os. Por ellas y por todas seguimos exigiendo 隆Justicia! 隆Basta de justicia patriarcal capitalista que ampara a violadores y femicidas!

La violencia patriarcal capitalista se descarga con especial brutalidad sobre nuestras compa帽eras y compa帽eres del pueblo Mapuche, que luchan por sus tierras. Denunciamos el ensa帽amiento del comando de seguridad enviado desde el gobierno nacional, que detuvieron a 7 hermanas Mapuche-Tehuelche, una de ellas con un embarazo avanzado, trasladadas a Buenos Aires y de vuelta a Bariloche. Exigimos el fin de la persecuci贸n, hostigamiento, encarcelamiento del pueblo mapuche-tehuelche que defiende vivir en sus territorios ancestrales frente a los Lewis y los Benetton protegidos por los estados provinciales y nacionales. 隆Inmediata libertad a todas las presas pol铆ticas mapuches! 隆Libertad a todes les preses pol铆tiques!

Desde aqu铆 denunciamos la responsabilidad del conjunto del Estado por la creciente violencia contra las mujeres y las disidencias. Y en primer lugar del gobierno nacional de Alberto Fern谩ndez, Cristina Kirchner y Sergio Massa y los gobiernos provinciales. Los cambios de nombre en el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que nuestro movimiento de lucha bautiz贸 como el 鈥渕inisterio de cart贸n鈥, no resultan en ning煤n cambio de pol铆tica y el patriarcado sigue ah铆, aunque Alberto Fern谩ndez diga una y otra que vez que se termin贸. M谩s a煤n, el recorte en el presupuesto que le acaban de aprobar todos las fuerzas pol铆ticas patronales al gobierno en el Congreso, se aplica en toda regla en el ya miserable presupuesto para combatir y erradicar la violencia, que fue recortado en un 10,2%, mientras la ultraderecha c贸mo Milei pide m谩s ajuste. El feroz ajuste dictado por el FMI, que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio aprobaron, llevado a cabo por el gobierno nacional, se descarga con brutalidad sobre toda la poblaci贸n trabajadora, ocupades y desocupades. Siendo las mujeres y las diversidades, les m谩s afectades con recortes en 谩reas sensibles como un 10% en Ni帽ez y Adolescencia, 4% en vivienda, 3,6% en jubilaciones. La inflaci贸n consume los salarios y las magras ayudas sociales, mientras los sojeros, los empresarios y los extractivistas acumulan m谩s y m谩s riqueza.

Estamos aqu铆 movilizadas para exigir respuestas a nuestras demandas contra las violencias. Denunciamos la precarizaci贸n de las trabajadoras de la l铆nea 144 y de los Centros Integrales de la Mujer. En contraposici贸n al calvario que se vive en las pocas casas refugio que existen en el pa铆s, reclamamos la creaci贸n de hogares de protecci贸n y Centros Integrales de asistencia a las Mujeres y Diversidades con personal capacitado y en planta permanente en todo el pa铆s.

Estamos en medio de un juicio inaceptable contra la China, compa帽era detenida y enjuiciada por un evento obst茅trico, ocurrido apenas d铆as antes de que conquist谩ramos el aborto legal. Es inaceptable en un pa铆s donde el aborto es un derecho consagrado por la lucha y movilizaci贸n en las calles, por la mayor铆a social y por la ley que se conquist贸, que una mujer est茅 presa por esta causa. 隆Inmediata libertad y absoluci贸n a la China! Denunciamos las maniobras de los objetores de conciencia en salitas y hospitales de todo el pa铆s. 隆Efectiva implementaci贸n de la Ley de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo en todas las provincias! Exigimos provisi贸n de misoprostol en todo el sistema p煤blico de salud y la inmediata aprobaci贸n por el ANMAT de mifepristona para su urgente producci贸n nacional. No garantizar los derechos sexuales y reproductivos es violencia.

隆Basta de abusos sexuales! 隆Abuso sexual es tortura! 隆Ni Arcoiris con los abusadores, ni su madre a prisi贸n! Estamos con Cielo, Sol, Mart铆n y todes les ni帽ez v铆ctimas. Gritamos Gilda Morales con su hijo ya! 隆Exigimos juicio y condena por Luna! 隆Las ni帽eces no se tocan! 隆Basta de perseguir a las madres protectoras! 隆Basta de revinculaciones forzadas! 隆Basta de perseguir a les profesionales que acompa帽an! 隆Ni帽as no madres! Les ni帽es y adolescentes no mienten.

Denunciamos la alianza con las iglesias que todos los gobiernos sostienen. No s贸lo la sufrimos con la impunidad de los curas abusadores, la violencia del SAP que los sectores oscurantistas aplican para obligar a vinculaciones forzosas de les ni帽es con sus abusadores como parte de una doctrina de violencia naturalizada y amparada por la justicia y los distintos poderes del Estado; sino tambi茅n con el bloqueo a una educaci贸n laica y cient铆fica, desprovista de prejuicios oscurantistas. La ley aprobada hace ya 16 a帽os no se aplica y no se garantiza, porque no es obligatoria y porque el sistema educativo est谩 mayormente colonizado por las iglesias. La ausencia de una ESI respetuosa de los derechos de las mujeres y disidencias est谩 al servicio de sostener una pol铆tica de humillaci贸n y sometimiento de las mujeres, las disidencias y les ni帽es.

Estamos unidas y unides para organizar la lucha contra los reaccionarios c贸digos de vestimenta en los colegios secundarios, privados y p煤blicos, que reproducen una ideolog铆a oficial que educa en la idea de que el modo de vestirse de las ni帽as y adolescentes 鈥渢iene consecuencias鈥.

Denunciamos que la Iglesia Cat贸lica sigue percibiendo financiamiento estatal para el pago de sueldos y jubilaciones de obispos y curas mediante los decretos vigentes de la 煤ltima dictadura c铆vico, eclesi谩stica y militar, adem谩s de m煤ltiples privilegios econ贸micos como la entrega de tierras del Estado y las exenciones impositivas. Junto al evangelismo, pilar de la campa帽a fascista del pa帽uelo celeste, reciben todo tipo de apoyo estatal para predicar la resignaci贸n ante los atropellos y el hambre entre los m谩s empobrecidos. 隆Luchamos por la separaci贸n de las iglesias del Estado!

Denunciamos que la propaganda oficialista en torno a una supuesta reforma judicial feminista nunca fue m谩s que un slogan vac铆o. El poder judicial sostiene sus privilegios, mientras tejen lazos con los negociados de la polic铆a, las redes de trata y todo tipo de corruptelas. Lo 煤nico que le importa al gobierno es reforzar su peso en la justicia federal, que sigue las causas de corrupci贸n y los negociados que involucran al poder. Mientras que las mujeres y disidencias que necesitan hacer una denuncia deben soportar el maltrato en comisar铆as y fiscal铆as y la tortuosa doble v铆a de la justicia civil y penal, y luego sufren el m谩s brutal desamparo estatal, la impunidad y protecci贸n a quienes las violentan.

Denunciamos que es esta misma justicia la que efect煤a violencia pol铆tica contra las feministas de San Juan. Exigimos el cese de la criminalizaci贸n de la protesta contra quienes luchan por la igualdad y por una sociedad sin violencia. Exigimos a la jueza de instrucci贸n Moya, y la fiscal Galante, que dejen de usar la justicia penal para perseguir a luchadoras de DDHH! Exigimos a los jueces de la c谩mara de apelaci贸n, garantizar seguridad jur铆dica. Le decimos al gobernador U帽ac que protestar es un derecho, basta de impulsar la criminalizaci贸n de luchadores sociales. Sobreseimiento ya!

El brutal ajuste se descarga con especial fuerza sobre las mujeres y las disidencias. La doble jornada de trabajo se vuelve cada vez m谩s pesada para las mujeres, estirando la plata con el redoblamiento de las tareas dom茅sticas. Este gobierno y sus funcionarias que se dedican a organizar charlas sobre las tareas de cuidados, no han hecho m谩s que agravar la carga imposible que representa para las mujeres de la clase trabajadora ser el sost茅n familiar viviendo en condiciones de hacinamiento, sin vacantes en las escuelas, sin transporte p煤blico, sin agua potable en los barrios! No hay democratizaci贸n posible de las tareas dom茅sticas si el Estado desguaza todos los recursos y abandona a las familias trabajadoras al infierno de la miseria y el hambre. 隆NO es amor, es trabajo no pago!

La inflaci贸n y el ajuste arrojan a m谩s mujeres, travestis y trans a la explotaci贸n sexual, mientras las redes de trata operan con absoluta impunidad y connivencia con el poder. Seguimos luchando por la efectiva aplicaci贸n del cupo laboral travesti-trans, sin precarizaci贸n ni discriminaci贸n, tanto en el 谩mbito p煤blico como privado.

A un a帽o y 8 meses de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, que fue a una supuesta entrevista de trabajo y nunca m谩s volvi贸, seguimos gritando: 驴D贸nde est谩 Tehuel? 隆Aparici贸n con vida de Tehuel ya! 隆Berni y Kiciloff son responsables!

El ajuste obliga a tomar dos y hasta tres trabajos, las patronales aprovechan para reforzar la precarizaci贸n y los abusos, como el de les trabajadores del reparto y otros. El recorte en la asistencia a los comedores populares y en los planes sociales, junto con el salario m铆nimo de indigencia que acordaron el gobierno y la burocracia sindical, es un golpe a toda la clase trabajadora, mientras por la v铆a inflacionaria lic煤an el poder adquisitivo de los salarios. 隆Exigimos trabajo genuino para todxs y salario m铆nimo de $204.000 e indexado a la inflaci贸n!

El ajuste revienta las posibilidades de alquilar y m谩s lejos todav铆a la posibilidad de una vivienda propia. Reprimen a quienes no tienen donde vivir, como lo vimos con los desalojos violentos en la Provincia de Buenos Aires hacia las familias de Guernica y tantas tomas, en la Ciudad de Buenos Aires hac铆a las vecinas y vecinos de la Villa 31 y Casa Sol铆s, y en otros puntos del pa铆s, mientras los negocios inmobiliarios de los ricachones arrasan hasta con los humedales. Desde esta tribuna exigimos un plan urgente de viviendas populares y tambi茅n nos sumamos a la exigencia de 隆Ley de Humedales consensuada YA!

Desde aqu铆 queremos saludar especialmente la lucha que vienen llevando adelante la marea blanca. Despu茅s de haberse puesto al hombro la pandemia, residentes y concurrentes, trabajan a destajo, en un sistema de salud cada vez m谩s destruido por las pol铆ticas de ajuste que llevan a帽os y d茅cadas por parte de gobiernos de todos los colores patronales. Los y las trabajadoras de la salud se han puesto de pie, logrando un triunfo muy importante en CABA contra el gobierno de Larreta. Despu茅s de 9 semanas de lucha, conquistaron un salario de 200 mil pesos. Siguen en pie de lucha en la provincia de Buenos Aires, los residentes de la Ciudad y se est谩n levantando tambi茅n en C贸rdoba. El Hospital Posadas y el Garrahan est谩n de paro y movilizados por sus salarios. Las compa帽eras del hospital de ni帽os de La Plata denuncian que 隆se les mueren les pibis por causas completamente evitables! Las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del pa铆s siguen luchando y moviliz谩ndose tambi茅n por un aumento salarial y por el reconocimiento profesional! Desde aqu铆 nos sumamos a su grito: 隆Recomposici贸n salarial ya! 隆Reconocimiento profesional de la enfermer铆a ya! Apoyamos a la marea blanca que lucha en defensa de la salud p煤blica. Exigimos presupuesto para salud, educaci贸n y para combatir la violencia, no para el FMI.

Desde aqu铆 queremos saludar especialmente a todes aquellas mujeres y disidencias que salen a las calles a enfrentar el ajuste y la pobreza, como lo hace sin dar tregua la Unidad Piquetera que viene de acampar y movilizarse por el trabajo genuino y el salario. Tambi茅n a les docentes de todo el pa铆s, que este a帽o salieron a las calles por aumento de salario y en defensa de la educaci贸n p煤blica, desbordando a las direcciones sindicales que quer铆an contener su lucha. Es el ejemplo del SUTNA que con la organizaci贸n clasista y antiburocr谩tica viene de dar una enorme pelea, arrancando un aumento salarial indexado a la inflaci贸n, contra las multinacionales y el gobierno. Apoyamos tambi茅n a las y los compa帽eras de Madygraf, f谩brica bajo gesti贸n obrera, que siguen peleando por su expropiaci贸n definitiva.

Exigimos que las burocracias sindicales de la CGT y CTA rompan la tregua con el Gobierno Nacional, por un plan de lucha contra el ajuste YA!

El movimiento es internacional e internacionalista. Seguimos denunciando al Estado Terrorista de Paraguay por la ilegal detenci贸n y acusaci贸n contra Laura Villalba, quien era cuidadora de las ni帽as asesinadas, acusada para desviar la responsabilidad del Estado Infanticida, quien secuestro, tortur贸 y ejecut贸 a Lilian Mariana y Mar铆a Carmen 隆ni帽as de 11 a帽os! Llamamos a movilizar este 30 de noviembre junto a la Campa帽a Eran Ni帽as a los 2 a帽os de la desaparici贸n forzada de 鈥淟ichita鈥 Oviedo Villalba, 隆Aparici贸n con vida de Lichita ya! Gritamos al mundo son cr铆menes de LESA HUMANIDAD. Exigimos: 隆Inmediata absoluci贸n y libertad de Laura Villalba, presa por maternar! 隆Libertad a Carmen Villalba, presa con condena cumplida! 隆Libertad a las presas pol铆ticas de Paraguay! No al procesamiento de Viviana Toros y Maxi Torres, procesados por el gobierno de Capitanich en Chaco por movilizarse por esta causa.

Este a帽o celebramos y abrazamos a miles de kil贸metros a las hermanas iran铆es, que hoy se levantan contra el r茅gimen religioso de los ayatolas. El asesinato de Mahsa Amini a manos de la polic铆a de la moral fue la chispa que prendi贸 la pradera. Las j贸venes se rebelan contra la obligaci贸n de cubrirse hasta el pelo. Pero es mucho m谩s que una lucha contra cubrirse el cuerpo, es una lucha por la libertad de decidir: salieron las mujeres j贸venes y est谩n al frente junto con las disidencias que reclaman poder amar libremente, y siguieron les estudiantes y les trabajadores, mostrando el descontento por sus condiciones de vida contra todo el r茅gimen. Los metal煤rgicos ya llevan varios d铆as de huelga contra el gobierno. Desde aqu铆 nos sumamos a su fuerte grito: 鈥渕ujer, vida, libertad鈥 y saludamos y abrazamos a todo el pueblo iran铆: 隆No est谩n solas! 隆Viva la rebeli贸n del velo!

Nos declaramos contra la guerra en Ucrania. Fuera la OTAN y Rusia. Estamos con las mujeres y disidencias contra la guerra, contra las violaciones y contra la trata.

Saludamos a las mujeres, la diversidad y la juventud de Estados Unidos que le dieron un rev茅s a los reaccionarios y al fallo de la Corte, derrotando a Trump y consiguiendo que el aborto sea aprobado en todos los estados donde se plebiscitaba. Denunciamos la estafa del Partido Dem贸crata que incumpli贸 su promesa electoral de promover una ley que proteja 茅ste y otros derechos, habilitando el camino para el avance reaccionario contra nuestros derechos 隆Aborto legal, seguro y gratuito ya, en Estados Unidos y en todo el mundo!

En todo el mundo, el movimiento feminista es la tendencia que contrapesa a los reaccionarios y fascistas.

Venimos de un combativo encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binaries y de una masiva Marcha del Orgullo. Este movimiento no deja las calles y desde aqu铆 decimos: 隆Estamos en pie de lucha! Porque somos grito de rebeli贸n y revoluci贸n contra la opresi贸n capitalista y patriarcal. 隆Viva en todo el mundo la lucha de las mujeres y las disidencias!

FIRMAS

Asamblea plurinacional de familias v铆ctimas femicidios y desaparecidas

Campa帽a Internacional Eran Ni帽as Aparici贸n de Lichita Libertad a Laura Villalba

Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en CABA

Ademys 鈥 Sindicato docente CABA

AGD 鈥 Asociaci贸n Gremial Docente de la UBA

Federaci贸n de Organizaciones Base 鈥 Aut贸noma (Fob Aut贸noma)

Feministas de Abya Yala

Frente de Organizaciones En Lucha FOL.

Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional

Hilo Rojo

Isadora

Juntas y a la izquierda

Las Rojas

Las Mariposas

Marabunta

Mumala

Opini贸n socialista

Pan y Rosas

Plenario de trabajadoras

Polo obrero

PRML

Votamos luchar

William Cooke